Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri yeniden bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in'in bugün ikinci kez, bu kez sınırın kuzey tarafında bir araya geldiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da düzenlenmesi planlanan zirveyi önce ertelemesi, ardından da görüşmeye yine yeşil ışık yakması sonrası durum belirsizliğini korurken Kore Yarımadası'ndan yeni bir görüşme gerçekleşti.

Sputnik'in aktardığı habere göre Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Kim'in yine sınırdaki Panmunjom köyünde ama bu sefer sınırın kuzey tarafında bir araya geldiği açıklandı.Güney Kore Devlet Başkanlığı'nda göre yerel saatle öğleden sonra gerçekleşen zirvede Kuzey Kore ve ABD arasındaki olası bir görüşmeyle ilgili fikir alışverişlerinde bulunuldu.

​İki lider 27 Nisan'da Panmunjom'daki Barış Evi'nde ilk kez bir araya gelmişti. Bu da bir Kuzey Kore ve Güney Kore lideri arasında 2007'den bu yana gerçekleşen ilk görüşme olarak tarihe geçmişti.

TRUMP: KUZEY KORE ZİRVESİ HALA MÜMKÜN

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe iptal ettiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran zirvesi ile ilgili dün “Zirve hâlâ mümkün” açıklaması yaptı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan’ın Trump’ın Kim’le zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti. Bu açıklamaya Twitter’dan yanıt veren Trump, “Kuzey Kore’nin sıcak ve verimli açıklama göndermesi çok iyi haber” dedi. Trump, “Nereye götüreceğini yakında göreceğiz, umalım uzun ve kalıcı refah ve barışa götürsün. Bunu sadece zaman (ve yetenek) söyleyebilir” ifadelerini de kullandı.

Ardından Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, zirvenin halen yapılabileceğini, hatta başta planlandığı gibi 12 Haziran’da düzenlenebileceğini söyledi. Trump, “Ayın 12’sinde bile olabilir. Şu sıra onlarla konuşmakla meşgulüz. Onlar zirveyi yapmayı çok çok istiyor. Biz de yapmak isteriz. Neler olacağını göreceğiz” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 14:46

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