Seçim Günlüğü (27 Mayıs 2018)-SP seçim beyannamesini açıklıyor

MUHARREM İNCE'DEN ERDOĞAN'A ‘CAMİ’ YANITI!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir’de Tayyip Erdoğan’ın ‘Cami yıkacaklar’ iddiasına yanıt verdi: Burası siyaset meydanı. Siyaset meydanında cami konuşulmaz. Erdoğan sana soruyorum, cami senin tapulu malın mı?

Muharrem İnce'den Erdoğan'a ‘cami’ yanıtı! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir’de Tayyip Erdoğan’ın ‘Cami yıkacaklar’ iddiasına yanıt verdi.

SAADET PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim beyannamesini açıklıyor. Asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırına göre düzenleneceğini söyledi.

Saadet Partisi seçim beyannamesi açıklanıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim beyannamesini açıklıyor.

SEÇİME DOĞRU: MİLLET AÇ AMA HİKAYELERE KARNI TOK!

Seçimlere bir aydan az bir zaman kaldı. Sonucu büyük illerin belirleyeceği tartışılan seçimde, İstanbul’un her ilçesi ayrı önem kazanıyor. AKP’nin referandumda yüzde 51.4 ‘hayır’ diyen İstanbul’u özel olarak ele aldığı bizzat parti yöneticileri tarafından dile getiriliyor. Kağıthane’de atölyelere, kahvelere girdik, pazarı dolaştık, seçim bürolarını ziyaret ettik. Yurttaşlar seçim heyecanının olmadığını söylüyorlar.

Seçime Doğru: Millet aç ama hikayelere karnı tok! Kağıthane’de atölyelere, kahvelere girdik, pazarı dolaştık, seçim bürolarını ziyaret ettik. Yurttaşlar seçim heyecanının olmadığını söylüyorlar.

FLORMAR İŞÇİSİ: İŞÇİDEN YANA OLMAYANA OY YOK!

AKP üyesi Flormar işçisi Selda Kuşçu: Onlar işverene bu kadar destek çıkmasalardı patronlar işçiyi bu kadar ezemezdi.

Flormar işçisi Selda Kuşçu: İşçiden yana olmayana oy yok! AKP üyesi Flormar işçisi Selda Kuşçu: Onlar işverene bu kadar destek çıkmasalardı patronlar işçiyi bu kadar ezemezdi.

SÜREÇ AKP’LİLERİ MUHALEFETE KAYDIRIYOR

İzmir Pınarbaşı'da bir metal işçisi 24 Haziran seçimlerini Evrensel'e değerlendirdi: Grevleri yasaklayan, taşeron işçileri kadro vaadi ile işsiz bırakan, OHAL’i işçilere karşı kullananlara oy yok.

Süreç AKP’lileri muhalefete kaydırıyor Metal işçisinden mektup var: Grevleri yasaklayan, taşeron işçileri kadro vaadi ile işsiz bırakan, OHAL’i işçilere karşı kullananlara oy yok.

‘ESNAFIN ZOR DURUMU SEÇİMLERE YANSIYACAK’

Ankara’nın turistik merkezlerinden Hamamönü esnafı yaklaşan seçimi ve döviz kurundaki artış nedeniyle yaşadıkları zorluğu anlattı.

‘Esnafın zor durumu seçimlere yansıyacak’ Ankara’nın turistik merkezlerinden Hamamönü esnafı döviz kurundaki artış nedeniyle zor günler yaşıyor.

'AKP’NİN PERFORMANS NOTUNU SANDIKTA VERECEĞİZ'

Eğitim Sen Mardin Şubesi Başkanı Mustafa Bozan, AKP hükümetinin performans notunu sandıkta vereceklerini söyledi.