Bursa, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. (AA)

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