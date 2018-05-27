Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand kentinde askeri birliğe intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker öldü.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesindeki askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısında 2 asker öldü. Helmand valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla, ilçenin Şavul bölgesindeki askeri birliği hedef aldığını belirtti. Saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi. Taliban ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti. (AA)

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