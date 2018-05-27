Memur-Sen: Siyaset ve grev hakkı istiyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Grev hakkı istiyoruz, siyaset hakkı istiyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Karabük Şubesi tarafından Safranbolu ilçesinde kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara katıldı. Yalçın yaptığı konuşmada, kılık kıyafet yönetmeliğini eleştirdi:

“Bize 'Bıyıklarınız üst dudağınızı ihlal edemez, aşağıdakini de taciz edemez. Ayakkabı topuk boyunuz bu kadar olacak, pantolonunuzun kumaşı şöyle, kazağınızın yakası böyle olacak' diyen bu yönetmeliğe tahammülümüz yok. Kenan Evren dönemi uygulamalarına tahammülümüz yok. Grev hakkı istiyoruz, siyaset hakkı istiyoruz. Antidemokratik, çağ dışı kılık kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesini bekliyoruz. Sözleşmeli istihdama karşıyız, kadrolu istihdam istiyoruz.” (DHA)

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