SÃ¼reÃ§ AKPâ€™lileri muhalefete kaydÄ±rÄ±yor

Metal iÅŸÃ§isinden mektup var: Grevleri yasaklayan, taÅŸeron iÅŸÃ§ileri kadro vaadi ile iÅŸsiz bÄ±rakan, OHALâ€™i iÅŸÃ§ilere karÅŸÄ± kullananlara oy yok.

Ä°zmir PÄ±narbaÅŸÄ±'da bir metal iÅŸçisi

Seçim yaklaÅŸtÄ±kça her yerde olduÄŸu gibi fabrikalarda da gündem seçim. 2 binden fazla iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± metal fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan biri olarak buradaki tartÄ±ÅŸmanÄ±n da ekonomik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸunu söyleyebilirim. Döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ve alÄ±m gücünün düÅŸmesi ile geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± git gide gözle görülüyor. Önümüzdeki aydan itibaren yüzde 20’lik vergi dilimi ile maaÅŸlarÄ±n eriyeceÄŸi endiÅŸesi ile daha fazla mesaiye kalma ve ek gelir getirici iÅŸler yapmak (yumurta, bal, kiraz vs satmak) her geçen gün artÄ±yor. Gelir getirici iÅŸleri olanaklarÄ± olanlar yapÄ±yor ama çoÄŸunluk fazla mesaiye kalÄ±yor. Fazla çalÄ±ÅŸma, yoÄŸun çalÄ±ÅŸma da iÅŸ kazasÄ±na yol açÄ±yor. Her gün en az 3-4 iÅŸ kazasÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi fabrikada iÅŸ kazalarÄ±nda ölüm ya da aÄŸÄ±r yaralÄ± olmamasÄ±na sevinir hale geldik.

Tüm bu koÅŸullarda iÅŸçilerin tümü vergi kesintilerinden, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan ve ekonomik durgunluktan ÅŸikayetçi. Bu ÅŸikayetlerden kaynaklÄ± iÅŸçiler yeni yol aramaya baÅŸladÄ±. AKP ve Hükümetin ekonomideki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Meral AkÅŸener ve Muharrem Ä°nce hattÄ±na gözle görülür kaymanÄ±n olduÄŸunu gösteriyor. Özellikle AKP’ye oy vermiÅŸ iÅŸçilerin yarÄ±dan fazlasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± seçimlerinde ErdoÄŸan diyor fakat milletvekili seçimlerinde Millet Ä°ttifakÄ± ön plana çÄ±kÄ±yor. DediÄŸim gibi ekonomide istikrarsÄ±zlÄ±k ve hayat pahallÄ±ÄŸÄ± AKP’ye oy vermiÅŸ iÅŸçilerin bile canÄ±nÄ± epey sÄ±kÄ±yor ve bunun 24 Haziran’da özellikle bizim fabrikada yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

Grevleri yasaklayan, taÅŸeron iÅŸçileri kadro vaadi ile iÅŸsiz bÄ±rakan, OHAL’i iÅŸçilere karÅŸÄ± kullanan, iÅŸçilere iÅŸsizlik ve borç bataÄŸÄ±na atanlara zaten oy yok. Krizin faturasÄ±nÄ± biz iÅŸçilere emekçilere kesenlere elbette oy yok. Bizi her geçen gün yoksullaÅŸtÄ±ran ve iÅŸ kazalarÄ±na seyirci kalanlara, iÅŸçi katliamlarÄ±na kader diyenlere oy deÄŸil boÅŸ oy bile yok.

Ama bu yeterli mi olacak? Krizin faturasÄ±nÄ± hep bizlere, iÅŸçilere emekçilere kesenlere cevabÄ±mÄ±z örgütlenmekten geçiyor. Oy vererek tepki göstermekten ziyade, o gitsin de kim gelirse gelsin diyerek kenara çekilmek doÄŸru deÄŸil. Biz iÅŸçiler emekçiler hepsinden daha iyi yönetebiliriz diyerek mücadeleye katÄ±lmak ve yükseltmek için bir araya gelmeliyiz; en acil iÅŸimiz bu olmalÄ±.

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