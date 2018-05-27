Sezai Temelli: 24 Haziran'da barış halaylarına duracağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin güçlü şekilde Mecliste olacağını belirterek, “Türkiye’nin her yerinde barış halaylarına duracağız” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Esenyurt ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Fatih mahallesindeki açılışa binler katıldı. Burada halka seslenen Temelli, yurttaşları Kürtçe ve Türkçe selamladı.

AKP’nin ülkeye savaştan ve zulümden başka bir şey vermediğini belirten Temelli, “Biz 24 Haziran’da değil 80, 180 vekil ile geleceğiz, tüm hesaplarınızı bozacağız. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş ikinci tura kalacak ve birinci turda olduğu gibi ikinci turda da biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız” dedi.

GENÇLER İKTİDARI DEĞİŞTERECEK

Ülkenin yoksulluğa mahkum edildiğini ifade eden Temelli şunları söyledi: “24 Haziran’a giderken tüm esnaflar, tüm çiftçiler, tüm emekçiler, kadınlar, omuz omuza vermeli. Çünkü, bu yoksulluktan ancak birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz. Bakın kadın yoksulluğu çok ciddi boyutlarda. Kadınlar işsiz kalsın diye kadına düşmanlığı çoğaltıyor. Kadını sosyal yaşamdan dışlıyor. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Bu iktidar kadın düşmanı, bu düşmanlığa son vermek için şimdi kadınlar 24 Haziran’da sandığına, oyuna, geleceğine sahip çıkıyor. Bu ülkenin gençleri işsiz. Bu ülkenin gençleri mağdur. Özellikle başta Kürt gençleri olmak üzere tüm gençlere düşmanlık politikası hakim. Gençleri yok sayıyorlar. O sandıktan çıkacak bu rejimi, bu iktidarı gençler değiştirecek.”

25 Haziran’a az kaldığını belirten Temelli, “Sizler sabahın sahibisiniz, 25 Haziran sabahı hep birlikte Türkiye’nin her yerinde barış halaylarına duracağız. 24 Haziran’a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Herkesi bu çalışmaya bu büyük değişime davet edeceğiz, ‘gelin birlikte değiştirelim’ diyeceğiz. İntikam için değil ortak vatanda demokratik cumhuriyet için geliyoruz” diye konuştu. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 15:47

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