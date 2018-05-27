ABF'nin yeni başkanı Hüseyin Güzelgül oldu

Alevi Bektaşi Federasyonu 9. Olağan Genel Kurulu’nda ABF İnanç Kurulu Başkanı Hüseyin Güzelgül yeni başkan seçildi.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) 9. Olağan Genel Kurulu yaşanan tartışmaların ardından ilk gün yapılan seçimle sona erdi. 26-27 Mayıs tarihlerinde iki gün olarak belirlenen genel kurul, ilk gün tartışma nedeniyle sekteye uğramıştı. Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği delegeleri tarafından genel kurulun tek güne indirilmesi önerisinin ardından yaşanan tartışması uzun süre devam etti.

Ancak genel kurul bir günde sona erdi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği MYK üyesi Onur Kaya adaylıktan çekildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şube Başkanı ve ABF İnanç Kurulu Başkanı Hüseyin Güzelgül tek listenin girdiği seçim ile ABF'nin yeni başkanı oldu. (Ankara/EVRENSEL)

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