SeÃ§ime DoÄŸru: Millet aÃ§ ama hikayelere karnÄ± tok!

KaÄŸÄ±thaneâ€™de atÃ¶lyelere, kahvelere girdik, pazarÄ± dolaÅŸtÄ±k, seÃ§im bÃ¼rolarÄ±nÄ± ziyaret ettik. YurttaÅŸlar seÃ§im heyecanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Seçimlere bir aydan az bir zaman kaldÄ±. Sonucu büyük illerin belirleyeceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lan seçimde, Ä°stanbul’un her ilçesi ayrÄ± önem kazanÄ±yor. AKP’nin referandumda yüzde 51.4 ‘hayÄ±r’ diyen Ä°stanbul’u özel olarak ele aldÄ±ÄŸÄ± bizzat parti yöneticileri tarafÄ±ndan dile getiriliyor.

Peki, Ä°stanbul’da durum ne? YurttaÅŸlar için 16 Nisan referandumundan beri ne deÄŸiÅŸti? Seçim vaatlerinden ekonomiye, dÄ±ÅŸ politikadan ittifaklara yaÅŸanan geliÅŸmeleri nasÄ±l yorumluyorlar?

Bu sorulara yanÄ±t aramak için 16 Nisan referandumunda da gittiÄŸimiz KaÄŸÄ±thane’deyiz.

442 bin nüfuslu KaÄŸÄ±thane’nin 19 mahallesi var. Lale Devri’nin “popüler” ilçesi ÅŸimdilerde irili ufaklÄ± atölyelere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KaÄŸÄ±thane, Suriyeli mültecilerin de en yoÄŸun olduÄŸu ilçelerden. Sadece Suriyeli deÄŸil, Afgan, Özbek, KÄ±rgÄ±z... Göçmenlerin gelip yerleÅŸtiÄŸi ve üç kuruÅŸ paraya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilçe burasÄ±.

Referandumda yüzde 54.1 ile ‘evet’in galip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilçede, 1 KasÄ±m seçimlerinde AKP yüzde 54.9, CHP yüzde 25.2, MHP yüzde 9.6, HDP ise yüzde 7.8 oy aldÄ±. 2014 yerel seçimlerine AKP’nin oyu 50.9 idi. Referandumda oyunu korumuÅŸ gibi görünse de aslÄ±nda ‘evet’ diyen AKP, MHP ve BBP’nin oy toplamÄ± yüzde 65’e denk geliyor. Yani Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n KaÄŸÄ±thane’de de önemli bir oy kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸikar.

16 NÄ°SAN’DA GÄ°TTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ATÖLYELERÄ°N BÄ°R BÖLÜMÜ KAPALI

FotoÄŸraf: Hasret Kanat/EVRENSEL

KaÄŸÄ±thane’de atölyelere, kahvelere girdik, pazarÄ± dolaÅŸtÄ±k, seçim bürolarÄ±nÄ± ziyaret ettik. Eski seçim havasÄ±nÄ±n, heyecanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor herkes.

Bir yÄ±l ara ile yapÄ±lan seçimlerin de bunda etkisi var ama en temel gerekçe ekonomi gibi görünüyor. Geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± arttÄ±kça, buna bir de baskÄ±lar eklenince umutsuzluk da artÄ±yor.

Seçim meydalarÄ±nda, manifestolarda vaatler havada uçuÅŸurken vatandaÅŸlar ise tepkili: Sen istediÄŸin kadar vaat ver, insanlar bir kilo et alamÄ±yor!

Ä°lk olarak ÇaÄŸlayan’dayÄ±z. BurasÄ± KaÄŸÄ±thane’nin en kalabalÄ±k mahallerinden biri. Hemen her sokak arasÄ±nda, her apartman altÄ±nda irili ufaklÄ± tekstil atölyeleri var... 16 Nisan’da gittiÄŸimiz atölyelerden bir bölümü kapanmÄ±ÅŸ. Hâlâ açÄ±k olan atölyelerden birindeyiz. O zaman daha kalabalÄ±ktÄ±; iÅŸ yapamamÄ±ÅŸ, ‘sezon arasÄ±’ 6-7 ay sürmüÅŸ, tam kapanacakken iÅŸçiler ortak olmaya karar vermiÅŸ, atölye öyle ayakta duruyor. Ä°ÅŸçilerle konuÅŸuyoruz. Ortak dertleri ekonomi, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±.

