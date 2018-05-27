Yorgun dev: Alman Sendikalar BirliÄŸi

Alman Sendikalar BirliÄŸi (DGB), Kongresiâ€™ni Berlinâ€™de topladÄ±. Kongrede, iÅŸÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirecek kararlarlar yoktu.

Serdar DERVENTLÄ°

Köln

Alman Sendikalar BirliÄŸi (DGB), 21. Genel Kongresi’ni Berlin’de topladÄ±. “DijitalleÅŸme”, “Sanayi 4.0”, “Esnek ve yaÅŸama uygun çalÄ±ÅŸma süreleri” gibi konularÄ±n hakim olduÄŸu kongrede iÅŸçi ve emekçilerin yaÅŸam ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirecek kararlar birkaç istisna dÄ±ÅŸÄ±nda alÄ±nmadÄ±.

Alman Sendikalar BirliÄŸi DGB, 13-17 MayÄ±s arasÄ± Berlin’de 21. Genel Kongresi’ni topladÄ±. Kongrede. iÅŸçi ve emekçilerin yaÅŸam ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n son derece zorlaÅŸtÄ±ran Hartz yasalarÄ±nÄ±n ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n yürürlüÄŸe koyulmasÄ±na önemli rol oynayan CumhurbaÅŸkanÄ± Walter Steinmeier “sosyal adaletin garantörü” olarak lanse edildi.

DüÅŸük ücretli ve güvencesiz iÅŸlerin artmasÄ±nda, yoksulluk ve sefaletin gizlenemez boyuta gelmesinde önemli rol oynayan BaÅŸbakan Angela Merkel de salona girerken bazÄ± delegeler ayakta alkÄ±ÅŸladÄ±lar. Sosyal Demokrat Partili (SPD) ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Hubertus Heil’in iÅŸçilerin lehine neleri “yapamayacaklarÄ±nÄ±” sÄ±ralamasÄ± ve bunu yaparken CDU’lu saÄŸlÄ±k bakanÄ± Jens Spahn’Ä±n bile gerisine düÅŸmesi de delegeler tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlandÄ±.

Bu tablonun kendisi bile DGB’nin bugün ne durumda olduÄŸunu göstermeye yetti.

BÜYÜK ÜYE KAYBI

Ä°ki Almanya’nÄ±n birleÅŸmesinden sonra üye sayÄ±larÄ± 11.8 milyona çÄ±kan DGB sendikalarÄ± bugün 5. 9 milyon üyeye sahip. Yani üyelerinin yüzde 50’sine yakÄ±nÄ± istifa etmiÅŸ durumda.

Almanya’da ücretli çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 44.3 milyon ile rekor düzeye çÄ±kmÄ±ÅŸ bulunuyor. BunlarÄ±n 32 milyonu sosyal sigortalÄ± iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sosyal sigortalÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yüzde 24’ü yarÄ± zamanlÄ± iÅŸlerde, yüzde 14’ü düÅŸük ücretli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Öte yandan 13 milyondan fazla insan yoksulluk içinde yaÅŸÄ±yor. 1.5 milyon insan ise her gün “Tafel” denilen aÅŸevlerinde bir öÄŸün sÄ±cak yemek yiyebilmek için sÄ±raya giriyor, 1 milyondan fazla insan ise deÄŸiÅŸik kurumlarÄ±n daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± kullanÄ±m süresi dolmuÅŸ besin maddeleriyle yaÅŸamak zorunda.

Almanya’daki emekçilerin durumu böyle olmasÄ±na karÅŸÄ±n DGB hâlâ her gün yüzlerce üye kaybediyor. Özellikle DoÄŸu Almanya’da TÄ°S’lere baÄŸlÄ± olan iÅŸletmelerin sayÄ±sÄ± hÄ±zla azalÄ±yor, çalÄ±ÅŸmaya raÄŸmen yoksullaÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ± sürekli artÄ±yor.

DÄ°JÄ°TALLEÅžME-SANAYÄ° 4.0 TARTIÅžMASI

Son yÄ±llarda “4. Sanayi Devrimi” olarak gündemde olan, “DijitalleÅŸme”, “Sanayi 4.0” veya “Yapay zeka” gibi baÅŸlÄ±klar DGB Kongresinin de gündemindeydi. TartÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemden bu yana, “geliÅŸmelerin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmama” gibi gerekçelerle sendikalarÄ±n merkezlerinde bu konularla ilgili çalÄ±ÅŸma gruplarÄ± kuruldu. DeÄŸiÅŸik bakanlÄ±klar düzeyinde ve sermaye örgütleriyle birlikte kurulan bu gruplarda Almanya’nÄ±n “dijital çaÄŸa” hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.

Sermayenin her türlü yeniliÄŸi üretkenliÄŸi artÄ±rmak, kâr marjÄ±nÄ± yükseltmek için giriÅŸtiÄŸi konusu ise sendikalarÄ±n gruplarÄ±nda gündeme bile gelmiyor; geldiÄŸinde ise bunun “aynÄ± gemide” olan iÅŸçiler için de iyi olacaÄŸÄ± söyleniyor.

