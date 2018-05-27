Eğitimciler: AKP’nin performans notunu sandıkta vereceğiz

Eğitim Sen Mardin Şubesi Başkanı Mustafa Bozan, AKP hükümetinin performans notunu sandıkta vereceklerini söyledi.

Olağanüstü Hal sürecinde birçok üyesi ihraç edilen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Mardin Şubesi’nin başkanlığını yürüten Mustafa Bozan, hesap sormak için 24 Haziran baskın seçimlerinde sandık başında olacaklarını vurguladı.

‘HAKSIZ UYGULAMALARIN HESABINI SORACAĞIZ’

AKP döneminde eğitim emekçilerinin sürekli hedef tahtasında oturtulduğunu belirten Bozan, kendilerine “Vatan haini, terörist ve marjinal” nitelendirmesinde bulunanlara seçimlerde cevap verileceğini belirtti. Özellikle OHAL dönemi boyunca birçok emekçinin görevlerinde ihraç edildiğini hatırlatan Bozan, “Emekçiler açlıkla terbiye edilmek istendi. Eğitime gönül vermiş birçok yoldaşımız şu anda tutuklu. Şubemizin Mali Sekreteri Ahmet Ertunç 1 yıldır hukuksuz bir şekilde cezaevine. Sandığa giderek, eğitim emekçilerine yapılan haksız uygulamaların hesabını soracağız” dedi.

‘PERFORMANSIMIZI ÖLÇEN AKP’YE NOTUNU VERECEĞİZ’

Bozan, toplumun öznesi olan eğitim emekçilerinin bu kadar baskı, zulüm ve yıkımları görmezden gelerek güncel yaşantılarını devam ettiremeyeceğini de ifade etti. AKP’nin 16 yıllık iktidarı boyunca eğitim alanında yürüttüğü politikaları eleştiren Bozan, son dönemlerde tartışılan ‘Öğretmen Performans Sistemi’ne atıf yaparak, “Bu zihniyeti eğitim emekçileri olarak tanımıyoruz. Sandıkta, bizlerin performansını ölçmeye çalışan AKP hükümetinin eğitim politikalarına ve topluma yaşattıklarının performans notunu vereceğiz” dedi. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 10:00

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