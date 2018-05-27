Rusya Savunma Bakanlığı: Deyr ez Zor'da 4 Rus askeri danışman öldü
Fotoğraf: VOA

Rusya Savunma Bakanlığı: Deyr ez Zor'da 4 Rus askeri danışman öldü

    • 27 Mayıs 2018 12:42

    Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'nin Deyr ez Zor kentine düzenlediği saldırı sonucunda 4 Rus askeri danışmanın öldüğünü duyurdu.

    Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Deyr ez Zor kentinde militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti. 5 Rus askeri danışman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

    Sputnik’te yer alan habere göre; açıklamada, “Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyr ez Zor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti” denildi.

    '43 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ'

    Bakanlık, yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini kaydetti. Bakanlık, hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de belirtti. (DIŞ HABERLER)

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