Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Kiev'de bomba ihbarı

Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapacak olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbarı yapıldı.

Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Kiev'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonunun kapatıldığı bildirildi.

Kiev Metrosunun Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Dnepr", Gidropark", "Levoberejnaya", "Arsenalnaya" ve "Geroev Dnepra" metro istasyonları bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı. Tüm yolcuların tahliye edildiği, istasyonlarda arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kiev'de bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle merkezdeki çoğu cadde trafiğe kapatılırken Liverpool ve Real Madrid taraftarları kendilerine ayrılan taraftar alanlarında maç saatini bekliyor. (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final günü: Real Madrid - Liverpool

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 16:22

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