Isparta'da konuşan Erdoğan: Ekonomi bizim işimiz

Isparta’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kurla, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Ekonomi bizim işimiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da düzenlendiği mitinge Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Muharrem İnce'nin söylemlerini eleştirerek "Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de yerli otomobil yapmak ilkellik deniyor. İlkel olan sizsiziniz" dedi. Yıldırım'dan sorna sahneye çıkan Erdoğan ise "Kurla bizi vuramazsınız, ekonomi bizim işimiz" dedi.

'13'ÜNCÜ SEÇİMDE DE BAŞARAMAYACAKLAR'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin açıklamalarına yanıt veren Yıldırım, Isparta'nın 16 Nisan referandumunda yüzde 56 oranında 'Evet' dediğini hatırlatarak 24 Haziran'ın 'Evet' kararının sandıkta onaylanması olduğunu söyledi. Yıldırım, "Yarım kalan işi tamamlamaya var mısınız? Her seçimde bize sahip çıktınız. Ak kadrolardan desteğinizi eksik etmediniz. 24 Haziran'a sayılı gün kaldı. 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıktan ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmaya var mısınız?" diye konuştu.

Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

AKP'nin açıkladığı seçim beyannamesi ile milletin partisi olduğunu ortaya koyduğunu öne süren Binali Yıldırım, Isparta'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin söylemlerini eleştirdi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Savaştan kaçarak canını kurtaran insanları 'Ülkelerine geri göndeririz' diyorlar. Bizim geleneğimizde zordakilere yardım etmek vardır. Kucak açmak vardır. Ama bazıları çıkıp ölümden kaçanlara bile tahammül edemiyor. Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de yerli otomobil yapmak ilkellik deniyor. İlkel olan sizsiziniz. Bunların derdi, Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. Onlar olmasın da kim olursa olsun, hadi oradan. 12 seçimde başaramadılar 13'üncü seçimde de başaramayacaklar."

Yıldırım ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin 100. Kuruluş yıldönümüne, 2023’e gidecek kadroları seçecek. Bu kadroların başında Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olacaktır. Şimdi yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını, Recep Tayyip Erdoğan’ı seçme zamanıdır.

Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 12 milyon emeklimizin tamamına biner liralık ikramiye Haziran ayının ilk haftası dağıtılacak. Hayırlı, uğurlu olsun.”

ERDOĞAN: KURLA BİZİ VURAMAZSINIZ

Binali Yıldırım'dan sonra sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş… Geçin o işleri. Kurla, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Ekonomi bizim işimiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Ya 16 yıllık kazanımlarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız ya da yıkım ittifakının bunları heba etmesine fırsat vereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

♦ Afrin'de şu an itibariyle 4480 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419, yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik.

♦ Büyümede 7.4 ile dünyada bir numarayız.

♦ Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş… Geçin o işleri. Kurla, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Biri 'Kanal İstanbul'u durduracağız', biri 'yatırımları durduracağız' diyor. Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar yapmazdı. Doğru dürüst bölünmüş yolumuz yoktu. Bunlarla duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz.

♦ Diyor ki, 'Erdoğan 3. Köprüyü yapmış. Ben de gelirim 4. yaparım' diyor. Ne haddine. Bir yandan onu yaptırmam diyorsun, bunu yaptırırım diyorsun. Her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Geldiğimizde Türkiye G20'de miydi, şimdi G20'de. Bunlar konuşuluyor.

♦ Şimdi, genel başkanla aday zıtlaştılar. Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, üç girdin kaybettin, dört girdin kaybettin, beş girdin kaybettin. Görevlendirme yaparken 'Gel Muharrem gel' diyor. 24 Haziran bunlara hadlerini bildirme günü olacaktır.

♦ Muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalışıyor. Yapılanları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine, projeleri durdurmaktan bahsediyorlar. Tüm dünyada ses getiren projelere dil uzatıyorlar. Yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan muhalefet vardır? Türkiye'nin prestij projelerine kafayı takan muhalefete bu memleket emanet edilir mi?

♦ FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlere, avukatlık edenlere Türkiye emanet edilir mi? Hedefi, vizyonu, iddiası olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez.

♦ Kafayı Türkiye'nin prestij projelerine takan bir muhalefete bu ülke emanet edilir mi? Seçim vaadi olarak, yenilerini yapmak yerine durdurmaktan, yıkmaktan, atmaktan bahseden bir muhalefete Türkiye'nin direksiyonu teslim edilir mi?

♦ Isparta'ya 11 kat trilyon yatırım yaptık. Birileri laf, biz iş, iş, iş. Ekibimizle çok güzel kolektif bir oyun ortaya koyduk. Biz, ben anlayışıyla çalışmadık, biz anlayışıyla çalıştık.

♦ 24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimidir. Ya 16 yıllık kazanımlarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız ya da yıkım ittifakının bunları heba etmesine fırsat vereceğiz. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (27 Mayıs 2018)-SP seçim beyannamesini açıkladı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 17:12

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