Bahçeli: Hedefimize giden yolda çıkarlar yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Hedefimize giden yolda çıkarlar yoktur” iddiasında bulunan Bahçeli, “Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgarla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik. Zamanın ve şartların değişkenliğine kapılarak heyecan ve hedeflerimizden ayrılmadık, ilke ve ülkülerimizden taviz vermedik” dedi.

‘MAZİMİZDE SİYASİ KÖRLÜK OLMADI’

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine katılacak milletvekili adaylarını dün tanıttıklarını ve seçim beyannamesini açıkladıklarını hatırlatan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhur İttifakı 2023'ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. Bizim mazimizde vatanı ve milleti geri planda tutan siyasi körlük hiçbir zaman olmamıştır.” (AA)

Seçim Günlüğü (27 Mayıs 2018)-SP seçim beyannamesini açıkladı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 15:16

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