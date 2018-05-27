Kılıçdaroğlu: Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu: Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter

    • 27 Mayıs 2018 15:56

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Sanayi Odası'nda konuştu.

    Eskişehir Sanayi Odası'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    “- Eğitimine önem vermeyen bir toplumun geleceği yoktur.

    - Bizim kaç markamız var dünyada adı geçen? 10'u geçmez.

    - Neden can ve mal güvenliğimiz yok? Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede güvenlik yoktur.

    - Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter.

    - Bir siyasi partinin tayin ettiği hakime başka bir siyasi parti güven duyacak mı?

    - Medya özgürlüğü. Sizin sesinizi kim dile getirecek? Medya iktidarın kontrolündeyse ne olacak?

    - Bir siyasi partinin tayin ettiği hakime başka bir siyasi parti güven duyacak mı?

    - Eğer gelir dağılımı hakça olmazsa o ülkede demokrasi olmaz.

    - İşsizliğin ordular halinde bir ülkede hangi sosyal barıştan söz edeceksiniz?

    - Uyuşturucu yaşı 10'a indi. Yoktu eskiden böyle bir şey. Gelir dağılımın dengeli olması lazım.

    - Dünyanın en büyük fındık üreticisi biziz ama fiyatı biz belirleyemiyoruz.

    - 5 yıl içinde orta gelir tuzağını aşarsınız. Niye orta gelir tuzağına yakalandık? Katma değer yüksek ürünler üretmediğimiz için.

    - FETÖ’nün adamlarını en önemli yerlere yetiştiriyorsunuz. Bu mudur mücadele? Parayı bastıran dışarı çıkıyor. Gariban içerde kalıyor.

    - Baskıyla kayıtdışı ekonomiyle mücadele etmek mümkün değildir.

    - 24 Haziran'da hepimize görev düşüyor. Sizden isteğim sandığa giderken düşünerek gidin. Ben dilimin döndüğü kadar anlatıyorum. Neden mitinglerde anlatmıyorum. Sizler gelmiyorsunuz. Bizim oturup dertleşmemiz gerekiyor.

    - CHP statükocu diyorlardı. Son 6,7 yıldır kendini en çok geliştiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. (HABER MERKEZİ)

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