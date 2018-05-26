Köln'de HDP ile dayanışma mitingi

Köln'de HDP ve Selahattin Demirtaş'la dayanışma mitingi yapıldı, milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Tuğba Hezer'in konuşma yapmasına izin verilmedi.

Köln'de yapılan HDP ve Selahattin Demirtaş'la dayanışma mitinginde milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Tuğba Hezer'in konuşma yapmasına ve parti simgeleri dışında bayrak, simge taşınmasına izin verilmedi. Konuşma yasağı getirilmesi Almanya'da yabancı siyasetçilerin seçim konuşması yapmasının yasaklanması kararına dayandırıldı.

Mitinge 1000'in üzerinde insan katıldı. Almanya Die Grünen (Yeşiller) ve Die Linke (Sol Parti) temsilcilerinin dayanışmalarını açıkladıkları mitingde yapılan konuşmalarda Selahattin Demirtaş ve çok sayıda HDP milletvekilinin tutukluluğu, parti binalarına yönelik baskın ve saldırılar, eşit olmayan seçim koşulları eleştirildi. Konuşmacılar arasında milletvekilliği adaylığı YSK tarafından reddedilen Turgut Öker ve belli bir süredir Almanya'da yaşayan Gazeteci Yazar Hayko Bağdat da vardı. Öker, milletvekilliği adaylığının reddedilmesine rağmen ve tam da o nedenle HDP için daha fazla çalışacağını ifade ederek herkesi HDP için sandığa gitmeye çağırdı. Hayko Bağdat ise neden HDP'ye oy verilmesi gerektiğini belirttiği konuşmasının ardından cep telefonundan Selahattin Demirtaş'ın önceki yıllarda yaptığı ve YouTube'da dolaşan kısa bir konuşmasını dinletti. Mitinge katılan Alman barış hareketi temsilcisi, dayanışmalarını bir buket çiçek takdim ederek gösterdi. Miting Koma Bajar grubunun türküleri ve halaylarla sona erdi.

Miting öncesi AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın miting yapmasına izin vermeyen Alman makamlarının çifte standart uygulayarak HDP'ye izin verdiklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı yazılı bir kınama yayınlayarak kendilerine yönelik yasağın HDP için de geçerli olmasını talep etmişlerdi. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 22:34

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