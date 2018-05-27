Tepetaklak bir sinema tarihi

2015’te Türkiye Sinema Sözlüğü’nü derleyen Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yayın hayatının 17. yılında 'Dünya Sinema Sözlüğü'nü hazırladı.

Yayın hayatında 17. yılını tamamlayan Altyazı Aylık Sinema Dergisi, okurları için “Dünya Sinema Sözlüğü” hazırladı. Sinemaseverleri, tıpkı 2015’te yayımlanan Türkiye Sinema Sözlüğü’nde olduğu gibi, gayri resmî ve resimli bir sözlük bekliyor. Resmi tarih anlatılarında gölgede kalan, çeperlere itilen film, kişi, olay ve motifler Altyazı’nın sözlüğünün merkezine oturuyor. Bununla birlikte, tanınan figür ve filmlere dair az bilinen, şaşırtıcı anekdotlar da yer alıyor.

Yüz yılı aşkın sinema tarihini baştan aşağı kat eden, birbirinden çok uzak coğrafyalara uzanan Dünya Sinema Sözlüğü’nün sayfalarında 50 yazarın kaleminden 248 madde yer almakta. Sovyet kadın montajcılardan kara listeye alınmış Hollywood yıldızlarına, sinema tarihinin arka sayfalarında kalmış sinemacılardan dijital olanakların sınırlarını zorlayan günümüz yeni medyacılarına uzanan sözlük maddelerinde, tarihin kıyılarına izlerini bırakmış 500’ü aşkın film ve 700’e yakın kişiye değiniliyor.

Tarih yazımına bugüne kadar egemen olmuş beyaz, sömürgeci, heteroseksüel, eril sesten uzak bir dilin izini süren Altyazı’nın Gayri Resmî ve Resimli Dünya Sinema Sözlüğü alternatif bir kültürel envanter oluşturma denemesi. Sinemaseverlerin maddeler arasında dolaşarak kendi hayal güçleriyle şekillendirebilecekleri, yeni yol ve bağlar keşfedebilecekleri bir derleme. Yazarlarının öznel deneyim ve anılarından izler de taşıyan Altyazı’nın Gayri Resmî ve Resimli Dünya Sinema Sözlüğü, üç ay boyunca bayilerde kalacak ve yaz boyu sinemaseverlere eşlik edecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 17:36

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