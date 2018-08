GenÃ§ iÅŸÃ§iler AKPâ€™ye sÄ±cak bakmÄ±yor

Bosch ve Coşkunöz işçileriyle seçimi konuştuk: 24 Haziran seçimlerinde tercihimizi mutfağa bakarak belirlemeliyiz.

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Toplusözleşme sürecinde grevleri Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yasaklanan Bosch ve Coşkunöz işçileri, yüzyılın sözleşmesi olarak sunulan MESS grup TİS’inin üzerinden daha 4 ay geçmeden ellerinde bir şey kalmadığını söylüyor. Görüştüğümüz işçiler, genç işçilerin AKP’ye sıcak bakmadığını aktararak “24 Haziran seçimlerinde tercihimizi mutfağa bakarak belirlemeliyiz” çağrısı yapıyor.

Türk Metal’in örgütlü olduğu Bosch ve Coşkunöz fabrikaları Nilüfer Organize Sanayi içinde yer alıyor. Her iki fabrikada çalışan işçilerin yapısı milliyetçi ve muhafazakar bir yapıya sahip. 16 Nisan referandumunda bu iki fabrikada “Evet” ve “Hayır” oyları bir birine yakın çıkmıştı.

DOLAR YÜKSELDİKÇE CEBİMİZ BOŞALIYOR

Sözleşmenin imzalandığı zaman herkeste bir memnuniyet olduğunu hatırlatan bir Bosch işçisi, “Ama aradan 4 ay geçti aldığımız para uçtu gitti. Her gün her saat zam geliyor. Bir hafta aldığımız ürünü bir sonraki hafta aynı fiyata alamaz duruma geldik. Doların durumu ortada her gün yükseliyor yükseldikçe bizim cebimiz boşalıyor. Şimdi ülke her şeyi bir kenara bırakmış iki şeye odaklanmış. Birincisi dolar kaç para olacak, ikinci seçimler ne olacak” diye konuştu.

Seçim takvimi yaklaştıkça fabrikada da tartışmaların arttığını dile getiren işçi, şöyle devam etti: “Bir iki haftaya fabrika iyice kaynar. Herkes kendince bir savunma yapıyor. Kimi AKP’den daha iyisi yok diyor, kimisi başımıza ne geldiyse onlar yüzünden geldi diyerek tepki gösteriyor. Valla ben dönüp mutfağıma bakıyorum. Her gün daha da yoksullaştığımı görüyorum. Buna sebep olanlara nasıl oy verebilirim. Metal işçisi arkadaşlarımda dönüp bir mutfağına baksın nasıl fakirleştiğini görecektir. Oy tercihini yaparken buna göre yapması gerek.”

‘HEP KENDİ DEDİĞİNİ YAPIYOR’

Genç işçilerin AKP’ye sıcak bakmadığını dile getiren işçi sözlerini şöyel sürdürdü: “Fabrikada çok sayıda genç işçi var ve bu işçilerin büyük çoğunluğu AKP’ye oy vermeyeceklerini açıktan söylüyorlar. Ama kime oy vereceklerini söylemiyorlar. Genç işçilerde kaba milliyetçiliğe de bir karşı duruş var. Geçim derdinin her geçen gün zorlaşması, çoğu işçinin kafasında soru işareti bırakıyor. Bu yüzden daha önce AKP’yi destekleyip de şimdi oy vermeyeceğini söyleyenlerin sayısı artıyor. Gerekçe olarak da ‘Hep kendi dediğini yapıyor, üslubu dili çok sert ve ekonominin gidişatı kötü’ diyorlar.”

EKONOMİ KÖTÜ AMA BUNDAN DAHA İYİSİ YOK

Fabrikada fikrini değiştiren ve kararsız olanların yanı sıra koşulsuz AKP’yi destekleyeceğini söyleyenler de var. Bir Bosch işçisi bu konuda “Çoğunda bir Osmanlıya özenme var ve mecburuz vermeye diyorlar. Özellikle yaşı biraz olan işçiler eskiden yaşadıkları olumsuzlukları ileri sürerek koşulsuz desteklemeliyiz diyorlar. ‘Zamanında bize çok çektirdiler şimdi huzur var ülkede’ diyorlar. Bunu derken ekonominin kötü gittiğini de kabul ediyorlar ama yine de desteklenmeli diyorlar. Kim gelirse gelsin bundan daha iyi olmayacak o yüzden bu kalsın diyorlar” dedi.

