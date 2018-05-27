Baba Palandöken’in bireysel silahlanmaya karşı imza kampanyası 30 bine ulaştı.

Öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken’in (17) babası Nihat Palandöken’in bireysel silahlanmaya karşı başlattığı imza kampanyası sürüyor. Şimdiye kadar 30 bin imza toplayan Palandöken, “Tek amacım başka Helinlerin ölmemesi. Benim kızım gitti, geri gelmez. Ama biz bir Helin, bir Özgecan, bir kadın, bir genç daha ölmesin diye imza kampanyası başlattık.” diyor.

İstanbul Pendik’te 13 Ekim 2017 tarihinde Mustafa Yetgin tarafından öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, bireysel silahlanmaya karşı kısa bir süre önce imza kampanyası başlattı. Kızını katleden Yetgin’in ifadesinde, “silahı internet üzerinden aldım” demesinden hareketle imza kampanyası başlatma kararı alan baba Palandöken, şimdi kapı kapı dolaşıp, imza toplama çabasında. Bugüne kadar 30 bin imza toplayabilen Palandöken’in hedefi ise 1 milyon imza.

‘EKMEK PEYNİRDEN DAHA KOLAY ALINIYOR’

Mezopotamya Ajansı’ndan Sadiye Eser ve Ferhat Çelik’in haberine göre baba Palandöken’in kampanya sonrasında TBMM Başkanlığı’na teslim edeceği imza formunda “Ülkemizde bireysel silahlanma her geçen gün artmakta ve bu silahlarla her geçen gün masum insanlar hayatını kaybetmektedir. İş bu dilekçeyle bireysel silahlanmanın önlenmesi ve insanların ateşli silahlara ulaşmalarının zorlaştırılması amacıyla bir komisyonun kurulmasını ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer alıyor. Kendisini bu kampanyayı başlatmaya iten nedenleri anlatan Palandöken, kızını ölümü götüren silahların özellikle internet ortamında ekmek ve peynir gibi satın alınabildiğini belirtti.

‘ÖNERGELERİ İKTİDAR REDDETTİ’

Palandöken, “Tek amacım başka Helinlerin ölmemesi. Benim kızım gitti, geri gelmez. Ama biz bir Helin, bir Özgecan, bir kadın, bir genç daha ölmesin diye imza kampanyası başlattık. Öldüğü zaman bizim yaramız yine açılır. 1 milyon imza topladıktan sonra bireysel silahların önüne geçilmesi için eylem yaparak, bu imzaları Meclis’e sunacağız. Şimdiye kadar meclise bu konuda 5 kez önerge verildi. Bu önergeler HDP ve CHP tarafından kabul edildi ama şu an iktidarda bulunanlar tarafından reddedildi. Çoğunluk onlardan olduğu için kabul edilmedi. Demek ki daha fazla insanlar, genç kızlar, kadınlar ölsün istiyorlar” diye konuştu. Palandöken, kimi siyasi partiler dışında çok sayıda kişinin de bireysel olarak kendilerine ulaşıp, kampanyalarına destek verdiğini aktardı.

Fotoğraf: DHA

‘CİNAYETLER 16 YILLIK AKP DÖNEMİNDE ARTTI’

“Bu halk Erdoğan iktidarına artık ‘tamam’ diyecek” diyen baba Palandöken, baskın seçime ilişkin görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “16 yıllık AKP iktidarı döneminde kadın cinayetlerinde büyük bir artış oldu. Artık bu iktidara ‘yeter’ diyeceğiz. Bu ülkenin ekonomisi çöktü, cinayetler arttı, insanlar arasından aşırı derecede ayrım yapıldı. Biz hepimiz kardeşiz, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz silahların gölgesinde yaşamak istemiyoruz. Bu ülkede 30 milyon ruhsatsız silah var. Devletin şuan 170 bin silahı kayıp. Kime verdiği bilinmiyor.” Palandöken, 24 Haziran’da oyunu HDP’ye de vereceğini ifade etti. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 17:19

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