Ä°ki çocuk babasÄ± Ali, ekonomideki bu kötü gidiÅŸe raÄŸmen insanlarÄ±n “ErdoÄŸan’a oy vereceÄŸim” dediÄŸini belirterek, “TakÄ±m tutar gibi parti tutuyorlar. Oysa sadece ben deÄŸil o da pazardan eli boÅŸ dönüyor” diyor.

Åžahin ise henüz 18 yaÅŸÄ±nda. Ä°lk turda oy kullanamayacak. Batman’dan gelmiÅŸ. KazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± annesine gönderiyor. Ä°ÅŸten çÄ±ktÄ±ktan sonra HDP’nin seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lÄ±yor. Biraz umutsuz; “Bir canlÄ±lÄ±k yok, insanlar korkuyor da. Eskiden rahatça gittiÄŸimiz insanlar ÅŸimdi daha çekingen, biz de eskisi gibi rahat çalÄ±ÅŸamÄ±yoruz. Umutsuzluk var...”

‘BAÅžKA BÄ°R ALTERNATÄ°F GÖRSEM...’

FotoÄŸraf: Hasret Kanat/EVRENSEL

KaÅŸif’le referandumdan önce de konuÅŸmuÅŸtuk. AKP’yi ve ‘evet’i savunuyordu. Åžimdi yine AKP’ye oy vereceÄŸini söylüyor, ama eskisi gibi hararetle savunmuyor. HatÄ±rlatÄ±nca, “Heyecan falan kalmadÄ±, sade bende deÄŸil, kimsede kalmadÄ±. Ä°nsanlar umutsuz, dolar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti. Durum kötü, iÅŸler duracak, her ÅŸey dolara endeksli. VereceÄŸimi söyledim ama baÅŸka alternatif görsem, ona veririm. Ekonomiyi düzeltecek, canlandÄ±racak birisi olsa...”

Bir baÅŸka iÅŸçi Erkan, “ErdoÄŸan kazanamak için her ÅŸey yapacak ama, sonuçlarÄ± halk belirleyecek” diyor. Kimsenin meydanlarda uçuÅŸan vaatlere inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor; “Herkes vaat veriyor, ama hikaye. Ä°nsanlar inanmÄ±yor artÄ±k. Kriz var, dolar 5’e dayanmÄ±ÅŸ. Bu sadece bana deÄŸil ki, AKP’ye oy verene de. Bunu anlatmak lazÄ±m...”

HDP’LÄ° Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N OYU ‘MEMLEKET’TE

Bir baÅŸka atölyedeyiz. AÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± BatmanlÄ± ve Hakkarili Kürt iÅŸçiler omak üzere 30 kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Az da olsa Suriyeli iÅŸçiler de var. ÖÄŸle molasÄ± bitmek üzere. Molada Seher için doÄŸum günü pastasÄ± kesilmiÅŸ. 26’sÄ±na girmiÅŸ Seher, 14’ünden beri çalÄ±ÅŸÄ±yor. SigortasÄ± yok, “Kendim istemedim” diyor ama atölyede çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n sigortasÄ± yok. HDP’li, DemirtaÅŸ’Ä± desteklediÄŸini söylüyor ama 5 yÄ±ldÄ±r oy kullanmamÄ±ÅŸ.

19 yaÅŸÄ±ndaki Diyar ise Hakkarili. SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± sonrasÄ± Ä°stanbul’a gelmiÅŸ. Seçmen kaydÄ± Hakkari’de olduÄŸu için oy kullanamayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

20 yaÅŸÄ±ndaki Ercan da 3 ay önce gelmiÅŸ Hakkari’den Ä°stanbul’a. Bir bekar evinde 5 kiÅŸi ile birlikte yaÅŸÄ±yor. O da adres deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmamÄ±ÅŸ iÅŸ yoÄŸunluÄŸundan. Oy kullanabilmesi için Hakkari’ye gitmesi lazÄ±m.

