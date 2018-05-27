DoÄŸanÄ±n â€˜HUZURâ€™u ile bizi baÅŸ baÅŸa bÄ±rakan fotoÄŸraf sergisi...

EÄŸitim-Sen Tarsus Åžube Sekreteri Åžahin YÃ¼cel, ilk kiÅŸisel sergisini aÃ§tÄ±.

Halil Ä°MREK

Tarsus

EÄŸitim-Sen Tarsus Åžube Sekreteri Åžahin Yücel, ilk kiÅŸisel sergisini açtÄ±. Yücel’in Tarsus’ta Mehmet Bal Sanat Galerisi’nde açtÄ±ÄŸÄ± “Huzur” konulu fotoÄŸraf sergisi 31 MayÄ±s tarihine kadar gezilebilecek.

Åžahin Yücel’in fotoÄŸraf sergisinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na çok sayÄ±da sanatsever, CHP Milletvekili adaylarÄ±, Ä°lçe yöneticileri, HDP Ä°lçe Örgütü, Emek Partisi Mersin Ä°l BaÅŸkanÄ± ve il yöneticileri, EÄŸitim Sen Tarsus ilçe yönetimi, çok sayÄ±da eÄŸitimci katÄ±ldÄ±. YoÄŸun bir ilginin olduÄŸu doÄŸada çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, Tarsus Ressamlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ümit Aslan’Ä±n tanÄ±tÄ±m konuÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sergiye HUZUR adÄ±nÄ± veren Åžahin Yücel, doÄŸadan daha güzel ve daha huzur verici hiçbir yerin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Son iki yÄ±ldÄ±r amatörce ve daha çok doÄŸa fotoÄŸraflarÄ± çektiÄŸini anlatan Yücel, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n, dostlarÄ±nÄ±n teÅŸvik etmesiyle böyle bir sergi açmaya karar verdiÄŸini belirtti.

Serginin adÄ±nÄ±n neden “HUZUR” olduÄŸu ile ilgili Yücel, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Huzur, gönül rahatlÄ±ÄŸÄ±, iç rahatlÄ±ÄŸÄ± dinginlik anlamÄ±na gelir. Birde makam-mevki deÄŸil fakat doÄŸanÄ±n huzuruna çÄ±kmanÄ±n verdiÄŸi “huzur”dur asÄ±l peÅŸinde olduÄŸum. Toplumumuzda huzursuz insan sayÄ±sÄ± oldukça fazla. Bizim huzura ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu yüzden de serginin adÄ±nÄ± “Huzur” ko

yduk. Çiçek, böcek fotoÄŸraflarÄ± çekmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda onlarÄ±n küçük ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± görmeye baÅŸlÄ±yorsunuz ve doÄŸaya çok baÅŸka gözle bakÄ±yorsunuz. AdÄ±m atarken çiçekleri ezmemek, karÄ±ncayÄ± incitmemek gibi bir duyguya kapÄ±lÄ±yorsunuz.”

DOÄžA MERKEZLÄ° FOTOÄžRAFLAR…

FotoÄŸraflar: Åžahin Yücel

Sergide ilk dikkatimizi çeken fotoÄŸraflarÄ±n tablo gibi olmasÄ±. Adeta fÄ±rça ile çizilmiÅŸ gibiler. Renkler çok canlÄ± ve net. DoÄŸa merkezli fotoÄŸraf çekimi yapan Yücel, doÄŸayÄ± her mevsimde çeÅŸitli yönleriyle fotoÄŸraflamÄ±ÅŸ. KelebeÄŸin, arÄ±nÄ±n, hareketlerini yakalamak için, doÄŸru anÄ± bulmak için sabÄ±rla uÄŸraÅŸ vermiÅŸ. Bazen bir kelebeÄŸin ardÄ±ndan epeyce koÅŸturmuÅŸ. DoÄŸadaki hareket eden canlÄ±larÄ± hareket halindeyken veya bir çiçeÄŸin üzerine konmuÅŸ, dinleniyorken farkÄ± açÄ±lardan çekmiÅŸ. FotoÄŸraf sergisi genel olarak doÄŸadaki devinimi ortaya koyan belgesel tadÄ±nda bir gezinti sunuyor izleyenlere.

Manzara, çiçek, su, ev, aÄŸaç… KÄ±saca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortamda herkesin bakÄ±p geçtiklerini veya göremediklerini baÅŸka bir gözle görmüÅŸ ve fotoÄŸraflamÄ±ÅŸ. Yücel, Ankara EÄŸitim Sen genel merkezine bir toplantÄ±ya giderken, bazen toplantÄ± salonunda masada bulunan bir çiçeÄŸi, bazen eyleme, mitinge giderken yol kenarÄ±ndaki bir aÄŸacÄ± fotoÄŸraflamÄ±ÅŸ. DoÄŸadaki hareketliliÄŸi, canlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu gibi yansÄ±tmÄ±ÅŸ.

DoÄŸa meraklÄ±sÄ± olan Åžahin Yücel, doÄŸadaki zengin çeÅŸitliliÄŸi; bitkileri, çiçekleri, yosunlarÄ±, aÄŸaçlarÄ±, arÄ±larÄ±, kuÅŸlarÄ±, kozalaklarÄ±, böcekleri fotoÄŸraflamÄ±ÅŸ. Bahar ve yaz boyunca çiçekten çiçeÄŸe uçarak beslenen renkli kelebekler, pek çok kiÅŸinin ilgi odaÄŸÄ± olduÄŸu gibi Yücel’in de ilgi alanÄ± olmuÅŸ ve onlarÄ±n izini sürmüÅŸ. DoÄŸa fotoÄŸraflarÄ±yla bitkilerden, böceklerden buz daÄŸlarÄ±na kadar, doÄŸal sürecin geniÅŸ çeÅŸitliliÄŸini yansÄ±tmÄ±ÅŸ.

Kelebekler dÄ±ÅŸÄ±nda arÄ±, gelincik çiçeÄŸi, güne bakan, papatya, zambak, portakal çiçeÄŸi, gibi birçok çiçeÄŸi yakÄ±ndan ve deÄŸiÅŸik ÅŸekilde fotoÄŸraflamÄ±ÅŸ. Özellikle de güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok iyi kullanmÄ±ÅŸ. Sergiyi gezerken profesyonel bir fotoÄŸraf makinesi ile çektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Ama Yücel, hepsini elindeki cep telefonuyla çektiÄŸini söylüyor.

Hava koÅŸullarÄ±na göre fotoÄŸraflar da çekmiÅŸ. SoÄŸuk bir günde bulutlardan sÄ±zan güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünde o an etrafÄ±na bakmayÄ± bilmiÅŸ. DoÄŸa fotoÄŸrafÄ± çekmek için fotoÄŸraf bilgisinin yanÄ± sÄ±ra doÄŸa bilgisine de ihtiyaç var. Bu iki alanda da bilgisi olan Yücel, aynÄ± aÄŸacÄ± iki ayrÄ± coÄŸrafyanÄ±n farklÄ± mevsimlerinde farklÄ± ÅŸekillerde çekmiÅŸ. Yücel’in, alacaÄŸÄ± fotoÄŸraf makinesi ile bundan sora çok daha iyi ve daha güzel fotoÄŸraflar çekeceÄŸi aÅŸikâr.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 12:31

www.evrensel.net