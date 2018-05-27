‘Trump-Kim Zirvesi’ bilmeceye dönüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore liderine mektup yazarak Singapur’da 12 Haziran’da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesinin yankıları sürüyor. Trump’ın Kim ile zirvesinin halen mümkün olduğu mesajını vermesinin ardından Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ‘Singapur’a gidecek Beyaz Saray ön heyeti, zirvenin yapılması ihtimaline karşı hazırlık yapmak üzere planlandığı şekilde yola çıkacaktır’ ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN NEW YORK TİMES'A YALANLAMA

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan haberde, gazeteye konuşan Beyaz Saray yetkilisinin, “Trump ve Kim arasındaki zirve yapılsa bile planlama için yeterli zaman kalmadığından bunun 12 Haziran’da gerçekleşmesinin mümkün olmadığını” söylediği iddia edildi. Trump, New York Times gazetesinin haberini Twitter hesabı üzerinden yalanladı.

Gazeteyi ‘sorunlu ve yolsuz’ olarak niteleyen Trump, “Kuzey Kore ile ilgilenmek konusunda Trump yönetiminde sıfır anlaşmazlık var. Olsa bile sorun değil. New York Times beni başından beri yanlış anlamış” değerlendirmesinde bulundu. Trump, New York Times’ın ‘Beyaz Saray yetkilisi’ne dayandırdığı açıklamaları da yalanladı.

ABD Başkanı Trump, Perşembe günü, 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile yapacağı zirveyi neden iptal ettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve “12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

‘KİM, TRUMP İLE PLANLANAN ZİRVEYE SADIK’

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan zirveye ve "Kore Yarımadası'nın tamamen nükleerden arındırılmasına" sadık olduğunu söyledi.

Kim ile dün Panmunjom'da bir araya gelen Moon, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede Kim'in nükleerden arınma taahhüdünü teyit ettiğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı, görüşmenin Kuzey Kore liderinin talebiyle yapıldığını, Kim'in ayrıca başarılı bir Kuzey Kore-ABD zirvesi için iş birliği yapmaya istekli olduğunu dile getirdi.

KUZEY KORE ABD'DEN EKONOMİK YARDIM BEKLEMİYOR

Kuzey Kore ise nükleerden arınma karşılığında ABD'den ekonomik yardım beklediği yönünde Amerikan basınında çıkan haberleri yalanladı.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin resmi Rodong Sinmun gazetesinde, ABD basın yayın kuruluşları Fox News TV, CBS ve CNN'in, “Kuzey Kore'nin ABD'nin taleplerini karşılaması halinde büyük ölçekli hükümet dışı yardım alabileceğine ilişkin palavra atma küstahlığında bulunduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Gazetenin editoryal yazısında, “ABD basını hala Kuzey Kore'nin ekonomik yardım alma ümidiyle müzakere masasına geldiği yönünde kamuoyu oluşturuyor. Şunu netleştirelim. Kuzey Kore-ABD görüşmesini ilk isteyen ABD'dir. Ekonomik yardım meselesine gelince, Kuzey Kore asla bu beklentide değil” ifadesi kullanıldı. (AA)

www.evrensel.net