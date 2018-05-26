2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, finalde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid oldu. Real Madrid, kupayı üst üste 3. kez kazandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Benzema'nın bir ve Bale'in 2 golüyle Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid, kupanın sahibi oldu. Üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanyol ekibi, son 5 yılda ise 4. kez kupayı müzesine götürdü. Liverpool'un tek golünü ise Sadio Mane attı.

Şampiyonlar Ligi kupasını toplamda 13'üncü kez müzesine götüren Real Madrid rekorunu geliştirirken, Cristiano Ronaldo da 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile tarihte bu sevinci en çok yaşayan oyuncu oldu. Mohamed Salah, karşılaşmanın 30. dakikasında Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirdi ve gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı. 37. dakikada da Carvahal sakatlanarak yerini Nacho'ya bıraktı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta 51. dakikada kaleci Karius'un inanılmaz hatasını affetmeyen Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 55. dakikada Liverpool, Devan Lovren'in müdahalesinin ardından topu boş kaleye gönderen Sadio Mane ile skora eşitliği getirdi. 64. dakikada, oyuna sonradan giren Gareth Bale, Marcelo'nun ortasında röveşata ile muhteşem bir gole imza attı ve skoru 2-1'e getirdi. 83. dakikada uzaktan bir şut ile Karius'u avlayan Gareth Bale, kendisinin ikinci golünü kaydederek skoru belirledi: 3-1.

Liverpool'un kalecisi Karius, Real Madrid'in iki golünde yaptığı hatalarıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 00:24

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