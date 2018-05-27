Binali Yıldırım'dan İnce'ye Kanal İstanbul yanıtı

Isparta’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini söyleyen Muharrem İnce'yi eleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım Isparta’da düzenlenen AKP mitinginde konuştu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin açıklamalarına yanıt veren Yıldırım’ın konuşmasından öne çıkan bölümler şunlar:

“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin 100. Kuruluş yıldönümüne, 2023’e gidecek kadroları seçecek. Bu kadroların başında Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olacaktır. Şimdi yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını, Recep Tayyip Erdoğan’ı seçme zamanıdır.

Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor. Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar. İlkel sizsiniz. İşleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bunları derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 12 milyon emeklimizin tamamına biner liralık ikramiye Haziran ayının ilk haftası dağıtılacak. Hayırlı, uğurlu olsun.” (HABER MERKEZİ)

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