Oyuncu Arda Öziri trafik kazasında hayatını kaybetti

40 yaşındaki oyuncu Arda Öziri, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Oyuncu Arda Öziri, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Öziri, sabaha karşı Tem Otoyolu Kavacık istikametine seyir halindeyken Ümraniye mevkisinde kaza yaptı. Ağır yaralanan Öziri, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arda Öziri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öziri'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 15:48

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