Böyle 10 kadar iÅŸçiyle konuÅŸuyuruz; çalÄ±ÅŸmaya gelmiÅŸler, izin alÄ±p adres deÄŸiÅŸikliÄŸi yapamamÄ±ÅŸlar, belki biraz da önemsemeyerek.

Seçimlerde, özellikle yaz aylarÄ±na denk gelen seçimlerde, bu sorun hep yaÅŸanÄ±yor. Hatta HDP, 7 Haziran seçimlerinde otobüslerle taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ± seçmenlerini. Görünen o ki, oy kullanamayacak seçmen meselesi hâlâ önemli bir sorun olarak duruyor.

DÜN OLSA ERDOÄžAN’A VERÄ°RDÄ°M AMA...

Bu seçimlerde hem birinci hem de ikinci turda HDP’nin ve Kürt seçmenin kritik önemde olduÄŸu sÄ±k sÄ±k vurgulanÄ±yor. HDPye oy veren yurttaÅŸlar açÄ±sÄ±ndan ise seçim meydanlarÄ±nda söylenenlerin çok da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok.

Üç çocuk babasÄ± Halil, Kürtlerin artÄ±k “görmeden inanmayacaÄŸÄ±nÄ±” söylüyor. “CHP’nin adayÄ± Ä°nce, DemirtaÅŸ’Ä± ziyaret etti, bu önemli. Ama ErdoÄŸan, çözüm süreci baÅŸlattÄ±, Ä°mralÄ±’ya heyet gönderdi, benim sorunum dedi. Bunu gödük. Åžimdi ne yapÄ±yor? O yüzden biz bunlara inanmÄ±yoruz artÄ±k, görelim ondan sonra” diye konuÅŸan Halil, HDP’nin barajÄ± geçeceÄŸini söylese de sandÄ±k güvenliÄŸi meselesi nedeniyle temkinli. Ä°kinci turda ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Ä°nce çÄ±karsa destekleyecek. “Eskiden olsa ErdoÄŸan derdim, CHP de bize az yapmadÄ± ama CHP bize ne yaptÄ±ysa ErdoÄŸan son yÄ±llarda fazlasÄ±nÄ± yaptÄ±” diyor.

EÄžÄ°TÄ°M BÄ°TTÄ°, Ä°Åž YOK GÜÇ YOK, HER ÅžEY Ä°THAL... NASIL HER ÅžEY Ä°YÄ°!

FotoÄŸraf: Gökhan Ä°mrek/EVRENSEL

ÇaÄŸlayan’da bir pazara yöneliyoruz. Pazar kurulan bölgenin hemen yanÄ±nda bir park var, alÄ±ÅŸ veriÅŸini yapanlar burada bir mola verip sonra yola devam ediyor.

PazarÄ±n giriÅŸinde bekleyen 21 yaÅŸÄ±ndaki Mehidiye’yle konuÅŸuyoruz. DolaÅŸmÄ±ÅŸ pazarÄ± ama henüz bir ÅŸey alamamÄ±ÅŸ. AKP oy vereceÄŸini söylüyor: “Ne yapalÄ±m, onu seviyoruz, ona vereceÄŸiz. Bir de her ÅŸey daha kötü olur mu diye de çekiniyoruz...”

Bir bankta oturan üç kadÄ±na yaklaÅŸÄ±yoruz. Melehat teyze 63 yaÅŸÄ±nda. Seçimleri sorunca ErdoÄŸan’Ä± övmeye baÅŸlÄ±yor: “Ekonomi iyi, her ÅŸey yolunda, Allah onu baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin...”

