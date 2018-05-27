‘Esnafın zor durumu seçimlere yansıyacak’

Ankara’nın turistik merkezlerinden Hamamönü esnafı döviz kurundaki artış nedeniyle zor günler yaşıyor.

Selman GÜZELYÜZ

Ankara’nın turistik merkezlerinden Hamamönü’nde esnaf doların artışı ve alım gücünün düşmesiyle zor durumda. Yaşananların seçime yansıyacağını vurgulayan işletmeci Ayşen Hanım, “Son 10 yıldır her yıl bir önceki yılı aratıyor” dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olarak bilinen Ankara Altındağ’daki Hamamönü semti esnafı kriz ve siyasi belirsizlikten kaynaklı kepenk kapatmanın eşiğinde. Esnaf sabah saatlerinde kepenk açmaya gerek duymazken, boş ve durgun sokaklar kaygıyı arttırmış durumda.

‘SADECE DIŞ GÜÇ DEĞİL ÜLKEYİ YÖNETENLER DE İÇİNDE’

Serdar Engin adlı esnaf yaklaşık 12 yıldır Hamamönü'nde hediyelik eşya dükkanı işletiyor. Ekonomideki mevcut duruma daha önce rastlamadığını ve gidişatın devam etmesi halinde dükkanını kapatma riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Engin, şunları dile getirdi:

“Ülkenin durumu belli. Dış güçlerin bu olaydan parmağı var. Ama sadece dış ülkeler ile sınırlı değil elbette. Ülkeyi yönetenleri de bunun dışında değil. Ülkede üretimin olmaması, iktidarın ekonomi politikaları ve ülkedeki siyasi belirsizlik etkiliyor.”

'HALKIN GÜVENECEĞİ BİR LİMAN KALMADI'

Toplumda genel kanın “güvenilir bir limana ihtiyaç var” şeklinde olduğu ifade eden Engin, düşüncesini şöyle sürdürdü:

“Biz artık kime inanacağımızı bilmiyoruz. Halkın güveneceği bir liman kalmadı artık. Bir bakıyorsunuz dolar 5 TL oluyor, bir bakıyorsunuz esnaf iflas ediyor. İş yok… Şimdi benim sattığım eşyaların yüzde 80'ni ithal ürünlerden oluşuyor. Yani doların artması bizi tepe taklak götürecek. Kısacası halkın kafası karışık. Bu da insanlarda geleceğe dair bir belirsizlik ve güvensizlik oluşturuyor.”

‘HER SENE BİR ÖNCEKİ SENEYİ ARATIYOR'

Ayşen Hanım isimli esnaf, el dokuma çeyizlik satılıyor. Ancak Hanım 2 gündür siftah yapmamış. Son 10 yıllık süreçte her gelen yılın bir önceki yılı arattığını belirten Hanım, şunları söyledi:

“Sadece ben değil diğer arkadaşlarım da siftah yapmıyor. Dükkanın kirasını çıkartabilirsek bizim için yeter diyoruz. İnsanların alım gücü kalmamış. Müşterilerime 100 TL dediğim bir ürünü 50 TL'ye satmam için benimle pazarlığa giriyorlar. Ama ben zarar edeceğim diye satmıyorum. Onlara da hak veriyorum. Bugün dolar çıkmış 5 TL'ye. Ev kiraları pahalı. Nereye yetiştirsin bu halk. Bu işsizlik, hayat pahalılığı seçimi etkileyecek. Milletti küstürdüler. Yakın çevremde gördüğüm kadarı ile halk iktidardan soğudu ve sinirlendi. Ülkenin geldiği hale bakın ya! Arkadaşımın oğlu üç üniversite bitirmiş şu anda inşaata güvenlik. Bu ekonomi de gelecek yok belirsizlik var.”

‘NE YERLİ NE YABANCI TURİST UĞRAMAZ OLDU’

Çeyiz dükkanın hemen üzerinde Konyalılar Kıraathanesi’nde döviz tartışmasına giren bir grup, eriyen alım gücüne dikkat çekiyor. Gruptan Hüseyin T., aynı masada oturduğu arkadaşlarına “Türkiye’nin 453 milyar dolar dış borcu var. Bakın koca Hamamönü'nde kimse yok. Ne yerli ne de yabancı turist uğramaz oldu. Uğrayanlar da alım gücünün pahalılığından kaynaklı boş dönüyor. Bunun sebebi dış güçler mi yoksa iktidarın kendisi mi? Elbette ki iktidarın kendisi. Ekonomi politikası üretme, ülkeyi savaşa sürükle, turist akışını engelle, köprü yap, inşaat yap sonra da doların yükselmesini ‘dış güçlerin oyunudur’ diye halkı kandır” diye anlatıyor.

'SAĞ OLSUNLAR BİTİRDİLER BİZİ'

Tartışmaya katılan ve soyadının yazılmasını istemeyen Gökhan isimli esnaf da, şunları dile getiriyor:

“Sıkıntı yeni değil, üç yıldır esnaf zorda. Ürünlerimizi satamıyorduk bir de dolar artıp TL değer kaybedince, elimdeki ithal ürünler komple kaldı. Bir diğer neden ise insanların alacak parası yok. Bir insan önce karnını doyurmak için alışveriş yapar. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insan nasıl gelip benden ithal ürün satın alabilecek. Gidişatın düzeleceğine dair bir beklentimiz de yok güvenimiz de yok. Sağ olsunlar el birliği ile bitirdiler bizi.” (MA)

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