GenÃ§ iÅŸÃ§iler AKPâ€™ye sÄ±cak bakmÄ±yor

Bosch ve CoÅŸkunÃ¶z iÅŸÃ§ileriyle seÃ§imi konuÅŸtuk: 24 Haziran seÃ§imlerinde tercihimizi mutfaÄŸa bakarak belirlemeliyiz.

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

ToplusözleÅŸme sürecinde grevleri Bakanlar Kurulu kararÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n onayÄ±yla yasaklanan Bosch ve CoÅŸkunöz iÅŸçileri, yüzyÄ±lÄ±n sözleÅŸmesi olarak sunulan MESS grup TÄ°S’inin üzerinden daha 4 ay geçmeden ellerinde bir ÅŸey kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler, genç iÅŸçilerin AKP’ye sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak “24 Haziran seçimlerinde tercihimizi mutfaÄŸa bakarak belirlemeliyiz” çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu Bosch ve CoÅŸkunöz fabrikalarÄ± Nilüfer Organize Sanayi içinde yer alÄ±yor. Her iki fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin yapÄ±sÄ± milliyetçi ve muhafazakar bir yapÄ±ya sahip. 16 Nisan referandumunda bu iki fabrikada “Evet” ve “HayÄ±r” oylarÄ± bir birine yakÄ±n çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

DOLAR YÜKSELDÄ°KÇE CEBÄ°MÄ°Z BOÅžALIYOR

SözleÅŸmenin imzalandÄ±ÄŸÄ± zaman herkeste bir memnuniyet olduÄŸunu hatÄ±rlatan bir Bosch iÅŸçisi, “Ama aradan 4 ay geçti aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para uçtu gitti. Her gün her saat zam geliyor. Bir hafta aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürünü bir sonraki hafta aynÄ± fiyata alamaz duruma geldik. DolarÄ±n durumu ortada her gün yükseliyor yükseldikçe bizim cebimiz boÅŸalÄ±yor. Åžimdi ülke her ÅŸeyi bir kenara bÄ±rakmÄ±ÅŸ iki ÅŸeye odaklanmÄ±ÅŸ. Birincisi dolar kaç para olacak, ikinci seçimler ne olacak” diye konuÅŸtu.

Seçim takvimi yaklaÅŸtÄ±kça fabrikada da tartÄ±ÅŸmalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçi, ÅŸöyle devam etti: “Bir iki haftaya fabrika iyice kaynar. Herkes kendince bir savunma yapÄ±yor. Kimi AKP’den daha iyisi yok diyor, kimisi baÅŸÄ±mÄ±za ne geldiyse onlar yüzünden geldi diyerek tepki gösteriyor. Valla ben dönüp mutfaÄŸÄ±ma bakÄ±yorum. Her gün daha da yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± görüyorum. Buna sebep olanlara nasÄ±l oy verebilirim. Metal iÅŸçisi arkadaÅŸlarÄ±mda dönüp bir mutfaÄŸÄ±na baksÄ±n nasÄ±l fakirleÅŸtiÄŸini görecektir. Oy tercihini yaparken buna göre yapmasÄ± gerek.”

‘HEP KENDÄ° DEDÄ°ÄžÄ°NÄ° YAPIYOR’

Genç iÅŸçilerin AKP’ye sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçi sözlerini ÅŸöyel sürdürdü: “Fabrikada çok sayÄ±da genç iÅŸçi var ve bu iÅŸçilerin büyük çoÄŸunluÄŸu AKP’ye oy vermeyeceklerini açÄ±ktan söylüyorlar. Ama kime oy vereceklerini söylemiyorlar. Genç iÅŸçilerde kaba milliyetçiliÄŸe de bir karÅŸÄ± duruÅŸ var. Geçim derdinin her geçen gün zorlaÅŸmasÄ±, çoÄŸu iÅŸçinin kafasÄ±nda soru iÅŸareti bÄ±rakÄ±yor. Bu yüzden daha önce AKP’yi destekleyip de ÅŸimdi oy vermeyeceÄŸini söyleyenlerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor. Gerekçe olarak da ‘Hep kendi dediÄŸini yapÄ±yor, üslubu dili çok sert ve ekonominin gidiÅŸatÄ± kötü’ diyorlar.”

EKONOMÄ° KÖTÜ AMA BUNDAN DAHA Ä°YÄ°SÄ° YOK

Fabrikada fikrini deÄŸiÅŸtiren ve kararsÄ±z olanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra koÅŸulsuz AKP’yi destekleyeceÄŸini söyleyenler de var. Bir Bosch iÅŸçisi bu konuda “ÇoÄŸunda bir OsmanlÄ±ya özenme var ve mecburuz vermeye diyorlar. Özellikle yaÅŸÄ± biraz olan iÅŸçiler eskiden yaÅŸadÄ±klarÄ± olumsuzluklarÄ± ileri sürerek koÅŸulsuz desteklemeliyiz diyorlar. ‘ZamanÄ±nda bize çok çektirdiler ÅŸimdi huzur var ülkede’ diyorlar. Bunu derken ekonominin kötü gittiÄŸini de kabul ediyorlar ama yine de desteklenmeli diyorlar. Kim gelirse gelsin bundan daha iyi olmayacak o yüzden bu kalsÄ±n diyorlar” dedi.

