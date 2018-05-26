UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final gecesi: Real Madrid - Liverpool

Avrupa'da kulüp bazında en prestijli kupa olarak görülen Şampiyonlar Ligi kupası, Kiev'de oynanacak Real Madrid-Liverpool finaliyle sahibini bulacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupası olarak görülen Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanacak finalin ardından belli olacak. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇA BAŞLAYACAK 11'LER

Liverpool maça Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane ve Firmino 11'i ile çıkacak.

Real Madrid ise Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo ve Benzema'dan oluşan 11 ile maça başlayacak.

Final maçının hakemi Sırbistan'dan Milorad Mazic olacak ve yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

REAL MADRID İLE LIVERPOOL ARASINDAKİ 6'NCI KARŞILAŞMA

Real Madrid ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi kupasını en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13'üncü kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6'ncı defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İKİNCİ FİNAL

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2'nci kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Bu maç aynı zamanda Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real Madrid, 1981'den sonra çıktığı 6 finali de (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) kazandı.

BİR ÖNCEKİ KARŞILAŞMA 2014'TEYDİ

İki takım son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelmişti. Real Madrid, Liverpool'un mabedi Anfield Stadı'ndaki maçı 3-0, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadeleyi de 1-0 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

Real Madrid, bugüne kadar İngiliz kulüpleriyle 37 resmi maç yaptı. Bunların 15'ini kazanan İspanyol ekibi, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 52 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 43 gol gördü.

İspanyol takımlarıyla 37 defa karşılaşan Liverpool ise bu maçların 14'ünü kazandı. 11 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin 12 maçı da berabere bitti. 46 gol atan ve 30 gol yiyen Liverpool, İspanyol ekipleriyle İngiltere dışında oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 20:50

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