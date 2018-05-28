HayatÄ±n terazisi satranÃ§

'SatranÃ§ haramdÄ±r' sÃ¶ylemleri, satranÃ§tan sanata yansÄ±yanlar ve Alpha Zero ile Stockfish'in efsanevi maÃ§Ä±... Evrensel Bilgin yazdÄ±.

Evrensel BÄ°LGÄ°N

Satranç, Sapiens’in yarattÄ±ÄŸÄ± en muhteÅŸem zeka oyunu olmanÄ±n ötesinde kültürel, sosyal ve tarihsel bir olgu. SatrancÄ±n tarihsel yolculuÄŸunun yaklaÅŸÄ±k 5 bin yÄ±l önce Hindistan’dan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kabul edilir. Ä°ran üzerinden Arap yarÄ±madasÄ±na ulaÅŸan satranç, 9 ila 12. yüzyÄ±llar arasÄ±nda doÄŸu toplumlarÄ±nÄ±n gözbebeÄŸiydi. Öyle ki sonradan BatÄ±’nÄ±n sömürgesi haline gelen Arap topraklarÄ±nda o dönemde deve üstünde giderken körleme (tahta olmaksÄ±zÄ±n) satranç oynanÄ±rdÄ±. Anadolu’ya giren Türklerin de bu oyundan etkilenmeleri sonrasÄ± zamanÄ±n en güçlü oyuncularÄ±na sahip olduÄŸu biliniyor.

CÜBBELÄ° Ä°LE VATÄ°KAN’IN ORTAK DÜÅžMANI SATRANÇ

BatÄ± toplumlarÄ± bu büyülü oyunu, Endülüs devleti ile Ä°spanya’ya giren Araplar ve Bizans’la temas halinde olan Türkler sayesinde keÅŸfetmiÅŸti. Satranç kÄ±sa sürede Katolik kilisesi tarafÄ±ndan kafir oyunu olduÄŸu gerekçesiyle yasaklandÄ± ve oynayanlar aforoz edildi. Bu yasaklarla ilgili kayÄ±tlar halen Vatikan arÅŸivindedir. Fakat bilim ve akÄ±l bir kez daha galip gelir. Gizli gizli satranç oynayan papazlarÄ±n sayÄ±sÄ± arttÄ±kça Vatikan satrancÄ± serbest bÄ±rakmak zorunda kalÄ±r. Reform ve Rönesans hareketlerinden sonra düÅŸüncenin özgürleÅŸtiÄŸi BatÄ± toplumlarÄ±na nazaran, DoÄŸudakiler radikal dincilerin etkisiyle yavaÅŸ yavaÅŸ karanlÄ±ÄŸa gömüldü. Öyle ki bilimle birlikte bilimsel bir oyun olan satranç da ellerinden kayÄ±p gitti. Günümüz Türkiyesi’nde tarih bilmez bazÄ± kiÅŸilerin ‘’Satranç haramdÄ±r, oynayan domuz eti yemiÅŸ gibidir’’ demesi de, oyunu “Kafir oyunu” diyerek yasaklayan Vatikan gibi tarihin bir ÅŸakasÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar. Malum ÅŸahsÄ± ÅŸikayet eden Türkiye Satranç Federasyonu göstermelik görevini tamamlar, mahkeme takipsizlik verir ve konu kapatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. Biz bunlarla oyalanÄ±rken FransÄ±z Ä°htilalÄ±, Sanayi Devrimi ve Ekim Devrimi’nin etkisi gibi süzgeçlerden geçmiÅŸ olan BatÄ± toplumlarÄ± satrancÄ± çoktan sinemaya aktarmÄ±ÅŸtÄ±r.

