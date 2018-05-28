Dokuz EylÃ¼l'de Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i: Gelirimin yÃ¼zde 40â€™Ä± kesintilere gidiyor

SeÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Hastanesi iÅŸÃ§ilerinin gÃ¼ndeminde, ekonomideki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸat, taÅŸeron yasasÄ± ve vergi adaletsizliÄŸi var.

Koray YETÄ°Åž

Ä°zmir

Balçova ilçesinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerle 24 Haziran seçimlerini konuÅŸtuk. Ä°ÅŸçilerin anlattÄ±klarÄ±na göre, seçim sonucunu belirleyecek olan baÅŸlÄ±ca etkenler; taÅŸeron yasasÄ±nÄ±n aksaklÄ±klarÄ±, vergi daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndaki adaletsizlik, zamlarla birlikte artan geçim derdi ve iÅŸyerinde uygulanan mobbing.

KarmaÅŸa içerisinde hastanede daha önce haklarÄ± ve sendikalaÅŸma için yaptÄ±klarÄ± eylemlerden bizi tanÄ±yan Yusuf’la karÅŸÄ±lÄ±yoruz. OturduklarÄ± masaya davet ediyor. Hâl hatÄ±r sorduktan sonra Yusuf, iÅŸyerinde yerinin deÄŸiÅŸmesinden dolayÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±ktan söz ediyor. Bunun nedeninin ise sendikalÄ± iÅŸçileri cezalandÄ±rmak olduÄŸunu söylüyor. YanÄ±mÄ±za baÅŸka bir iÅŸçi geliyor. Sendika ve taÅŸeron yasasÄ±ndan söz ediyoruz.

‘ET OLMUÅž 80 LÄ°RA ZATEN ONU UNUTTUK BÄ°LE’

Konu hemen ekonomiye geliyor. Ä°ÅŸçi, ekonomik durumu ÅŸu ifadelerle anlatÄ±yor: “Dolar olmuÅŸ 4,90 lira. Benzin desen 6 buçuk lira. ‘Hâlâ güçlü ekonomimiz var’ diyorlar. Bizim maaÅŸlar yerinde sayÄ±yor ama her ÅŸeyin fiyatÄ± durmadan artÄ±yor. Markete gittin mi 400 lira harcÄ±yorsun da market arabasÄ±nÄ± dolduramÄ±yorsun. Et olmuÅŸ 80 lira zaten onu unuttuk bile. ArabanÄ±n deposunu doldur demeyeli bir hayli oldu. Zaten araba ile en son bir ÇeÅŸme’ye gidip geldim hemen hemen 250 TL’ye mal oldu bana.” Seçimlerle ilgili önce fikrimizi sorup ardÄ±ndan konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yor: “Bu iktidarÄ±n gitmesi lazÄ±m, bu sefer gidiciler galiba, kimle konuÅŸsam kafasÄ±nda plan yapÄ±yor. HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± lazÄ±m deyip evde oy paylaÅŸÄ±mÄ± yapanlar da var. Bu iktidar hayÄ±rlÄ±sÄ± ile gitsin de önümüze bakalÄ±m gelecek olana Allah kerim diyenler var.”

‘PATRONLARDAN DA YÜZDE 40 VERGÄ° KESSÄ°NLER ÜLKE ÅžAHLANIR’

ÖÄŸle yemeÄŸi molasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mahmut adÄ±nda iÅŸçiyle sohbet ediyoruz. Döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n cebine nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumda Mahmut, siyasi iktidarÄ±n taÅŸeron yasasÄ±ndan söz etmek istediÄŸini söylüyor. Mahmut, “Bize yansÄ±yan maddi hiçbir kazancÄ±mÄ±z olmadÄ±. Patronun deÄŸil de devletin taÅŸeron iÅŸçisi olduk” diyor. Seçimin erken olmasÄ±nÄ±n nedenin de ekonomik kriz olduÄŸunu anlatan Mahmut, “Erken seçim kararÄ± almasalar belki dolar falan daha çok artardÄ±. Seçimler bitince bir anda daha hÄ±zlÄ± ve fazla artacak diye düÅŸünüyorum. Bu koÅŸullarda AKP ve MHP yüzde 50 çoÄŸunluÄŸu alamaz diye düÅŸünüyorum. Bu sefer AKP gidici gibi geliyor bana ama sonuç diÄŸer partiler açÄ±sÄ±ndan ne olur bilemiyorum” diyor. MaaÅŸlarÄ±na yapÄ±lan yüzde 4 zammÄ±n enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eridiÄŸini anlatan Mahmut, “Bordroda kesintilerden önce yazan maaÅŸ 2927 lira, kesintilerden sonra 1786 liraya düÅŸüyor. Bu kadar vergiyi, kesintiyi patronlardan yapsalar ya ülke ekonomisi o zaman ÅŸahlanÄ±r. KazancÄ±mÄ±n yüzde 40’Ä± kesintilere gidiyor, elde kalan ile aldÄ±ÄŸÄ±mla da gene vergi veriyorum. Bütün yük biz iÅŸçilerin sÄ±rtÄ±ndan geçiyor” diyor.

‘VERÄ°LEN ZAMMIN YARISI UÇTU’

ÖÄŸlen molasÄ±nÄ±n bitmesine az bir süre kala sohbet eden üç iÅŸçiyle konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yoruz. Ä°ÅŸçilerden Zeki ekonomideki geliÅŸmelerin yaÅŸamÄ±na etkisine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Bana verilen paranÄ±n yarÄ±sÄ± uçtu gitti. Arabam var artÄ±k kullanmÄ±yorum, benzin aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti, eskiden çocuk yorulmasÄ±n, rezil olmasÄ±n diye araba ile bÄ±rakÄ±rdÄ±m. Åžimdi 3 kilometrelik okul yolunu her gün tabanvay ile aÅŸÄ±yoruz. Bir de yÄ±llardÄ±r alÄ±ÅŸkanlÄ±k vardÄ±r bizde 50 liralÄ±k benzin alÄ±rÄ±z. 50 liralÄ±k pazar yaparÄ±z mesela ÅŸimdi 3 aldÄ±ÄŸÄ±mdan 1 alabiliyorum pazardan , aile olarak bir çay içelim, bir dondurma yiyelim devrini kapattÄ±k. Sigara da kaçaÄŸa geçtik ayakta böyle kalmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz iÅŸte.”

TaÅŸeron yasasÄ±ndan sonra kadroya geçtiklerini anlatan Zeki, “Kadroya geçtik ya sözüm ona çalÄ±ÅŸtÄ±rabildikleri kadar çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. 3 kiÅŸilik iÅŸi 1 kiÅŸiye yaptÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” diyor.

AKP’nin seçimlere bilerek asÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Zeki, bundan dolayÄ± seçimlerde hile olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Zeki ile aynÄ± bölümde çalÄ±ÅŸan baÅŸka bir iÅŸçi söze giriyor: “En baÅŸtakiler kaçmaya baÅŸladÄ±. Serbest bölgedeki Delphi 3000 kiÅŸiyi iÅŸten atÄ±p fabrikayÄ± Fas’a taÅŸÄ±yacakmÄ±ÅŸ. Orada çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸÄ±m anlattÄ±. Patronlar kaçÄ±yorsa hakikaten büyük sÄ±kÄ±ntÄ± var demektir” diyor.

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