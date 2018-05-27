Batman’da HDP adaylarına coşkulu karşılama

HDP'nin Batman'daki milletvekili aday tanıtımı çoşkulu bir karşılama ve mitingle gerçekleşti.

HDP Batman İl Örgütü, milletvekili adaylarını yüzlerce araçlık konvoy ile karşıladı. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta Bismil yolu üzerinde onlarca araçla adaylarını alan partililerin konvoyu gittikçe artarak yüzlerce araca ulaştı. Kent merkezine yaklaştıkça artan konvoya eşlik eden yurttaşlar sık sık ellerindeki HDP bayrakları sallayarak “Bijî HDP” sloganları attı.

Merkeze girişin ardından halk, evlerinin balkonundan konvoyu selamladı. Karşılmaa kent merkezinde de devam eden karşılama etti. Konvoy Turgut Özal Bulvarı üzerinden Dörtyol’da bulunan HDP Batman il binasına kadar uzadı. Dörtyol’da vekil ve vekil adayları araçtan inerek Bahçelievler mahallesinde bulunan merkez seçim lokaline yürüyüş düzenledi. Yürüyüş boyunca, atılan sloganlara Bahar Kültür Merkezi sanatçıları da erbaneleri ile eşlik etti.

HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç, sırayla adayları tanıttı. HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, “24 Haziran’da rengimizi, varlığımızı, özgürlüğümüze oyumuzu vererek tek vücut olacağız” dedi.

Daha sonra milletvekili adayları kısa konuşmalar yaptı. Necdet İpekyüz, “Batman halkı büyük bir evdir. Sizlere İdris Baluken’in selamlarını getirdim. Bizim önümüz açıktır. Bizler barış ve özgürlük istiyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın bu halk oldukça mutlaka kazacağız” dedi. Aday tanıtımı, şarkıcı Hediye’nin söylediği türküler eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi. (Batman/MA)

HDP İstanbul Milletvekili adaylarını tanıttı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 16:02

www.evrensel.net