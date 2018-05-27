Meral Akşener: Sizi fakirleştirenleri evinize almayın

Meral Akşener, Aydın mitinginde konuştu: Bunları evlerinize almayın. Sizi fakirleştiren bunlar.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, miting programlarına Aydın'da devam etti. Akşener buradaki konuşmasında kendi çalışmalarına yer vermeyen iktidara yakın medya kuruluşlarını eleştirdi. Akşener'in konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

“Bugün çok güzel bir seçim var. Meral Akşener var devrede, sinirler bozuldu. Televizyonlara çıkarmıyorlar. Ben de istemiyorum artık. ‘Televizyona çık’ diyorlar, yok kardeşim havuz medyası bizim için bitti.

Aydın ilk kadın muhtarı seçmiş bir yer. Şu anki belediye başkanı da kadın. Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı da buradan çıkacak. Kadınların sesi daha fazla çıkıyor haberiniz olsun.

Bir ekonomi bakanı var ne söylediğini bilmiyor. Dolarla işimiz yokmuş. Şu an Türkiye'de ütün alım satımı dolarla oluyor. Sanayici de aynı durumda. Milleti tarlasına da küstürdü bunlar. Turizm kendi Aydın . Turizmi geliştireyim derken doğayı bitiriyorlar. Menderes nehrinin içine tükürdüler. Ekonomimizin içine tükürdükleri gibi.

‘EVLERİNİZE ALMAYIN BUNLARI, SİZİ FAKİRLEŞTİREN BUNLAR’

Bir yüzükle siyasete başlayan arkadaş şu an arasında ‘ilk 10 zengin lider’ arasına giriyor. Yıllar önce o yüzüğü gösterip “Bunun dışında malım olursa bilin ki hırsızlık yapmışımdır” demişti. El hak doğru söylemiş. Sayın Erdoğan diyor ki ‘Fakir evlerinde farklı bir enerji alıyorum’ arkadaş çık Saraydan çık… Bunları evlerinize almayın. Sizi fakirleştiren bunlar… Atatürk'ten bu yana yapılan bütün değerler, fabrikalar satıldı. Yandaşların cebi doldu.

Yandaş müteahhitleri zengin etmek için yola çıktılar. Hani şu milletin anasına sövenleri. 4.5 milyon insan takipte. Kredi kartı borcu olanların, öğrenci, işsiz, şehit ve gazi ailelerinden sileceğim arkadaş. 8.5 milyar tutuyor. Bunların fındık fıstık parası dediği bir miktar. Lüks arabalardan indireceğim onları. Benim emekli kardeşimin cebinden çıkan parayla lüks hayat yaşamak yok. Çiftçinin borcunu da bir defaya mahsus sileceğim. Buradan o şeker fabrikalarını alanları uyarıyorum. Ellerinizi uzatmayın o satışları iptal edeceğim.

Seçim Günlüğü (27 Mayıs 2018)-SP seçim beyannamesini açıkladı

‘FETÖ'YÜ TÜRKİYE'NİN BAŞINA SEN BELA ETTİN’

FETÖ'cülere teslim oldu. Askeriyeyi Balyoz'la Ergenekon'la yumrukladı. Genelkurmay Başkanı'nı hapse attılar. Sonra aradan zaman geçti ‘Pardon, ben kandırılmışım...’ Sonra arkasından kimler kimler kandırdı. Her kandırıldığının bedelini bu millet canıyla, kanıyla ödüyor.”

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