Melahat teyzeyi dinleyen Fatma, “NasÄ±l her ÅŸey iyi!” diye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yor. “20 yaÅŸÄ±nda çocuÄŸum var, eÄŸitim sistemini her gün deÄŸiÅŸtirip çocuÄŸu deli çÄ±kardÄ±lar. Girse, okulu bitirse ne, iÅŸ yok güç yok! Hadi onu geçtim, sen biliyorsun, babam çiftçi. ÇiftçiliÄŸi bitirmediler mi? TartalalarÄ±mÄ±z var, ama ekilmiyor, hayvacÄ±lÄ±k bitti, gidiyorsun pazara el yakÄ±yor fiyatlar, senden alÄ±yor 3-5’e biz dÄ±ÅŸardan alÄ±yoruz 30-40’a. Saman ithal, o ithal, bu ithal. Biz ne yapacaÄŸÄ±z, ne yiyeceÄŸiz, daÅŸ mÄ± yiyeylim? Bak pazara geldik, elde avuçta yok, gönül rahatlÄ±ÄŸÄ± ile alamÄ±yoruz, yarÄ±m kilo, yarÄ±m kilo...”

Hangi partiye oy vermeyeceÄŸini soruyorum, söylemiyor, “Ama geçen sefer verdiÄŸime vermeyeceÄŸim” diyor.

BÄ°RÄ°LERÄ° ZENGÄ°N OLURKEN, BÄ°Z ELDEKÄ°NÄ° SATTIK

FotoÄŸraf: Hasret Kanat/EVRENSEL

Pazara gelmiÅŸken oÄŸlunu da parka getirmiÅŸ Elif. 40 yaÅŸÄ±nda, üç çocuÄŸu var; biri üniverite, biri lise çaÄŸÄ±nda. YanÄ±nda olan ise henüz okula gitmiyor.

“Åžimdiye kadar Tayyip’e oy verdim” diye baÅŸlÄ±yor söze: “Åžu anda kararsÄ±zÄ±m, ama CHP’ye de vermek istemiyorum, Meral AkÅŸener’i hiç istemem, onun FETÖ ile baÄŸlantÄ±sÄ± var deniyor.” Muharrem Ä°nce’ye iliÅŸkin ise karar vermemiÅŸ, “babasÄ± kapalÄ±, ailesi dindar gibi gözüküyor ama, kapalÄ±lara da karÅŸÄ± gibi duruyor. O yüzden emin deÄŸilim...”

KasÄ±m 2015 seçimlerinde de kararsÄ±zmÄ±ÅŸ Elif, sandÄ±ÄŸa gittiÄŸinde “baÅŸka alternatif göremediÄŸi” için ErdoÄŸan’a oy vermiÅŸ. KararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenini ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Türkiye büyüyor diyorlar, ama biz küçülüyoruz. Benim eÅŸimin mobilya dükkanÄ± vardÄ±, kaç yÄ±l iÅŸletti, son 3 yÄ±lda çivi çakamaz hale geldi, dükkanÄ± kapattÄ±k. Åžimdi fabrikada iÅŸçi. Kim büyüyor söyleyeyim. Nurtepe’de AKP’de benim eski tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m komÅŸularÄ±m var, bir tane evleri yokken, ÅŸimdi hepsi variyetlenmiÅŸ. Biz elimizdekini sattÄ±k, onlarÄ±n ÅŸimdi yazlÄ±ÄŸÄ± var kÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± var. Eee onlar büyümüÅŸ, nasÄ±l, demek ki bir ÅŸey var! Onlar da AK Parti’li, ben de...”

KÄ°MSE OLMAYANI DÜÅžÜNMÜYOR!

Harun yÄ±llardÄ±r ÇaÄŸlayan’da esnaflÄ±k yapÄ±yor, CHP’li. 7 Haziran’da, 1 KasÄ±m’da CHP’ye oy vermiÅŸ; referandumda ‘hayÄ±r’ demiÅŸ. Bu sefer Muharrem Ä°nce’ye oy vermeyi düÅŸünüyormuÅŸ, ama liste tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonra kÄ±zmÄ±ÅŸ: “Eskiden olsa gider ErdoÄŸan’a verirdim ama ÅŸimdi vermem, ama kime oy vereceÄŸime de karar vermedim.”

