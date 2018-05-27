Seçim Günlüğü (27 Mayıs 2018)-SP seçim beyannamesini açıkladı

KILIÇDAROĞLU: YARGI SİYASALLAŞIRSA ORADA DEMOKRASİ BİTER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Sanayi Odası'nda konuştu:

“Neden can ve mal güvenliğimiz yok? Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede güvenlik yoktur. Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter. Bir siyasi partinin tayin ettiği hakime başka bir siyasi parti güven duyacak mı?”

Kılıçdaroğlu: Yargı siyasallaşırsa orada demokrasi biter CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Sanayi Odası'nda konuştu.

MERAL AKŞENER: SİZİ FAKİRLEŞTİRENLERİ EVİNİZE ALMAYIN

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, miting programlarına Aydın'da devam etti:

“Bir ekonomi bakanı var ne söylediğini bilmiyor. Dolarla işimiz yokmuş. Şu an Türkiye'de ütün alım satımı dolarla oluyor. Sayın Erdoğan diyor ki ‘Fakir evlerinde farklı bir enerji alıyorum’ arkadaş çık Saraydan çık… Bunları evlerinize almayın. Sizi fakirleştiren bunlar… Atatürk'ten bu yana yapılan bütün değerler, fabrikalar satıldı. Yandaşların cebi doldu.”

Meral Akşener: Sizi fakirleştirenleri evinize almayın Meral Akşener, Aydın mitinginde konuştu: Bunları evlerinize almayın. Sizi fakirleştiren bunlar.

BİNALİ YILDIRIM'DAN İNCE'YE KANAL İSTANBUL YANITI

Isparta’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini söyleyen Muharrem İnce'yi eleştirdi:

“Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor. Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar. İlkel sizsiniz.”

Binali Yıldırım'dan İnce'ye Kanal İstanbul yanıtı Isparta’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini söyleyen Muharrem İnce'yi eleştirdi.

DEMİRTAŞ'TAN 'ÖLÜRSEM TABUTUMU DİK ÇIKARIN' VASİYETİ

HDP Antalya milletvekili adayları, tanıtım toplantısında konuştu: Demirtaş 'Vasiyetimdir, eğer cezaevinde ölürsem cenazemi dik çıkarın' dedi.

Demirtaş'tan 'Ölürsem tabutumu dik çıkarın' vasiyeti HDP Antalya milletvekili adayları, tanıtım toplantısında konuştu: Demirtaş 'Vasiyetimdir, eğer cezaevinde ölürsem cenazemi dik çıkarın' dedi.

BAHÇELİ: HEDEFİMİZE GİDEN YOLDA ÇIKARLAR YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Hedefimize giden yolda çıkarlar yok. Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgarla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik."

Bahçeli: Hedefimize giden yolda çıkarlar yok MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

MUHARREM İNCE'DEN ERDOĞAN'A ‘CAMİ’ YANITI!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir’de Tayyip Erdoğan’ın ‘Cami yıkacaklar’ iddiasına yanıt verdi: Burası siyaset meydanı. Siyaset meydanında cami konuşulmaz. Erdoğan sana soruyorum, cami senin tapulu malın mı?

Muharrem İnce'den Erdoğan'a ‘cami’ yanıtı! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir’de Tayyip Erdoğan’ın ‘Cami yıkacaklar’ iddiasına yanıt verdi.

SAADET PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANDI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim beyannamesini açıkladı. Asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırına göre düzenleneceğini söyledi.

Saadet Partisi seçim beyannamesi açıklandı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim beyannamesini açıkladı.

SEÇİME DOĞRU: MİLLET AÇ AMA HİKAYELERE KARNI TOK!

Seçimlere bir aydan az bir zaman kaldı. Sonucu büyük illerin belirleyeceği tartışılan seçimde, İstanbul’un her ilçesi ayrı önem kazanıyor. AKP’nin referandumda yüzde 51.4 ‘hayır’ diyen İstanbul’u özel olarak ele aldığı bizzat parti yöneticileri tarafından dile getiriliyor. Kağıthane’de atölyelere, kahvelere girdik, pazarı dolaştık, seçim bürolarını ziyaret ettik. Yurttaşlar seçim heyecanının olmadığını söylüyorlar.

Seçime Doğru: Millet aç ama hikayelere karnı tok! Kağıthane’de atölyelere, kahvelere girdik, pazarı dolaştık, seçim bürolarını ziyaret ettik. Yurttaşlar seçim heyecanının olmadığını söylüyorlar.

FLORMAR İŞÇİSİ: İŞÇİDEN YANA OLMAYANA OY YOK!

AKP üyesi Flormar işçisi Selda Kuşçu: Onlar işverene bu kadar destek çıkmasalardı patronlar işçiyi bu kadar ezemezdi.

Flormar işçisi Selda Kuşçu: İşçiden yana olmayana oy yok! AKP üyesi Flormar işçisi Selda Kuşçu: Onlar işverene bu kadar destek çıkmasalardı patronlar işçiyi bu kadar ezemezdi.

SÜREÇ AKP’LİLERİ MUHALEFETE KAYDIRIYOR

İzmir Pınarbaşı'da bir metal işçisi 24 Haziran seçimlerini Evrensel'e değerlendirdi: Grevleri yasaklayan, taşeron işçileri kadro vaadi ile işsiz bırakan, OHAL’i işçilere karşı kullananlara oy yok.

Süreç AKP’lileri muhalefete kaydırıyor Metal işçisinden mektup var: Grevleri yasaklayan, taşeron işçileri kadro vaadi ile işsiz bırakan, OHAL’i işçilere karşı kullananlara oy yok.

‘ESNAFIN ZOR DURUMU SEÇİMLERE YANSIYACAK’

Ankara’nın turistik merkezlerinden Hamamönü esnafı yaklaşan seçimi ve döviz kurundaki artış nedeniyle yaşadıkları zorluğu anlattı.

‘Esnafın zor durumu seçimlere yansıyacak’ Ankara’nın turistik merkezlerinden Hamamönü esnafı döviz kurundaki artış nedeniyle zor günler yaşıyor.

'AKP’NİN PERFORMANS NOTUNU SANDIKTA VERECEĞİZ'

Eğitim Sen Mardin Şubesi Başkanı Mustafa Bozan, AKP hükümetinin performans notunu sandıkta vereceklerini söyledi.