Benzer bir duruÅŸ kongredeki tüm tartÄ±ÅŸmalara da yansÄ±dÄ±.

ASGARÄ° ÜCRET SORUNU

DGB’nin en büyük baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n Yasal Asgari Ücret’e geçilmesi olarak gösteren Sendika BaÅŸkanÄ± Hoffmann, bununla birlikte milyonlarca iÅŸçinin daha fazla ücret almaya hak kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YÄ±llar önce DGB’ye baÄŸlÄ± Hans Böckle VakfÄ±’nÄ±n sosyal araÅŸtÄ±rmalar Enstitüsü WSI ise, Almanya’da sosyal, kültürel ve siyasal yaÅŸama katÄ±labilmek için yürürlüÄŸe girecek bir yasal asgari ücretin (saat baÅŸÄ±) 13 avro dolayÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini ortaya koymuÅŸtu.

DGB Hessen-Thüringen ÅŸubesi, geçtiÄŸimiz yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± kongresinde 13.50 avro Asgari Saat Ücreti kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°nsanca bir yaÅŸamÄ±n güvenceye alÄ±nmasÄ± için bu miktarÄ±n alt taban olmasÄ± gerektiÄŸi bildirilen önergede bu düzeydeki bir asgari ücretin yaÅŸlÄ±lÄ±kta yoksulluÄŸa karÅŸÄ± bir mücadelede bir ilk adÄ±m olacaÄŸÄ± da belirtildi.

Fakat genel kongreye sunulan önerge kuÅŸa çevrildi: “DGB, yasal asgari ücretin orta vadede geçimi güvenceye alabilecek bir düzeye yükseltilmesini talep eder” denilerek geçiÅŸtirildi.

KONGRENÄ°N GÖSTERDÄ°KLERÄ°

ErdoÄŸan KAYA*

Alman Sendikalar BirliÄŸi (DGB) 13 ve 17 MayÄ±s tarihlerinde Berlin’de 21. Kongresini topladÄ±. Kongre’ye davetli delegelerin 399’u katÄ±ldÄ±.

Kongre’de çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±, demokrasi, sosyal politika konularÄ±nda üyeler ve sendikanÄ±n deÄŸiÅŸik birimleri tarafÄ±ndan verilen 80 önerge üzerine tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.

GeliÅŸen Ä±rkçÄ±lÄ±k konusu kongre de en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konular arasÄ±ndaydÄ±. Sendika üyelerinin yüzde 15’inin Ä±rkçÄ± siyasi parti AfD’yi seçmiÅŸ olmasÄ±, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± daha tutarlÄ± bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ± birçok delege tarafÄ±nda çizildi.

Kongre’nin üçüncü günü parti temsilcileriyle tartÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. AfD’nin dÄ±ÅŸÄ±nda kongreye davet edilen diÄŸer bütün partilerinin temsilcileri tartÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±lar. Dijitalizasyon ve çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±na etkileri üzerinde en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konu oldu.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda DGB cephesinde deÄŸiÅŸen fazla bir ÅŸey yok. DGB baÅŸkanÄ± büyük koalisyona (HÄ±ristiyan Birlik partileriyle Sosyal Demokrat Parti koalisyonu) desteÄŸinden dolayÄ± biraz hÄ±rpalanmÄ±ÅŸ olsa da, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n nasÄ±l çözüleceÄŸi konusunda doÄŸru dürüst bir planÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir kez daha görüldü. Bu durum kendisini üye sayÄ±sÄ±nda da net gösteriyor. Almanya’da bütün çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 40 milyondan fazla olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde bile örgütlenme oranÄ±n yüzde 10 bile olmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Sadece yeni üye sorunu yaÅŸanmÄ±yor. AynÄ± zamanda yaÅŸlanan bir sendikacÄ±lar kuÅŸaÄŸÄ± da büyük bir sorun. Bütün delegelerin yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 51 olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde, sorunun aciliyeti iyi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Son yÄ±llarda özellikle IG Metall’in bu alanda olumlu ataklarÄ± olsa da gençleÅŸme, yeni üye kazanma konusundaki olumsuz süreç devam ediyor.

Bunun en önemli nedenlerinden birisinin güven meselesi olduÄŸunu söylemek yanlÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r. KonuÅŸulanlarla yapÄ±lanlar arasÄ±ndaki uçurum, sendikalara olan güven kaybÄ±nÄ±n en önemli nedenlerin birisi. Bunun deÄŸiÅŸebilmesi mücadeleci kesimlerin sendikal hareket içinde daha etkili olabilmesine baÄŸlÄ±. Somut talepler etrafÄ±nda daha etkili mücadele, üyelerin sendikal harekete aktif katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlama, yeni ve etkili çalÄ±ÅŸma sistemleri geliÅŸtirme konusunda atÄ±lacak adÄ±mlar, sendikal hareketin ilerlemesini ve geliÅŸmesini saÄŸlayacaktÄ±r.

*BirleÅŸik Hizmet SendikasÄ± Ver.di, Federal Göçmenler Komisyonu BaÅŸkanÄ±. Kaya , DGB Kongresine delege olarak katÄ±ldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 MayÄ±s 2018 16:48

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