Rusya Savunma Bakanlığı: Deyr ez Zor'da 4 Rus askeri danışman öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'nin Deyr ez Zor kentine düzenlediği saldırı sonucunda 4 Rus askeri danışmanın öldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Deyr ez Zor kentinde militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti. 5 Rus askeri danışman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Sputnik’te yer alan habere göre; açıklamada, “Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyr ez Zor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti” denildi.

'43 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ'

Bakanlık, yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini kaydetti. Bakanlık, hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de belirtti. (DIŞ HABERLER)

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