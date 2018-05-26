İHD Adana Şubesi 16'ncı olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, 16'ncı olağan genel kurulunu topladı: İşçiye, kadına, gence düşman iktidara karşı duracak potansiyele sahibiz.

İHD Adana Şubesi 16'ncı olağan genel kurulu gerçekleşti. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula HDP, CHP, EMEP, SYKP ile, DİSK, KESK ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, HDP Adana Milletvekili adayları Tülay Hatimoğlulları, Sever Uzun, Songül Aydın, Beritan Önen, Rozerin Tosun ve Deniz Varol destek verdi.

Genel kurulda konuşan HDP Adana Milletvekili Adayı Tülay Hatimoğulları, 12 Eylül’den daha ağır uygulamaları ile işçiye, kadına, çocuklara, gençlere, gazetecilere düşman bir hükümet ile karşı karşıya olunduğunu belirterek “Faşizme doğru bir gidişat var. Bunun karşısında duracak potansiyele sahibiz” dedi. Kanla, acılarla yoğrulmuş topraklarda bu kaderi değiştirmenin halkın kendi elinde olduğunu dile getiren Hatimoğulları, “2002'de iktidara gelen AKP, insan hakları meselesinde ve Kürt sorunu meselesinde vaatler verdi ancak bugüne kadar hiçbir şey yapmadı” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'ÖRGÜTLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ'

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, ülkenin bugün İHD’nin kurulduğu 32 yıl öncesinin gerisinde olduğunu belirterek “Hâlâ çocuğunu buzdolabında saklayan annelerin, annesinin cenazesini köpeklerin yediğini gören evlatların olduğu bir ülkede birçok insan hakkı ihlali ile karşılaşıyoruz. Daha birçok şey söylenebilir ama bunları inançla aşacağız. Umudumuzu yeşertmek üzere örgütlü bir şekilde çalışmak zorundayız” dedi.

'İNSAN HAKLARININ YANINDA OLANDAN YANAYIZ'

Açılış konuşmasını yapan İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek bir yanda OHAL'i uzatmayı seçim bildirgesine koyan bir iktidar, diğer yanda çoğulcu demokrasi, insan hakları ve özgürlük talepleri için mücadele edenler olduğunu dile getirdi. Öngör, “Başta yaşam hakkı ve temel insan hakları olmak üzere 'İnsan, haklarıyla insandır' diyen pratiğin yanında olacağız” dedi.

'BU COĞRAFYA, SİLİVRİ CEZAEVİNDEN DAHA İYİ YÖNETİLİR'

Fotoğraf: Evrensel

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, içinden geçilen sürecin 90’lardan farkları olduğunu belirterek “90’larda birçok insan katledilip köyler yakıldı. Ancak ifade özgürlüğünün bu kadar baskı altında olduğu bir süreç olmadı. ‘Savaş istemiyorum’ demenin suç olduğu günler yaşıyoruz. Cezaevi aydınlarla dolu. Bu coğrafya, Silivri Cezaevinden daha iyi yönetilir” dedi. Tüm adayların eşitsiz koşullarda seçime gittiğini dile getiren Keskin, “Ama bir tanesi, Selahattin Demirtaş, seçim çalışmalarını cezaevinde yürütüyor” dedi.

'AB, SIĞINMACILARIN CANLARI ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPIYOR'

AB’ye yönelik eleştirilerde bulunan Keskin, “Sadece sığınmacı canları üzerinden pazarlık yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni yeterince sorgulamıyorlar” dedi. Baskıların son bulacağı günlerin geleceğine dair inancını hiç kaybetmediğini ifade eden Keskin, “Hakkımda 143 dava, 16 yıl hapis cezası var. Dava sayısı olarak rekor bende. Ama hep cesaretin insanı en çok koruyan şey olduğuna inanıyorum. Bugün bu kongrenin bu umuda inanç katmasını diliyorum” dedi.

'BARIŞI, YÜREĞİ AKLININ ÖNÜNDE GİDENLER GETİRECEK'

Genel kurulda derneğin kurucu üyelerine plaket verildi. Diyarbakır'da JİTEM tarafından katledilen HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cenazesine giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden dönemin İHD Adana Şube Başkanı Elif Tuncer adına plaketi kardeşi Meltem Tuncer aldı. Kurucu üyelerden Av. Ülkü Tolunay, İnsan Hakları Derneğini 12 Eylül'den zarar görenler olarak yan yana birlikte kurduklarını belirterek “12 Eylül’ün acılarını hep beraber yaşıyorduk. Bugün de barışı bizler gibi yüreği, aklının önünde giden insanlar getirecek” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Cumartesi Anneleri 23 yıldır adalet arıyor!

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 18:03

www.evrensel.net