Fransa’da neoliberal yasalara karşı insan seli!

Fransa'da 150'den fazla kentte Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin neoliberal politikaları protesto edildi. (Fotoğraf: Arşiv)

Fransa’da siyasi partiler, dernekler ve sendikaların çağrısıyla 150’den fazla kentte düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin neoliberal politikaları protesto edildi

NEOLİBERALİZME KARŞI İNSAN SELİ

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ile ülkenin en büyük sendikalarının birlikte düzenlediği ve “İnsan Seli” adı verilen gösterilerin ilki cumartesi gerçekleştirildi.

Ülke çapında 150’den fazla noktada düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere 250 binden fazla kişi katıldı.

Başkent Paris’te, Republique Meydanı’ndan Bastille Meydanı’na yürüyen göstericiler arasında, bir grubun çevredeki binalara ve polise taş atması gerekçesiyle polis yürüyüşe saldırdı. 79 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın en büyük şehirlerinden Lyon’da da yapılan İnsan Seli eylemlerine kendilerini antifaşist gençlik olarak niteleyen bir grup da “Naziler sokaklarımızdan defolun” yazılı pankartlarla katıldı.

MACRON, HALKIN TALEPLERİNİ DİKKATE ALMIYOR

Fransa’da hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarına karşı yaklaşık 3 aydır sürdürülen grev ve gösterilerle ilgili Cuma günü bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, “Hiçbir şey beni durduramayacak” dedi. LFI Lideri Jean-Luc Melenchon ise, Liberation gazetesine verdiği röportajda, “Fransa’da artık yeni bir döneme girildiğini ve ülkenin kaynama aşamasında olduğunu” söyledi.

Fransa’da demiryolu, enerji, eğitim, sağlık, temizlik, kamu, ulaşım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere çok sayıda sektörde grev ve gösteriler devam ediyor. Hükümetin işçi haklarını yok eden, patron yanlısı planına karşı çıkan sendikalar, kemer sıkma politikalarından vazgeçilmesi, alım gücünün artırılması ve işten atılmalara son verilmesini talebinde bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 14:40

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