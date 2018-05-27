UkraynalÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar aÃ§lÄ±ÄŸa mahkum ediliyor

Ukrayna'da balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k faaliyetinin merkezi konumundaki Kherson Ä°liâ€™nde, denize avlanmak Ã¼zere aÃ§Ä±lmaya yasaklama getirildi.

Okay DEPREM

Donetsk

Ukrayna ’nÄ±n güneyinde son aylarda, geniÅŸ kitleleri ilgilendiren büyük bir ekonomik-sosyal kriz yaÅŸanÄ±yor. Ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi kÄ±yÄ±larÄ±nda yürütülen balÄ±kçÄ±lÄ±k faaliyetinin merkezi konumundaki Kherson Ä°li’nde, denize avlanmak üzere açÄ±lmaya yasaklama getirildi. Bölge ekonomisinin can damarÄ± niteliÄŸindeki açÄ±k deniz balÄ±kçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na konulan bu yasaÄŸa ilk etapta gerekçe olarak, “Rus deniz sÄ±nÄ±rÄ± koruma birimleri ile Karadeniz Filosu’nun UkraynalÄ± balÄ±kçÄ±lar için arz ettiÄŸi tehlike” gösterildi. Aileleriyle birlikte yüz binlerce insanÄ±n ekmek yediÄŸi balÄ±kçÄ±lÄ±k sektörüne, Petro ProÅŸenko Yönetimi’nin koyduÄŸu bu yasakla birlikte, zaten aÄŸÄ±r ekonomik krizden dolayÄ± yÄ±llardÄ±r kÄ±t kanaat geçinen Kherson Vilayeti’nin sÄ±nÄ±r bölgelerinde yaÅŸayan halk, tek ekmek kapÄ±sÄ±nÄ±n da kapatÄ±lÄ±yor oluÅŸundan dolayÄ± adeta açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸam mücadelesi veriyor.

AVLANMAK Ä°ÇÄ°N SÄ°VAÅž GÖLÜNE SIKIÅžTILAR

Her ÅŸey, yÄ±llar önce Güney Ukrayna sahillerinde balÄ±k baÅŸta olmak üzere, deniz mahsulleri popülasyonunun azalmasÄ±yla baÅŸladÄ±. BaÅŸta Kherson Eyaleti kÄ±yÄ±larÄ± olmak üzere, söz konusu bölgelerde balÄ±k miktarÄ±nÄ±n yok denecek seviyeleri inmesiyle birlikte UkraynalÄ± balÄ±kçÄ±lar da zorunlu olarak Ukrayna deniz sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n ötesine açÄ±larak Rusya deniz sahasÄ±nda aÄŸlarÄ±nÄ± atmaya baÅŸladÄ±lar. Ne var ki, KÄ±rÄ±m YarÄ±madasÄ± 2014’te Rusya Federasyonu’na baÄŸlandÄ±ktan Kherson kÄ±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± da daraldÄ±. Bilhassa KÄ±rÄ±m’Ä±n kuzey doÄŸusundaki “SivaÅŸ Gölü” sahasÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±z ada, adacÄ±k ve kanallarla kaplÄ± girintili–çÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± jeolojik yapÄ±sÄ±ndan dolayÄ± iki ülke arasÄ±ndaki deniz hududu çoÄŸu yerde birkaç kilometreye kadar indi. DoÄŸrudan Azak Denizi’ne avlanmak üzere açÄ±lamayan balÄ±kçÄ±larÄ±n son umudu da, Ukrayna sÄ±nÄ±r güvenlik ve Güvenlik Servisi (SBU) birimlerinin pek çok tehdidini göze alarak adÄ± geçen bölgenin sÄ±nÄ±rlÄ± kaynaklarÄ± oldu

ESAS HEDEF BALIKÇILIÄžI TEKELLEÅžTÄ°RMEK

Ukrayna Devlet Yönetim Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ä°van Kutzik’in duyurduÄŸu avlanma yasaÄŸÄ±nÄ±n hemen akabinde, genellikle KÄ±rÄ±m sahillerinde seyreden “Nord” isimli tanÄ±nmÄ±ÅŸ trol teknesine Azak Denizi açÄ±klarÄ±nda el konuldu. Ä°lk resmi açÄ±klamada “Ukrayna’nÄ±n toprak bütünlüÄŸünü korumak için mücadele” kapsamÄ±nda böyle bir uygulamaya gidildiÄŸi belirtiliyordu. Ancak gerçeÄŸin çok geçmeden böyle olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ülkede henüz tekelleÅŸmeyen, belli sermaye gruplarÄ±nÄ±n denetimine girmemiÅŸ ve de en kârlÄ± sektörlerden birisi olan güneydeki deniz balÄ±kçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bizzat Devlet BaÅŸkanÄ± ProÅŸenko’ya baÄŸlÄ± yapÄ±lar el atmak, buradaki aslan payÄ±na kendileri konmak istiyorlardÄ±. KÄ±yÄ±lardaki ufak tefek aile iÅŸletmelerini tasfiye edip, kitlesel açÄ±k deniz balÄ±kçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendilerine baÄŸlÄ± tek bir ÅŸirketin denetimine vermeyi amaçlÄ±yorlardÄ±. Bunu da ancak, savaÅŸ konjonktüründe bulunan ülkede “Rusya ile güvenlik sorunu” ile gerekçelendirerek yapabilirlerdi. Çikolata ürünlerinden baÅŸlayarak bankacÄ±lÄ±ÄŸa oradan da enerjiye ve savunmaya; ülkede el atmadÄ±k iktisadi alan bÄ±rakmayan ProÅŸenko, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde servetine servet katarken, gerçek manada bir “süper-oligark” haline geldi.

ARTIK ONLARA SÄ°VAÅž GÖLÜ DE YASAK

Ukrayna’nÄ±n ilgili resmi aÄŸÄ±zlarÄ±, balÄ±kçÄ± tekne ve gemilerini, “Bölgedeki Rus savaÅŸ gemileri, somut olarak da Karadeniz Askeri Deniz Filosuna baÄŸlÄ± firkateynler, destroyerler kendilerine el koyabilir” söylemiyle korkuturken; Rus yetkililer ise sÄ±radan balÄ±kçÄ±lara dokunma emellerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyorlar.

Son avlanma sahasÄ± olarak “SivaÅŸ Gölü” gibi oldukça kÄ±sÄ±tlÄ± bir bölgeye sÄ±kÄ±ÅŸmak durunda kalan UkraynalÄ± balÄ±kçÄ±lara son kötü haberi gene Ä°van Kutzik verdi. Kutzik, bu bölgenin de bundan böyle “BaÅŸkanlÄ±k Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Yönetim’in” özel–kapalÄ± bölgesi ilan edildiÄŸini bu yüzden de bu 22 bin hektarlÄ±k alanda da artÄ±k avlanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ve kararÄ± delenler hakkÄ±nda ivedilikle yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Tüm bunlarÄ±n bir sonucu olarak Khersonlu balÄ±kçÄ±lar geçtiÄŸimiz haftalarda ilk protesto eylemlerini gerçekleÅŸtirdiler. EÄŸer gösteri ve muhtemel grevlerinde de bir sonuç alamazlarsa, son çare olarak tüm tekne ve avlanma ekipmanlarÄ±nÄ± elden çÄ±karmak zorunda kalÄ±p; ülkenin milyonlarÄ± bulan iÅŸsizler veya göçmenler kitlesine eklenmekten baÅŸka yollarÄ± kalmamÄ±ÅŸ olacak…

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