“Dolar 5’e dayandÄ±, dÄ±ÅŸ borç aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, vatandaÅŸ borçlu” diyerek ekonomideki gidiÅŸatÄ±n kötü olduÄŸunu söyleyen Harun, seçim havasÄ±nÄ±n, heyecanÄ±n olmamasÄ±nÄ± da buna baÄŸlÄ±yor. “Ä°nsanlar umutsuz, evi nasÄ±l geçindireceÄŸim derdinde. Ama bir sorun var ki iÅŸte takÄ±m tutar gibi parti tutuyorlar” diye yakÄ±nÄ±yor. Birbirinden lüks kurulan iftar soflarÄ±na kÄ±zÄ±yor: “Kimse olmayanÄ± düÅŸünmüyor! Yahu Ramazan’da insanlar kasaba gidiyor, böyle baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra 1 kilo et alacaÄŸÄ±m diyen yok, kÄ±sÄ±k sesle 100 gram diyor, 300 gram diyor. 1 kilo et alamÄ±yor... Sen istediÄŸin kadar baÄŸÄ±r, onu yapacam bunu yapacam diye...”

TEHLÄ°KELÄ° BÄ°R ORTAK NOKTA: SURÄ°YELÄ° DÜÅžMANLIÄžI

ÇaÄŸlayan’da Vatan Caddesi boyunca ilerlerken bir çok kiÅŸiyle seçimleri konuÅŸma fÄ±rsatÄ± buluyoruz.

CHP’ye oy vereceklerini söyleyenler Muharrem Ä°nce’nin adaylÄ±ÄŸÄ±ndan memnun, o olmasaydÄ± Meral AkÅŸener’i destekleyeceklerini söyleyenlerin oranÄ± hiç de az deÄŸil. HDP’ye oy vereceklerini söyleyenler ise DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ±ndan dolayÄ± kÄ±zgÄ±n. Kendilerine gazete getiren geçlerin bile tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. 60’lÄ± yaÅŸlarÄ±nda BatmanlÄ± iki teyze ile konuÅŸuyoruz. “Oyumuzu kendimize vereceÄŸiz” diyorlar, bir de DemirtÅŸ’Ä±n çÄ±kmasÄ±nÄ± istediklerini. Ä°simlerini soruyorum, “Olmaz baÅŸÄ±mÄ±za bir iÅŸ gelir” diyorlar.

Suriyeli mültecilerin yoÄŸunluÄŸuna bir de partilerin mülteci politikalarÄ± eklenince buradaki en önemli sorunlardan biri mülteci düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± oluyor. Ekonomi dÄ±ÅŸÄ±nda hemen hiçbir konuda aynÄ± fikirde olamayan seçmenlerin ortak ‘derdi’ Suriyeliler. “Burada bedava yaÅŸÄ±yorlar, saÄŸlÄ±ktan bedava yararlanÄ±yorlar”la baÅŸlayan cümleler, “Ä°ÅŸsizliÄŸi, kiralarÄ± arttÄ±rdÄ±larla”la devam ediyor.Daha önce AKP’ye oy verdiÄŸini söyleyen Canan, seçimlerde ne yapacaÄŸÄ± konusunda kararsÄ±z. Gerekçesini soruyorum, “En çok Suriyelileri doldurdu ya, ondan kararsÄ±zÄ±m” diye yanÄ±tlÄ±yor.

53 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet, HDP’li. YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul’da olmalarÄ±na raÄŸmen hem burada hem de ülkede “üvey evlat muamelesi gördüklerini” söylüyor. O da Suriyelilere kÄ±zÄ±yor. “Eee siz de memleketinizi bÄ±rakÄ±p gelmek zorunda kalmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z iÅŸte” diyorum. Biraz durup düÅŸünüyor, “Ama biz bu kadar deÄŸildik, bunlar çok ÅŸey...” diyor.

Semra ise emekli, CHP’li. Ä°nce aday olmasa AkÅŸener’e oy vereceklerden. Onun Suriyeli mültecilere kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerekçesi ise “Oy için getirildiler, seçimlerde ErdoÄŸan’a verecekler” oluyor.

YÄ±llardÄ±r AKP’ye oy veren ve yine vereceÄŸini söyleyen Zeynep de “Bir tek Suriyelilerde yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±lar, getirmeyeceklerdi onlarÄ±” diye konuÅŸuyor.

SENÄ°N TUZUN KURU, REÄ°S DERSÄ°N TABÄ°!