Bir önceki seçimlerde olduÄŸu gibi AKP’yi destekleyen iÅŸçilerde coÅŸkunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir baÅŸka iÅŸçi; “Fazla da konuÅŸmuyorlar. ÖrneÄŸin AKP’ye oy verin istikrar sürsün demiyorlar. Bir önceki seçimde AKP Bursa’da birinci partiydi ama bu seçimde benim tahminin birinci parti olamayacak. Referandum sonuçlarÄ± da kafa kafayaydÄ± neredeyse. Ä°nsanlarÄ±n konuÅŸmalarÄ±, AKP’li iÅŸçilerin coÅŸkusunun olmamasÄ± bunu gösteriyor” dedi.

Benim arabam yok diyerek zamdan kurtulamazlar

“SözleÅŸme öncesi dolar ve altÄ±n kaç paraydÄ± ÅŸimdi kaç para buna bir bakmak gerek” diyerek söze giren bir CoÅŸkunöz iÅŸçisi, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Çok fazla geriye gitmeye gerek yok, Ocak Åžubat aylarÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyi ÅŸimdi rahatça alamÄ±yorum. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para eridi gitti. Ekonomi her geçen gün kötüye giderken seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± da bununla beraber yükseliyor. Dolarda ki artÄ±ÅŸ benzinde ki artÄ±ÅŸa çevremde ve fabrikada ki arkadaÅŸlar banane benim dolarÄ±m yok, arabam da yok olanlar düÅŸünsün diye bir savunma yapÄ±yor. Araban yoksa bile zamlardan kurtulamÄ±yorsun. Buraya gelen zamlar kademe kademe yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nÄ± etkiliyor. Hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorsa bir ay önceki mutfak masrafÄ±na baksÄ±n bir de ÅŸimdikine aradaki farkÄ± çok rahat görecektir.”

40-45 YAÅž ARASI Ä°ÅžÇÄ° ESKÄ° ZAMANLA BUGÜNÜ DEÄžERLENDÄ°RÄ°YOR

AKP’yi destekleyen iÅŸçilerin AKP’ni açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± manifestodan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken iÅŸçi, “Ä°çerisinde doÄŸru düzgün bir ÅŸey yok diyorlar. Ama ErdoÄŸan’da bir liderlik vasfÄ± var o yüzden oyumuzu yine ona vereceÄŸiz diyorlar. Özellikle 40 ile 45 yaÅŸ arasÄ± iÅŸçiler bugünleri eski zamanlarla deÄŸerlendiriyorlar ve AKP ile rahata erdiklerini savunuyorlar. Körü körüne bir sahiplenme var açÄ±kçasÄ±. MHP’li olan iÅŸçilerin büyük çoÄŸunluÄŸu Ä°YÄ° Parti’ye oylarÄ±nÄ± vereceÄŸini söylüyor. Bunun nedenini de ‘ErdoÄŸan’a karÅŸÄ±yÄ±z, Devlet Bahçeli’den de umduÄŸumuzu bulamadÄ±k’ diyerek açÄ±klÄ±yorlar. Bir de fabrikada sessiz duranlar var bunlarÄ±n sayÄ±sÄ± da hayli fazla” diye konuÅŸtu.

HANÄ° ÖDENEK YOKTU

Fabrikada çok hararetli tartÄ±ÅŸÄ±lmasa da bir homurdanma olduÄŸunu aktaran bir baÅŸka CoÅŸkunöz iÅŸçisi, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Ocak ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸla ÅŸimdi aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ arasÄ±nda büyük fark var. Bu aydan sonra maaÅŸlarda düÅŸüÅŸ olacak vergi diliminden kaynaklÄ± olarak. Dolar ve benzin arttÄ±ÄŸÄ±nda seçim yatÄ±rÄ±mÄ± olarak hemen ÖTV’den indirim yaptÄ±lar. Ama bu zam orayla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±na yansÄ±yor. AlÄ±m gücümüz düÅŸüyor. Ä°ÅŸçiyi soktuklarÄ± gelir vergisinde de bir düÅŸürme yapsÄ±nlar o zaman. Emekliye iki bayramda 1000 lira vereceklerini açÄ±kladÄ±lar. Madem bunu verebiliyordunuz niye bu zaman kadar vermediniz. Seçim dönemlerinde mi emekliyi düÅŸünüyorlar. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu zamanÄ±nda 2000 lira vereceÄŸini söylediÄŸinde ödenek yok diyorlardÄ±, televizyonlara çÄ±kÄ±p nereden bulacaksÄ±n bu parayÄ± diyorlardÄ±. Åžimdi bizde bunlara soruyoruz hani ödenek yoktu siz nereden buluyorsunuz bu parayÄ±.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 MayÄ±s 2018 07:27

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