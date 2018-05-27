‘Dolara değil mazota bak’

Samandağlı pazar esnafı: Alım gücü düştü. Döviz artışları nedeniyle iş yapamıyoruz.

Döviz kurlarındaki artış hem yurttaşları hem de esnafı ciddi anlamda etkiliyor. Ekonominin kötü gidişatından ötürü zam üstüne zam yapıldığı bir dönemde yurttaşların alım gücü dibe vurmuş durumda. Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan pazar esnafı ekonomik gidişten rahatsız ve iş yapamadığını belirtti. Pazarcılar mevcut ekonomik tabloda hiç bir şeyin alınıp satılamayacağını söylüyor.

'GEÇİNEMEYECEK HALDEYİZ'

İnsanların alım gücünün kalmadığını ve TL'nin artık değerinin olmadığını ifade eden Vahap Dizel adlı esnaf, doların ve euronun artışı nedeniyle iş yapamadıklarını aktardı. Dizel, “Mazot alamayacak hale geldik. Hiçbir şeyi yetiştiremiyoruz ve iş yapamıyoruz. Bir an önce bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

“Bu hükümet oldu olalı malımızı mülkümüzü satıp yiyoruz çalışmamıza rağmen evlerimizi geçindiremiyoruz” diyen esnaf İdris Düzel, “İnsanların artık elinde parası yok. Zaten parası olanlar büyük marketlere gidiyor. Mazot artışları pazarı da vurdu. Geçinemeyecek hale geldik” şeklinde konuştu.

'İFLAS EŞİĞİNDEYİM'

12 yıldır seracılık yaptığını ve iflasın eşiğinde olduğunu ifade eden Nihat Şahin, 30 bin TL borcunun olduğunu ve tarım ilaçlarını alamadığını aktardı. Şahin, “12 yıldır yaptığım işi bırakmak zorunda kalacağım. Herkes dolardan bahsediyor ama mazot fiyatları çok yüksek. Ben arabamı bağladım bu mazot fiyatları yüzünden. Bu duruma getirdiler bizi. Bizim çektiklerimizi görmek isterlerse buyursun gelsinler, gösterelim neler çektiğimizi. Her evin gideri gelirinden daha fazla artık” dedi. Tarık Elmas adlı esnaf ise hiç kimsenin durumundan memnun olmadığını söyledi. (Hatay/MA)

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