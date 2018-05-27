İrlanda halkı son sözünü söyledi: Kürtaj yasağı kaldırılsın!

İrlanda’daki tarihi referandumda halkın yüzde 66.4’ü ‘Kürtaj yasallaştırılsın’ dedi.

Dünyadaki en sert kürtaj düzenlemelerinden birine sahip İrlanda’da kürtaj yasağı ile ilgili yapan referandumda seçmen oyunu yasağın kaldırılmasından yana kullandı. Tarihi referandumda İrlandalıların yüzde 66.4’ü kürtaj yasallaştırılsın dedi.

Euronews’un haberine göre doktorluk yaptığı dönemde karşılaştığı sorunlardan dolayı kürtaj yasağının kaldırılması için kampanya yapan Başbakan Leo Varadkar resmi sonuçların açıklanmasından sonra halka seslendi: “Halk konuştu ve şunu söyledi, biz bu ülkede kadınlara güveniyor, onların seçimlerine saygı gösteriyoruz. Bunu mümkün kıldığınız için hepinize teşekkür ederim.”

PARLAMENTO GÖREVE!

İrlanda Sağlık Bakanı Simon Haris ise İrlanda Parlamentosunu gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya çağırdı:

“İrlanda bugün verdiği oyla, kadınlarımıza değer verdiğini gösterdi. Şimdi meclisimizi halkın talebini yerine getirerek kürtajı yasallaştırmaya davet ediyorum. Kürtaj yasağının kaldırılmasıyla hamileliğin erken dönemlerinde, 12 haftaya kadar, hiçbir şart koşulmaksızın hamileliğe son verilebilecek. Bu süreden sonra sadece hamileliğin annenin hayatını tehlikeye soktuğu veya ceninde ölümcül bir anormallik tespit edildiği durumlarda kürtaj yapılabilecek.”

İrlanda’da birkaç yıl önce eşcinsel evlilik de yüzde 62 oy oranıyla kabul edilmişti. Öte yandan yasak karşıtı oy oranının bu kadar yüksel olmasının beklenmediği belirtiliyor. Kampanya süresi boyunca anketler sonuçları başa baş gösteriyordu. İrlanda parlamentosunun ise yeni yasayı aralık ayında yürürlüğe sokması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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