Bir önceki seçimlerde olduğu gibi AKP’yi destekleyen işçilerde coşkunun olmadığını söyleyen bir başka işçi; “Fazla da konuşmuyorlar. Örneğin AKP’ye oy verin istikrar sürsün demiyorlar. Bir önceki seçimde AKP Bursa’da birinci partiydi ama bu seçimde benim tahminin birinci parti olamayacak. Referandum sonuçları da kafa kafayaydı neredeyse. İnsanların konuşmaları, AKP’li işçilerin coşkusunun olmaması bunu gösteriyor” dedi.

Benim arabam yok diyerek zamdan kurtulamazlar

“Sözleşme öncesi dolar ve altın kaç paraydı şimdi kaç para buna bir bakmak gerek” diyerek söze giren bir Coşkunöz işçisi, şunları söyledi: “Çok fazla geriye gitmeye gerek yok, Ocak Şubat aylarında aldığım şeyi şimdi rahatça alamıyorum. Aldığımız para eridi gitti. Ekonomi her geçen gün kötüye giderken seçim tartışmaları da bununla beraber yükseliyor. Dolarda ki artış benzinde ki artışa çevremde ve fabrikada ki arkadaşlar banane benim dolarım yok, arabam da yok olanlar düşünsün diye bir savunma yapıyor. Araban yoksa bile zamlardan kurtulamıyorsun. Buraya gelen zamlar kademe kademe yaşamımızın her alanını etkiliyor. Hiçbir şey yapmıyorsa bir ay önceki mutfak masrafına baksın bir de şimdikine aradaki farkı çok rahat görecektir.”

40-45 YAŞ ARASI İŞÇİ ESKİ ZAMANLA BUGÜNÜ DEĞERLENDİRİYOR

AKP’yi destekleyen işçilerin AKP’ni açıkladığı manifestodan memnun olmadığına dikkat çeken işçi, “İçerisinde doğru düzgün bir şey yok diyorlar. Ama Erdoğan’da bir liderlik vasfı var o yüzden oyumuzu yine ona vereceğiz diyorlar. Özellikle 40 ile 45 yaş arası işçiler bugünleri eski zamanlarla değerlendiriyorlar ve AKP ile rahata erdiklerini savunuyorlar. Körü körüne bir sahiplenme var açıkçası. MHP’li olan işçilerin büyük çoğunluğu İYİ Parti’ye oylarını vereceğini söylüyor. Bunun nedenini de ‘Erdoğan’a karşıyız, Devlet Bahçeli’den de umduğumuzu bulamadık’ diyerek açıklıyorlar. Bir de fabrikada sessiz duranlar var bunların sayısı da hayli fazla” diye konuştu.

HANİ ÖDENEK YOKTU

Fabrikada çok hararetli tartışılmasa da bir homurdanma olduğunu aktaran bir başka Coşkunöz işçisi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocak ayında aldığı maaşla şimdi aldığı maaş arasında büyük fark var. Bu aydan sonra maaşlarda düşüş olacak vergi diliminden kaynaklı olarak. Dolar ve benzin arttığında seçim yatırımı olarak hemen ÖTV’den indirim yaptılar. Ama bu zam orayla sınırlı kalmıyor yaşamımızın her alanına yansıyor. Alım gücümüz düşüyor. İşçiyi soktukları gelir vergisinde de bir düşürme yapsınlar o zaman. Emekliye iki bayramda 1000 lira vereceklerini açıkladılar. Madem bunu verebiliyordunuz niye bu zaman kadar vermediniz. Seçim dönemlerinde mi emekliyi düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu zamanında 2000 lira vereceğini söylediğinde ödenek yok diyorlardı, televizyonlara çıkıp nereden bulacaksın bu parayı diyorlardı. Şimdi bizde bunlara soruyoruz hani ödenek yoktu siz nereden buluyorsunuz bu parayı.”

