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Kılıçdaroğlu: Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Sanayi Odası'nda konuştu.
Eskişehir Sanayi Odası'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:
“- Eğitimine önem vermeyen bir toplumun geleceği yoktur.
- Bizim kaç markamız var dünyada adı geçen? 10'u geçmez.
- Neden can ve mal güvenliğimiz yok? Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede güvenlik yoktur.
- Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter.
- Bir siyasi partinin tayin ettiği hakime başka bir siyasi parti güven duyacak mı?
- Medya özgürlüğü. Sizin sesinizi kim dile getirecek? Medya iktidarın kontrolündeyse ne olacak?
- Bir siyasi partinin tayin ettiği hakime başka bir siyasi parti güven duyacak mı?
- Eğer gelir dağılımı hakça olmazsa o ülkede demokrasi olmaz.
- İşsizliğin ordular halinde bir ülkede hangi sosyal barıştan söz edeceksiniz?
- Uyuşturucu yaşı 10'a indi. Yoktu eskiden böyle bir şey. Gelir dağılımın dengeli olması lazım.
- Dünyanın en büyük fındık üreticisi biziz ama fiyatı biz belirleyemiyoruz.
- 5 yıl içinde orta gelir tuzağını aşarsınız. Niye orta gelir tuzağına yakalandık? Katma değer yüksek ürünler üretmediğimiz için.
- FETÖ’nün adamlarını en önemli yerlere yetiştiriyorsunuz. Bu mudur mücadele? Parayı bastıran dışarı çıkıyor. Gariban içerde kalıyor.
- Baskıyla kayıtdışı ekonomiyle mücadele etmek mümkün değildir.
- 24 Haziran'da hepimize görev düşüyor. Sizden isteğim sandığa giderken düşünerek gidin. Ben dilimin döndüğü kadar anlatıyorum. Neden mitinglerde anlatmıyorum. Sizler gelmiyorsunuz. Bizim oturup dertleşmemiz gerekiyor.
- CHP statükocu diyorlardı. Son 6,7 yıldır kendini en çok geliştiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. (HABER MERKEZİ)