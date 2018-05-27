İsveç’te anaokulu öğretmenleri 9 ilde gösteriler düzenledi

İsveç’te anaokulu öğretmenleri, sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması ve daha fazla personel çalıştırılması talebiyle eylem yaptı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Ana okulda görev yapan öğretmen ve pedagoglar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle İsveç’in 9 ilinde gösteriler düzenledi. “Ana Okulu Çağrısı” adlı örgütlenmenin çağrısı üzerine meydanlara çıkan binlerce ana okulu öğretmeni, sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılmasını ve daha fazla personelin çalıştırılmasını talep etti.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER

2013 yılının Ekim ayında Örebro ilinde çalışan Anki Jansson ve Malin Hörlin adındaki öğretmenler, “Ana Okul Çağrısı” adını verdikleri örgütlenmenin temelini attı. Bir ay sonra da aynı adla oluşturulan Facebook grubuna üye ana okul öğretmenlerinin sayısı 26 bine ulaştı.

Grubu oluşturanlar ana okullardaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattı. Topladıkları imzaları politikacılar ve Milli Eğitim Bakanı’na yolladı. Dün de İsveç’in Stockholm, Eskilstuna, Falun, Göteborg, Karlskrona, Motala, Norrköping, Sellefteå ve Sundsval illerinde turuncu tişört giyen binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenledi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Stockholm’un Raoul Wallenberg Meydanı’nda toplanan 2 bin kişi, ellerinde taleplerini yansıtan pankart ve sloganlar atarak parlamento binasının önündeki Mynttorget Meydanı’na yürüdü.

Meydanda yapılan konuşmalarda az sayıda görevlinin çalıştırılmasının çocukların gelişimleri açısından yol açtığı sorunlara değinildi. Daha fazla öğretmen ve pedagogun işe alınması talep edildi.

Değişik belediyelere bağlı ana okul öğretmenleri arasındaki ücret farklılığına dikkat çekildi ve öğretmen ve pedagoglara adil ücretlerin ödenmesi için politikacılar ve belediye yöneticilerine girişimde bulunmaları çağrıları yapıldı.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 10:55

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