EÅŸiklerde bekleyen adamÄ±n uykusu

'Serapâ€™Ä±n sesinden baÅŸka tek bir ses duyulmuyor. Bir de sigarasÄ±nÄ± her Ã§ekiÅŸindeki nefesinin ve o tÃ¼tÃ¼nÃ¼n yanarken Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±tÄ±rtÄ± sesleri.'

Gökmen ÖZCEYLAN

OturmuÅŸ evinin balkonunda biten otuz beÅŸlik ÅŸiÅŸesine bakÄ±yordu. YalnÄ±zlÄ±k nasÄ±l da geceye özgüydü. Hava aydÄ±nlanÄ±nca kalabalÄ±klar, gürültülü kalabalÄ±klar dolduracaktÄ± bu evi. Ama ÅŸimdi gecenin bu saatinde, bu dem saatinde, Serap’Ä±n sesinden baÅŸka tek bir ses duyulmuyor. Bir de sigarasÄ±nÄ± her çekiÅŸindeki nefesinin ve o tütünün yanarken çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± çÄ±tÄ±rtÄ± sesleri.

Hava da epey bir serinledi bu güney akÅŸamÄ±nda.

Ä°çeri girmesi lazÄ±mdÄ±. Ancak yine eÅŸikteydi her zamanki gibi. Ä°çkisi bitmiÅŸ, sandalyeden kalkmÄ±ÅŸ ancak içeriye girememiÅŸti.

Nedir diye düÅŸündü bu karanlÄ±k gecelerinde onu eÅŸiklerde böyle çaresiz bÄ±rakan. Gece gece saçlarÄ±ndaki aklÄ±ÄŸa yeni aklÄ±klar ekleten bu hal. EÅŸikte yaÅŸamanÄ±n hükmüdür belki de. O kadar tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n, söylenemeyenin, söylenip de karÅŸÄ± yakada kendini bulsa bile bu yakada sesinin boÅŸluÄŸu dövmesi miydi?

IÅŸÄ±yan kül /anÄ±lar düÅŸülünce /söylemek istediÄŸim… * (üç nokta beÅŸ harf)

Kasrik boÄŸazÄ±ndaki zemherinin bu güney kentine nasÄ±l kavuÅŸtuÄŸunun, nasÄ±l üÅŸüttüÄŸünün hikâyesidir, bu eÅŸikte bekleyenin hikâyesi. SorularÄ±n hepsinin cevabÄ± vardÄ±r ÅŸu an aklÄ±nda. Peki cevabÄ± biliniyorsa bu sorular neden kanar gece gece mendile Ahmet Abi diyen bir eÅŸik bekçisinin hikayesidir bu dizeler.

Ne kadar çok anlatmÄ±ÅŸtÄ± aslÄ±nda acÄ±larÄ± ÅŸu yaÅŸÄ±na kadar. Ne kadar çok tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit aramÄ±ÅŸtÄ± aslÄ±nda. Bu saÄŸÄ±r yüreklere neler söylemiÅŸti. Bir çocuk bile duysa sesini bu yakada bu ateÅŸ biraz korlanÄ±r, biraz su taÅŸÄ±rdÄ± karÅŸÄ± yakaya. Ama biliyordu ÅŸiir, kimsenin matarasÄ±na su taÅŸÄ±maz. Kimsenin unu için buÄŸday olmaz. Sadece o ateÅŸin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r olsa olsa. Bu da geceleri yalnÄ±z bir baÅŸÄ±na eÅŸiklerde zulümlere göÄŸüs germek zorunda olanlarÄ±n sesi olmak zorunda bÄ±rakÄ±r yürekleri. Gece soÄŸur ama eÅŸikleri bÄ±rakÄ±p, içeri girmene izin vermez.