Merkez Mahallesinde meydandayÄ±z. Caminin önüden oturan bir grupla sohbet ediyoruz. Ä°kisi hammallÄ±k yapÄ±yor, birisi hamallarÄ±n simsarÄ±, diÄŸerinin de kendi iÅŸyeri var. HamallÄ±k yapanlardan birinin adÄ± Hasan, evli, üç çocuÄŸu var. DiÄŸeri hiç söze girmiyor, adÄ±nÄ± da söylemiyor. Adem’in kendi dükkanÄ± var, Enes ise hamallara simsarlÄ±k yapÄ±yor; götürdüÄŸü her iÅŸçinin günlük yevmiyesinden 20 lira alÄ±yor.

“Seçimler yaklaÅŸÄ±yor, ne diyorsunuz?” diye soruyoruz, kendi aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yorlar:

Hasan: Dolar 5 lira olmuÅŸ, iÅŸ yok, burada iÅŸ bekliyorum, milet ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ ne yapacaÄŸÄ±nÄ±. Ben ÅŸimdiye kadar hep Tayyip’e verdim, ÅŸimdi düÅŸünüyorum, kararsÄ±zÄ±m vallahi. Yoksulluk yüzünden kararsÄ±zÄ±m, geçim olmuyor olmuyor...

Enes: Ne kararsÄ±zÄ±, Reis’e vereceksin!

Adem: Senin tuzun kuru, Reis dersin tabi...

Hasan: Abla geçinemiyoruz yemin ederim, eÅŸini bir mangala götüremiyorsun, üç tane çocuk var, bin lira kira... Akrabalar, eÅŸ dost yardÄ±m etmese geçinemeyiz, bize kalsa aç kalÄ±rÄ±z.

Enes: Ekonomi kötü deÄŸil, iyi. Reis’ten baÅŸkasÄ± da düzeltemez zaten.

Adem: Her gün eleman salÄ±yorsun, her birinden 20 lira alÄ±yorsun, yiyorsun oturduÄŸu yerden. Bazen günde 50 tane iÅŸçi saldÄ±ÄŸÄ±n oluyor. Geçen, günde 1500 kazandÄ±k diyordun. AKP’nin iÅŸleri oluyor, stand kuruluyor, iÅŸte sahne kuruluyor. Oraya eleman götürüyor, alÄ±yor parayÄ±... Eee sana ekonomi iyi tabi!

Hasan: Abla bak, seçime bir ay var, geliyor yardÄ±m veriyor, para veriyor, gözünü kapatÄ±yor. Seçim bitti mi, hadi bakalÄ±m, sen yoluna ben yoluma. Hangisi gelse aynÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yor, seçime kadar anlatÄ±yor, yapacaÄŸÄ±m, sonra seçim bitince bitiyor. Geçim yok vallahi her ÅŸey kötüye gidiyor, tamam ÅŸimdi aç deÄŸiliz ama tok da deÄŸiliz. Ben vermesem de yine kazanÄ±r o. ParanÄ±n gücü kazanÄ±r.

Enes: SandÄ±ÄŸa gidip yine Reis’e veririsin mecbur...

Adem: Sen öyle dersin tabii... AdamlarÄ±n sÄ±rtÄ±ndan para kazanÄ±yorsun, AKP’den de para alÄ±yorsun. Dersin tabi Reis, Reis...

‘HER ÅžEY Ä°YÄ°’... KÖTÜ Ä°SE ‘DIÅž GÜÇLER’ VAR

Seçimleri konuÅŸtuÄŸumuz AKP’lilerde iki eÄŸilim mevcut. Birincisi “her ÅŸeyin iyi olduÄŸunu” söyleyenler. Esas olarak ErdoÄŸan’da birleÅŸiyorlar. 63 yaÅŸÄ±ndaki Osman bunlardan biri, EdoÄŸan hayranÄ±. “ErdoÄŸan istikrar yakaldÄ±, biz çok kötülerini gördük, ne varsa bunda var, ekonomi çok güzel, her ÅŸey iyi gidiyor” diyor. Ä°ÅŸsizlik, ücretler, dolar diyecek oluyoruz, “Bizi çekemeyenler var, onlar yapÄ±yor” deyiveriyor.

