‘Yehova Şahitleri’ Finlandiya’ya iltica ediyor

Rusya'nın yasaklı örgüt listesine aldığı ‘Yehova Şahitleri'nin Finlandiya’ya iltica başvurularında ciddi artış yaşandı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Geçtiğimiz yıl Rusya’nın ‘Yehova Şahitleri’ni yasaklı örgütler listesine almasından sonra Finlandiya’ya iltica eden örgüt üyelerinin sayılarında belirgin bir artış olduğu gözleniyor.

Göçmen Dairesi’nin (Migri) İltica Bölümü Şefi Esko Repo, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye geçtiğimiz yıl Rusya’dan gelerek Finlandiya’ya iltica eden 400 kişinin yarıya yakınının ‘Yehova Şahitleri’ üye ve sempatizanları olduğunu söyledi.

Migri’de iltica edenlerin inançları ve iltica nedenleri ile ilgili bir istatistik bulunmuyor. İltica edenlerden kaç kişinin ‘Yehova Şahidi’ olduğunu tam olarak bilemediklerini söyleyen Repo, ilticacıların yarıya yakınının örgüt üyesi olduğu tahmininde bulunuyor.

Bu yılın Mayıs ayı başına kadar Rusya’dan gelip de iltica talebinde bulunan 150 kişinin çoğunluğu ‘Yehova Şahitleri’yle ilişkisi olanlar. Göçmen Dairesi yetkilileri, bu kişilerin iltica taleplerine olumlu yanıt vereceği yolunda açıklama yaptı.

AĞIR BASKI VE SALDIRILAR

Şu anda Rusya’dan iltica eden 400 kişi başvurusunun karara bağlanmasını bekliyor. Göçmen Dairesi yetkililerin ‘Yehova Şahitleri’nin iltica talepleri için yaptıkları iyimser açıklamalara karşın bugüne dek bazı örgüt mensuplarının iltica talepleri kabul edildi, bazılarının talepleri ise reddedildi.

Repo, Rusya’nın yasalarında değişiklik yaparak ‘Yehova Şahitleri’ni kriminalleştirmesinin örgüt üyelerinin tamamının iltica taleplerinin kabul edilmesi için yeterli olmadığını her ilticacının durumunu ayrı ayrı ele alarak değerlendirdiklerini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü ise, Migri’nin yaklaşımına tepkili. Örgütün ilticacılardan sorumlu Şefi Frank Johansson, Rusya’dan gelerek iltica eden ‘Yehova Şahitleri’nin ağır baskı ve saldırı altında olduklarının bilindiğini belirtti.

Örgütün üyelerinin ev ve mallarına saldırılar düzenlendiğini, duvarlarına ırkçı içerikli yazılar yazıldığını söyleyen Johansson, “Aktif üyelerinin evleri taşlanıyor, çok açık olarak bu gruba yönelik sistematik baskılar var” dedi.

ASKERLİK VE SİVİL HİZMETLERDEN MUAFLAR

Finlandiya’da yasalar vatandaşların inançları nedeniyle askerlik yapmayı reddetmelerini güvence altına alıyor. Silah taşımayı ve askerlik yapmayı reddedenler sivil olarak kamu hizmetlerinde görev yapmak zorunda.

1987 yılında kabul edilen bir yasa ‘Yehova Şahitleri’ne askerlik hizmetlerinin yanı sıra kamu hizmetlerinde çalışmama ayrıcalığı getiriyor. Bu haktan yararlanmak için 20 yaşını dolduran ‘Yehova Şahitleri’nin bağlı oldukları örgütten her üç yılda bir belge alma ve kurumlara ibraz etme zorunlulukları var. 29 yaşına geldiklerinde yaş nedeniyle askerlik veya kamu hizmetlerinde görev yapmaktan kurtuluyor.

VİCDANİ RETÇİ BERAAT ETTİ

Askerlik yapmayı reddeden bir genç, 2016 yılında vicdani nedenlerle kamu hizmetlerinde çalışmayı reddedince 173 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

‘Yehova Şahitleri’ askerlik ve kamu hizmetlerinden muaf tutulurken kendisinin hapis cezasına çarptırılmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek kararın bozulması için Üst Mahkemeye başvurmuştu.

Bu yılın şubat ayında kararını açıklayan Üst Mahkeme, genci haklı buldu ve hakkında verilen hapis cezasını kaldırarak beraatına hükmetti.

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