AslÄ±nda deli dolu yÄ±llara biraz da hasrettir gecenin bu saatleri. YaÅŸlandÄ±kça o çocuklarÄ±n arasÄ±na girememiÅŸ olmanÄ±n piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, onlarÄ±n söylediÄŸi türkülere eÅŸlik etmek için korunaklÄ± evlerini terk edememiÅŸ olmanÄ±n piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, gelip bulmuÅŸtur ÅŸimdi bu eÅŸiklerde insanÄ±. Bilir yine de bu türküleri söyleyenleri boÄŸazlasalar da bu sefer yepyeni türkülerle düÅŸülmüÅŸtür yollara. Kendi dili boynuna kement olanlarÄ±n daÄŸlardan gelir bu sefer türküleri. Bu türkülerin dilleri daraÄŸacÄ±, mezar taÅŸÄ±dÄ±r gövdeleri. TanÄ±klÄ±ÄŸÄ± daha zordur. TanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda susmamak daha zordur. Bilir ama bu sefer el vermiÅŸtir türkülerine. O zaman bu keder neyin nesidir?

Bu sefer kederin sebebi yaÅŸanan bir piÅŸmanlÄ±k deÄŸil, tarifsiz acÄ±larla bezeli bir tanÄ±klÄ±ktÄ±r. Öyle bir tanÄ±klÄ±ktÄ±r ki elinde kalemlerinden, dilinde imgelerinden baÅŸka silahÄ± olmayan bir yüreÄŸin, karÅŸÄ± yakada doÄŸmasa dahi bu yakada onlarÄ±n aÄŸrÄ±larÄ±na kafa, kol, gövde bÄ±rakmasÄ±dÄ±r. ParçalanmÄ±ÅŸ cesetler uçuÅŸurken o yakada, bu yakada canÄ±na cehennemler tükürmesidir bu yangÄ±nla evini Ä±sÄ±tÄ±p, yemeÄŸini piÅŸirene. Bir simli gülüÅŸ ve bir dal inceliÄŸe seslenen bu yüreÄŸinin bu yakada kardeÅŸliÄŸe el vermemesine tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Yani bu sefer biraz daha umutlu, biraz daha öfkeli ve biraz daha yalnÄ±z bir tanÄ±klÄ±ktÄ±r.

