Kılıçdaroğlu: Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Sanayi Odası'nda konuştu.

Eskişehir Sanayi Odası'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“- Eğitimine önem vermeyen bir toplumun geleceği yoktur.

- Bizim kaç markamız var dünyada adı geçen? 10'u geçmez.

- Neden can ve mal güvenliğimiz yok? Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede güvenlik yoktur.

- Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter.

- Bir siyasi partinin tayin ettiği hakime başka bir siyasi parti güven duyacak mı?

- Medya özgürlüğü. Sizin sesinizi kim dile getirecek? Medya iktidarın kontrolündeyse ne olacak?

- Bir siyasi partinin tayin ettiği hakime başka bir siyasi parti güven duyacak mı?

- Eğer gelir dağılımı hakça olmazsa o ülkede demokrasi olmaz.

- İşsizliğin ordular halinde bir ülkede hangi sosyal barıştan söz edeceksiniz?

- Uyuşturucu yaşı 10'a indi. Yoktu eskiden böyle bir şey. Gelir dağılımın dengeli olması lazım.

- Dünyanın en büyük fındık üreticisi biziz ama fiyatı biz belirleyemiyoruz.

- 5 yıl içinde orta gelir tuzağını aşarsınız. Niye orta gelir tuzağına yakalandık? Katma değer yüksek ürünler üretmediğimiz için.

- FETÖ’nün adamlarını en önemli yerlere yetiştiriyorsunuz. Bu mudur mücadele? Parayı bastıran dışarı çıkıyor. Gariban içerde kalıyor.

- Baskıyla kayıtdışı ekonomiyle mücadele etmek mümkün değildir.

- 24 Haziran'da hepimize görev düşüyor. Sizden isteğim sandığa giderken düşünerek gidin. Ben dilimin döndüğü kadar anlatıyorum. Neden mitinglerde anlatmıyorum. Sizler gelmiyorsunuz. Bizim oturup dertleşmemiz gerekiyor.

- CHP statükocu diyorlardı. Son 6,7 yıldır kendini en çok geliştiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. (HABER MERKEZİ)

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