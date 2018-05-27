2011-2012’de ithal edilen ette 'deli dana' hastalığına rastlandı

Türkiye’nin 2011-2012’de Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde deli dana hastalığına rastlandığı belirlendi.

Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde “deli dana” hastalığına rastlandığı ortaya çıktı. Bu durum Polonya’nın başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye’den adli yardımlaşma talebinde bulunmasıyla öğrenildi. Söz konusu etleri, hem özel şirketlerin hem de Et ve Balık Kurumu’nun ihraç ettiği belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Polonyo’daki et analiz şirketlerinin, kesilen hayvanları BSE testi yapmadığı halde, yapılmış gibi rapor verdiği tespit edildi. İfadesi alınan Tarım Bakanlığı uzmanları, söz konusu etlerde Deli dana hastalığı olup olmadığını bilmediklerini, tahlil sonuçlarının Polonya dilinde olduğu için anlayamadıklarını savundu. Buna ilişkin Türkiye’de ise herhangi bir soruşturmanın olmadığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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