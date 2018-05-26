Zonguldak'ta maden ocağında göçük yaşandı, 1 işçi yaralandı

Zonguldak Kilimli'de bir maden ocağında göçük yaşandı, Nurullah Keserci isimli işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi, 44 yaşındaki Nurullah Keserci adlı işçi yaralandı.

Göçük, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Doğancılar mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait olan maden ocağında çalışan maden işçisi Nurullah Keserci, üretim esnasında tavan göçmesi sonucu göçük altında kaldı. Nurullah Keserci, diğer işçilerin yardımıyla göçükten çıkartıldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Nurullah Keserci'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Keserci, daha sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Belinden yaralanan Nurullah Keserci'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 22:50

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