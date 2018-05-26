ABF 9. Olağan Genel Kurulu tartışmalı başladı

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) 9. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Kurul tarihlerinin tek güne indirilmesi önerisi tartışmalara neden oldu.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) 9. Olağan Genel Kurulu başladı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezinde 26-27 Mayıs olarak iki gün olarak belirlenen Genel Kurul, HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve çok sayıda sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla başladı. “Alevilik Yasaklanamaz”, “Anayasal Güvence İstiyoruz”, “Semah Dönmeye Deyiş Söylemeye Devam Edeceğiz’ pankartlarının asıldığı Genel Kurul, Ali Haydar Kurt ve Nurettin Aksoy dedenin gülbangı ve demokrasi mücadelesi veren canlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan’ın başkanlığında seçilen Divanın saygı duruşunun ardından gündeme ilişkin önerileri istemesinin ardından ise Genel Kurulda tartışmalar yaşandı. Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından “Genel Kurulun tek güne indirilmesi” önerisi verildi. Divan öneri hakkında hem lehte hem de alehte söz verdi. Muhittin Yıldız başkanlığındaki mevcut yönetim, yönetim kurulu kararının yok sayıldığını belirterek, iki gün süreceği gerekçesiyle henüz gelmeyen delegeler olduğuna dikkat çektiler. Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir ise genel kurul için tek günün yeterli olacağını, birkaç hafta öncesi 7-8 derneğin katılımıyla yaptıkları geniş katılımlı toplantıda tek gün kararının alındığını belirterek, delegelere tek gün bildirimi yaptıklarını ve önerinin oylanmasını istedi. Uzun süren tartışmaların ardından Genel Kurulun tek güne indirilmesi önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim Kurulu karar almak üzere toplantı yapmak üzere Genel Kurul salonundan ayrıldı.

‘BAĞIRACAKSANIZ BİZİ YOK ETMEK İSTEYENLERE BAĞIRIN’

Tartışamaların ardından Divan Başkanı Müslüm Doğan, OHAL koşullarına ve yaklaşan seçimlere dikkat çekerek, onbinlerce insanın siyasi tutuklu olduğu ve binlercesinin işsiz kaldığı bir dönemde ortak bir mücadelenin nasıl örüleceğinin konuşulması gerektiğini söyledi. Demokratik bir mücadelenin olması gerektiğini vurgulayan Doğan, “Birbimizi zorlamanın anlamı yok. Aynı emeğe sahip insanlarız. Hepimizin içinde Alevi yaşam hukuku var” dedi. Alevi dedesi Hüseyin Gazi Metin de yaşanan tartışmaların hoş olmadığını söyleyerek, “Biz bugüne kolay gelmedik. Hepimizi toptan yok etmeye yönelen bir güç var. Bağıracaksanız ona bağırın ve demokratik yarışın” dedi. Genel Kurulda söz alan delegeler de Alevi toplumuna yönelik baskı ve hukuksuzlukların arttığı bir dönemde bu tür tartışmaların yaşanmasını eleştirerek, Genel Kurulda Alevilerin sorunlarının, taleplerinin ve ne yapacağının konuşulmasını istedi.

Genel Kurulda ayrıca, HDP İstanbul 3. Bölge 1. sıra adayı Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) eski başkanı Turgut Öker’in adaylığının YSK tarafından reddedilmesine tepki gösterildi. Öker’in adaylığının YSK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Yezit’ ve ‘diktatör’ dediği için kesinleşmiş cezasından kaynaklı olduğunun bildirildiği ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 14:58

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