Harb-İş İstanbul şube yönetimi değişti

Harb-İş İstanbul Şube Kongresinde seçimleri muhalefetin adayı Murat Yalçınkaya'nın listesi kazandı.

Harb-İş İstanbul Şube Kongresi dün yapıldı. İki listenin yarıştığı kongrede mevcut yönetimin devamı olan Yaşar Doğan başkanlığındaki liste ile, demokratik muhalefetin adayı Murat Yalçınkaya başkanlığındaki listesi yarıştı. Seçimleri Yalçınkaya’nın listesi kazandı.

Maltepe Cevahir Otel Salonunda yapılan kongre, divan seçimini mevcut yönetimin kazanması nedeniyle gerilimle başladı. Yapılan konuşmalarda mevcut yönetim, muhalefeti sürekli eleştirmekle suçladı. Muhalefet adına yapılan konuşmalarda ise, mevcut yönetim anlayışının iki dönemdir işçilere kaybettirdiği haklara dikkat çekilerek; pasif, ayırımcı ve sendika içi demokrasiyi rafa kaldıran anlayış eleştirildi. Başkan Adayı Murat Yalçınkaya’nın, “bize nasıl bir sendika lazım”, “sınıfın birliği” vurguları dikkat çekti. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçilirken, Murat Yalçınkaya başkanlığındaki liste, yönetim, yedek, disiplin üyelikleri ve üst kurul delegeliklerinin tümünü kazandı.

DEĞİŞİMİN İŞARET FİŞEĞİ

Sonuç açıklandıktan sonra tezahüratlar ve “Yaşasın işçilerin birliği”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarıyla kürsüye gelen Murat Yalçınkaya, kongreye katılan İzmir, Afyon, Eskişehir ve Gölcük şube yöneticilerini de kürsüye davet etti. İstanbul Şube’de önceki dönemlerde görev yapmış başkan ve yöneticileri de kürsüye çağıran Yalçınkaya, “İnandık, birlik olduk ve başardık. Birlikte başardık. Herkesin sorunlarını sahipleneceğiz. Kucaklayıcı olacağız. Çözüm odaklı bir çalışma yürüteceğiz. Daha yolun başındayız. Başarı hepimizindir. Kenara çekilmek yok. Hep birlikte yürüyeceğiz. Bir meşale yaktık. Bu meşale, inanıyorum ki Türkiye’nin tüm şubelerinde başarıyı getirecektir” dedi.

Daha sonra söz alan konuklar da “Bazılarımız buradaki başarının sendikamız için ne denli önemli olduğunun farkına olmayabilir. Ancak, bir devirin kapanışının işaret fişeği İstanbul Şubeden ateşlenmiştir. Bu daha başlangıç” açıklamasını yaptılar. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 14:53

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