Merkez Mahallesinde de benzer bir durum yaÅŸÄ±yoruz. Seçimi konuÅŸan iki esnafÄ±n yanÄ±na yaklaÅŸÄ±yoruz. Biri AKP’li, diÄŸeri CHP’li. AKP’li olana soru sormak istiyoruz, tersliyor: “Ekonomi ekonomi diyorlar. Herkesin elinde akÄ±llÄ± telefon var, herkes marka giyiyor. Nesi kötü. DÄ±ÅŸ güçler dolarla oynuyor, bunlar da burda yaygara yapÄ±yor.” CHP’li olan yanÄ±tlÄ±yor: “Herkeste yok, olan da borç alÄ±yor. Bilinçsizlik, ama millet borç bataÄŸÄ±nda.”

Ä°kinci grup ise hala AKP’ye oy vereceÄŸini söylese de eleÅŸtirileri olanlar. Ekonomi, dÄ±ÅŸ politika baÅŸta olmak üzere pek çok eleÅŸtiri sÄ±ralasalar da “BaÅŸka alternatif yok” diyerek AKP’ye oy vereceklerini söylüyorlar. 55 yaÅŸÄ±ndaki Nermin, seçim deyince kÄ±zÄ±yor: “Herkes koltuk sevdasÄ±nda, baÅŸa gelene kadar nutuk atÄ±yorlar, geldikten sonra unutuyorlar vatandaÅŸÄ±. Paran varsa her ÅŸey güzel, her ÅŸey yolunda, kÄ±zÄ±m, para yoksa iÅŸte böyle gezip gezip boÅŸ dönüyoruz.” Åžimdiye kadar AKP’ye oy vermiÅŸ, “Åžimdi bilmiyorum ama yine onlara oy veririm herhalde” diyor.

HERKESÄ°N DÄ°LÄ°NDE; HDP BARAJI GEÇMELÄ° VE OYLAR ÇALINACAK

FotoÄŸraf: Hasret Kanat/EVRENSEL

ÇaÄŸlayan’da bir kahvedeyiz, referandum döneminde de gelmiÅŸtik buraya. Daha çok CHP, HDP ve Ä°YÄ° Partililerin bulunduÄŸu bu kahvede gündem takip ediliyor, hemen her konu masaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor, tartÄ±ÅŸmalar sÄ±cak. O zaman MHP’ye muhalefet edenler, ÅŸimdi Ä°YÄ° Parti’yi desteklediklerini söylüyor.

Biz de bir masaya oturuyoruz. Kahvenin baÅŸ gündemi dolarÄ±n yükseliÅŸi; daha da yükseleceÄŸini düÅŸünüyorlar. Üç partiye oy vereceklerini söyleyenler de HDP’nin barajÄ± geçmesi gerektiÄŸi konusunda hemfikir.

CHP’liler sosyal demokrat adaylarÄ±n liste dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ±na kÄ±zgÄ±n. “Adaylara baksana, sanki bazÄ±larÄ± AKP’nin listesi” diye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yor biri, diÄŸeri ekliyor; “Åžimdi bir listeyi beceremiyorlar, memleketi nasÄ±l yönetecekler demezler mi?”

SandÄ±k güvenliÄŸi hepsinin ortak kaygÄ±sÄ±; oylarÄ±n çalÄ±nacaÄŸÄ±ndan, sonuçlarÄ±n YSK’de deÄŸiÅŸeceÄŸinden neredeyse eminler! HDP’li bir seçmen “AKP yüzde 54’ü hazÄ±r etti” diyor, diÄŸerleri çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yor ona: “O kadar da deÄŸil yüzde 51 falan olur çalma ile. Sonuçta ErdoÄŸan boÅŸuna seçim kararÄ± almadÄ±.”

Kahvedeki tartÄ±ÅŸmalar devam ederken biz çÄ±kÄ±yoruz. Bu tartÄ±ÅŸmalar iki önemli noktaya iÅŸaret ediyor. Birincisi sandÄ±klarÄ±n korunmasÄ±. Ä°kincisi ise sandÄ±klarÄ±n korunabileceÄŸinin anlatÄ±lmasÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 MayÄ±s 2018 11:03

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