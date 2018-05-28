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HayatÄ±n terazisi satranÃ§
'SatranÃ§ haramdÄ±r' sÃ¶ylemleri, satranÃ§tan sanata yansÄ±yanlar ve Alpha Zero ile Stockfish'in efsanevi maÃ§Ä±... Evrensel Bilgin yazdÄ±.
Evrensel BÄ°LGÄ°N
Satranç, Sapiens’in yarattÄ±ÄŸÄ± en muhteÅŸem zeka oyunu olmanÄ±n ötesinde kültürel, sosyal ve tarihsel bir olgu. SatrancÄ±n tarihsel yolculuÄŸunun yaklaÅŸÄ±k 5 bin yÄ±l önce Hindistan’dan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kabul edilir. Ä°ran üzerinden Arap yarÄ±madasÄ±na ulaÅŸan satranç, 9 ila 12. yüzyÄ±llar arasÄ±nda doÄŸu toplumlarÄ±nÄ±n gözbebeÄŸiydi. Öyle ki sonradan BatÄ±’nÄ±n sömürgesi haline gelen Arap topraklarÄ±nda o dönemde deve üstünde giderken körleme (tahta olmaksÄ±zÄ±n) satranç oynanÄ±rdÄ±. Anadolu’ya giren Türklerin de bu oyundan etkilenmeleri sonrasÄ± zamanÄ±n en güçlü oyuncularÄ±na sahip olduÄŸu biliniyor.
CÜBBELÄ° Ä°LE VATÄ°KAN’IN ORTAK DÜÅžMANI SATRANÇ
BatÄ± toplumlarÄ± bu büyülü oyunu, Endülüs devleti ile Ä°spanya’ya giren Araplar ve Bizans’la temas halinde olan Türkler sayesinde keÅŸfetmiÅŸti. Satranç kÄ±sa sürede Katolik kilisesi tarafÄ±ndan kafir oyunu olduÄŸu gerekçesiyle yasaklandÄ± ve oynayanlar aforoz edildi. Bu yasaklarla ilgili kayÄ±tlar halen Vatikan arÅŸivindedir. Fakat bilim ve akÄ±l bir kez daha galip gelir. Gizli gizli satranç oynayan papazlarÄ±n sayÄ±sÄ± arttÄ±kça Vatikan satrancÄ± serbest bÄ±rakmak zorunda kalÄ±r. Reform ve Rönesans hareketlerinden sonra düÅŸüncenin özgürleÅŸtiÄŸi BatÄ± toplumlarÄ±na nazaran, DoÄŸudakiler radikal dincilerin etkisiyle yavaÅŸ yavaÅŸ karanlÄ±ÄŸa gömüldü. Öyle ki bilimle birlikte bilimsel bir oyun olan satranç da ellerinden kayÄ±p gitti. Günümüz Türkiyesi’nde tarih bilmez bazÄ± kiÅŸilerin ‘’Satranç haramdÄ±r, oynayan domuz eti yemiÅŸ gibidir’’ demesi de, oyunu “Kafir oyunu” diyerek yasaklayan Vatikan gibi tarihin bir ÅŸakasÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar. Malum ÅŸahsÄ± ÅŸikayet eden Türkiye Satranç Federasyonu göstermelik görevini tamamlar, mahkeme takipsizlik verir ve konu kapatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. Biz bunlarla oyalanÄ±rken FransÄ±z Ä°htilalÄ±, Sanayi Devrimi ve Ekim Devrimi’nin etkisi gibi süzgeçlerden geçmiÅŸ olan BatÄ± toplumlarÄ± satrancÄ± çoktan sinemaya aktarmÄ±ÅŸtÄ±r.
SANAT VE SATRANÇ
Gerek Hollywood gerek Avrupa sinemasÄ±nda yüzlerce satranç filmi çekilmiÅŸ hatta birçok ünlü filmde satranç sahnelerine yer verilmiÅŸtir. HazÄ±r yeri gelmiÅŸken ‘’Searching for Bobby Fischer’’ (Masum Hamleler) filmini her satrançsevere ve veliye tavsiye edebilirim. Eski ABD’li Åžampiyon Fischer’in hayatÄ±nÄ± konu alan ve yakÄ±n zamanda çekilen ‘’Pawn Sacrifice’’ (Åžah Mat) ise tarihsel safsatalara ve Hollywood’un Amerikan emperyalizmine alet edilmiÅŸ bir filmi izlenimi vermekte. John Turturro ve Emily Watson’Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± “Luzhin Defence” (Lujin SavunmasÄ±), AfrikalÄ± yoksul bir kÄ±zÄ±n satranç ile hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesini anlatan “Queen of Katwe” (Katwe Kraliçesi) ve Cuba Gooding’in baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± “Life of a King” (Bir Efsanenin HayatÄ±) filmleri tavsiye edilebilecek diÄŸer yapÄ±mlar. Ülkemizde sinemanÄ±n satrançla iliÅŸkisi ise Türkiye Satranç Federasyonu yöneticilerinin satranç ile iliÅŸkisiyle doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak, 1989’da çekilen “Åžah Mat” adlÄ± kalitesiz bir polisiyeden öteye geçememiÅŸtir.
BÄ°LÄ°M VE SATRANÇ
DünyanÄ±n geri kalanÄ±nda Google’Ä±n ürettiÄŸi yapay zeka “Alpha Zero” 4 saatte satranç öÄŸrenip Dünya satranç programlarÄ± ÅŸampiyonu 3424 ELO’ya (UluslararasÄ± kuvvet derecesi) sahip Stockfish’i, 100 oyunluk bir maçta 28 galibiyet, 72 beraberlik ve hiç maç kaybetmeden yenmiÅŸtir. Dünya Satranç Åžampiyonu ölümlü Magnus Carlsen’in 2843’LÜK ELO puanÄ± düÅŸünüldüÄŸünde Stockfish ile Alpha Zero arasÄ±ndaki bu maç Yunan mitolojilerindeki yarÄ± tanrÄ±larla, Zeus arasÄ±ndaki bir savaÅŸ gibiydi. Alpha Zero’nun ÅŸimÅŸeklerini iliklerinize kadar hissettirecek bir oyunla sözü ÅŸimdilik noktalÄ±yorum.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 MayÄ±s 2018 12:07