SANAT VE SATRANÇ

Gerek Hollywood gerek Avrupa sinemasÄ±nda yüzlerce satranç filmi çekilmiÅŸ hatta birçok ünlü filmde satranç sahnelerine yer verilmiÅŸtir. HazÄ±r yeri gelmiÅŸken ‘’Searching for Bobby Fischer’’ (Masum Hamleler) filmini her satrançsevere ve veliye tavsiye edebilirim. Eski ABD’li Åžampiyon Fischer’in hayatÄ±nÄ± konu alan ve yakÄ±n zamanda çekilen ‘’Pawn Sacrifice’’ (Åžah Mat) ise tarihsel safsatalara ve Hollywood’un Amerikan emperyalizmine alet edilmiÅŸ bir filmi izlenimi vermekte. John Turturro ve Emily Watson’Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± “Luzhin Defence” (Lujin SavunmasÄ±), AfrikalÄ± yoksul bir kÄ±zÄ±n satranç ile hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesini anlatan “Queen of Katwe” (Katwe Kraliçesi) ve Cuba Gooding’in baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± “Life of a King” (Bir Efsanenin HayatÄ±) filmleri tavsiye edilebilecek diÄŸer yapÄ±mlar. Ülkemizde sinemanÄ±n satrançla iliÅŸkisi ise Türkiye Satranç Federasyonu yöneticilerinin satranç ile iliÅŸkisiyle doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak, 1989’da çekilen “Åžah Mat” adlÄ± kalitesiz bir polisiyeden öteye geçememiÅŸtir.

BÄ°LÄ°M VE SATRANÇ

DünyanÄ±n geri kalanÄ±nda Google’Ä±n ürettiÄŸi yapay zeka “Alpha Zero” 4 saatte satranç öÄŸrenip Dünya satranç programlarÄ± ÅŸampiyonu 3424 ELO’ya (UluslararasÄ± kuvvet derecesi) sahip Stockfish’i, 100 oyunluk bir maçta 28 galibiyet, 72 beraberlik ve hiç maç kaybetmeden yenmiÅŸtir. Dünya Satranç Åžampiyonu ölümlü Magnus Carlsen’in 2843’LÜK ELO puanÄ± düÅŸünüldüÄŸünde Stockfish ile Alpha Zero arasÄ±ndaki bu maç Yunan mitolojilerindeki yarÄ± tanrÄ±larla, Zeus arasÄ±ndaki bir savaÅŸ gibiydi. Alpha Zero’nun ÅŸimÅŸeklerini iliklerinize kadar hissettirecek bir oyunla sözü ÅŸimdilik noktalÄ±yorum.

Alpha Zero - Stockfish Londra 04.12.2017

1.Af3 Af6 2.c4 b6 3.d4 e6 4.g3 Fa6 5.Vc2 c5 6.d5 exd5 7.cxd5 Fb7 8.Fg2 Axd5 9.0–0 Ac6 10.Kd1 Fe7 11.Vf5 Af6 12.e4 g6 13.Vf4 0–0 14.e5 Ah5 15.Vg4 Ke8 16.Ac3 Vb8 17.Ad5 Ff8 18.Ff4 Vc8 19.h3 Ae7 20.Ae3 Fc6 21.Kd6 Ag7 22.Kf6 Vb7 23.Fh6 Ad5 24.Axd5 Fxd5 25.Kd1 Ae6 26.Fxf8 Kxf8 27.Vh4 Fc6 28.Vh6 Kae8 29.Kd6 Fxf3 30.Fxf3 Va6 31.h4 Va5 32.Kd1 c4 33.Kd5 Ve1+ 34.Sg2 c3 35.bxc3 Vxc3 36.h5 Ke7 37.Fd1 Ve1 38.Fb3 Kd8 39.Kf3 Ve4 40.Vd2 Vg4 41.Fd1 Ve4 42.h6 Ac7 43.Kd6 Ae6 44.Fb3 Vxe5 45.Kd5 Vh8 46.Vb4 Ac5 47.Kxc5 bxc5 48.Vh4 Kde8 49.Kf6 Siyah vezirin acÄ±nasÄ± hali Kf8 50.Vf4 a5 51.g4 d5 52.Fxd5 Kd7 53.Fc4 a4 54.g5 a3 55.Vf3 Kc7 56.Vxa3 Vxf6 57.gxf6 Kfc8 58.Vd3 Kf8 59.Vd6 Kfc8 60.a4 1–0

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 MayÄ±s 2018 12:07

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