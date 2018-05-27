Dev Yapı-İş, Batı Mahal'de çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi

Dev Yapı-İş Sendikası, Batı Mahal şantiyesindeki çalışma koşullarının düzeltilmesini, işten atılan üyelerinin ise hakkının verilmesini istedi.

Dev Yapı-İş Sendikası, Büyükçekmece’deki Pelican Hill Sitesi önünde yaptığı eylemle Batı Mahal şantiyesindeki çalışma koşullarının düzeltilmesini, işten atılan üyelerinin ise hakkının verilmesini istedi.

Yalçınlar Grup’a bağlı Batı Mahal şantiyesinde çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikasında örgütlenmiş, sendikalaştıktan sonra üzerlerindeki baskının arttığını söylemişlerdi. Daha sonra patron operatörleri işten çıkarmış, son olarak da saha formeni olarak çalışan Soner Atalay’ı şirketi karalamak ve işçileri şirkete karşı kışkırtmak gibi gerekçelerle tazminatsız işten atmıştı. Bunun üzerine Dev Yapı-İş ve işçiler iş bırakma kararı aldı. Dev Yapı-İş, iş bırakma eylemlerinin 5. gününde Pelican Hill sitesi önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme DİSK’e bağlı Gıda-İş ve Hak-İş’e bağlı Liman-İş sendikaları ile HDP 1. Bölge Milletvekili Adayı Musa Piroğlu da destek verdi.

Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Başvurularımıza rağmen, her zaman olduğu gibi patronların yanında olan iktidar, seçimleri bahane ederek şantiyelerdeki denetimleri durdurdu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınsın diyen Soner arkadaşımız da, iktidardan güç alan patronlar tarafından tazminatsız işten atıldı. Arkadaşımız tazminatını alana kadar, içerideki haklarımızı alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan HDP Milletvekili Adayı Musa Piroğlu da “Patronlar ve onların iktidarı işçilere ölümüne çalışmak ya da işsizlik ve açlık dışında bir seçenek bırakmıyor. İnşaat işçilerine reva görülen uygulama, aslında AKP politikalarının işçi sınıfına nasıl bir yaşam ve nasıl bir gelecek vadettiğinin de bir göstergesidir. Ama bunlara karşı insanca çalışmak ve yaşamak bizlerin ellerinde. Bunun için işçi sınıfının önünde tek bir çıkış yolu var. Nasıl siyasal iktidarı devireceksek, bu patonların saltanatına da işçi sınıfıyla beraber son vereceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 17:20

www.evrensel.net