Ä°lk kez memurluÄŸunun baÅŸlarÄ±nda yani yaklaÅŸÄ±k on beÅŸ yÄ±l önce gitmiÅŸti o yakaya. HatÄ±rlÄ±yordu giderken kafasÄ±ndan geçenleri bugün gibi. Nedir bu kavga diyordu. Biz kardeÅŸiz. KardeÅŸ kavgasÄ±nda dökülen kan Habil ile Kabil’den beri bulanmÄ±ÅŸ bu coÄŸrafyaya. AlÄ±p verilemeyen yok aslÄ±nda. KardeÅŸlerin arasÄ±na sokulan dÄ±ÅŸ eksenli nifak tohumlarÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. Bu gökyüzü altÄ±nda herkes ÅŸu asÄ±rlÄ±k kardeÅŸliÄŸe yaslansa hiçbir sorun olmayacaktÄ±. Zamanla orada yaÅŸarken bir ÅŸeyler fark etmiÅŸti. Ä°lk düÅŸünceleri tanÄ±klÄ±klarÄ±yla yepyeni süreçlere, düÅŸüncelere evriliyordu. Bizim bu kardeÅŸliÄŸimiz biraz eksik bir kardeÅŸlik diyordu. Edebiyat ve ÅŸiirle yaÅŸayan bir adamÄ±n bu yakada bulduÄŸu kardeÅŸlerinden edebiyatla ilgilenen, seven, okuyan, yazanlarÄ± olmasÄ± doÄŸaldÄ±. O yakadaki kardeÅŸleri, hepsi biliyordu Ferhat ile Åžirin’i, NazÄ±mÄ±, Cahit’i, Turgut’u. Onlara zevkle anlattÄ±ÄŸÄ±, okuduÄŸu bütün güzel insanlarÄ± duymuÅŸ, okumuÅŸlardÄ±. Bir duble içtikten sonra baÅŸlayan NeÅŸet türkülerini, Ege zeybeÄŸini, Karadeniz horonuna el veriyorlardÄ±. BiliyorlardÄ±. SahipleniyorlardÄ±. AynÄ± bu yakada onlarÄ± dinlerken halaya tutulan güzel insanlar gibi yaÅŸÄ±yorlardÄ± türkülerini. Evet diyordu. KardeÅŸlik bu olmalÄ±. Sonra onlarÄ±n türkülerine geçilince ikinci dubleden sonra, kalakalÄ±yordu ortalÄ±k yerde. Hiç duymamÄ±ÅŸtÄ± bu ezgileri, bu türküleri. AnlamÄ±yordu sözlerini. Önceleri bu yabancÄ±lÄ±ÄŸÄ± kendisinin müzik bilgisinin yetersizliÄŸine saysa bile zamanla aklÄ±na edebiyat geliyordu. Ömrü boyunca edebiyatla haÅŸÄ±r neÅŸir olmuÅŸtu. Åžiirler, romanlar, öyküler. Eline ne geçtiyse okumuÅŸ, kendi kavlince yazmÄ±ÅŸ, araÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Fena bir okur sayÄ±lmazdÄ±. Dünya klasikleriyle baÅŸlayan serüvenine hâlâ hÄ±z kesmeden devam ediyordu. Bu kadar ilgili olduÄŸu alanda bu yakanÄ±n Mem u Zin’ini duymamÄ±ÅŸtÄ±, okumamÄ±ÅŸtÄ±. Cigerxwîn’unu bilmiyordu. Otuz Üç KurÅŸun’u hiç duymamÄ±ÅŸtÄ±. Ehmede Xani kitaplÄ±ÄŸÄ±nda yoktu. Hadi bu türküler neyse, ya bu ÅŸiirler, destanlar, romanlara nasÄ±l denk gelmemiÅŸti. YÄ±llar geçtikçe anlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kardeÅŸlikte bir sorun vardÄ±. Ä°ki kardeÅŸten birisi KÄ±zÄ±lÄ±rmak’Ä± maÄŸrur ve geniÅŸ anlatabilirken torunlarÄ±na, Dicle sessiz akÄ±yordu. Bu yakada Sürmeli Bey AÄŸÄ±dÄ±’na tutulurken akÅŸamlarÄ± yÄ±ldÄ±zlarla, Cudi, uçurum ve doruk ama çÄ±t çÄ±karmamaktaydÄ±. Böyle kardeÅŸlik hukuku olmazdÄ±. Böyle bir kardeÅŸlik hükmü olmuyordu da zaten. Habil ile Kabil’den bu tarafa baÅŸlayan tüm kardeÅŸ kavgalarÄ±nda bile önce kardeÅŸlik hükmü sürmekteydi. Ancak burada önce kardeÅŸlik kavramÄ± yanlÄ±ÅŸ oturmuÅŸtu. AnlÄ±yordu ki zamanla,

Sen ancak benimle onaracaÄŸÄ±n acÄ±yÄ±

Ben yalnÄ±z seninle sileceÄŸim utancÄ± *

O yÄ±llar ÅŸimdi bu eÅŸikte nasÄ±l da gelip vuruyordu her gece yürek kadranÄ±na. Geceleri sokak köpeklerinden öÄŸrenmiÅŸti, sevgisizliÄŸin açÄ±k yarasÄ±nÄ±.* EÅŸikte bekleyenler bilir bu havlama seslerinde gece aÄŸlayan bir köpek sesiyle, korkan bir köpek sesi arasÄ±ndaki farkÄ±. Åžimdi hepsi koro gibi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± gece vardiyasÄ±na. Bir sigara daha yaktÄ±. KaçÄ±ncÄ± sigaraydÄ± bu eÅŸikte yakÄ±lan saymamÄ±ÅŸtÄ±. Ne oturabilmiÅŸti tekrar sandalyeye ne de içeri girebilmiÅŸti. Ä°çeri girdi, bir kitap aldÄ± kitaplÄ±ÄŸÄ±ndan. AçtÄ± ortalardan bir sayfa ve karÅŸÄ±sÄ±na ilk gelen cümleyle yeniden sarsÄ±ldÄ±.

‘Ä°nsan sözlerden yapÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ’*

O zaman benim çabam da güzel be Ahmet abi. Ä°nsan sözlerden yapÄ±lÄ±yorsa ve ben o sözlerden yazÄ±yorsam bu yaÅŸananlarÄ± belki kardeÅŸliÄŸi de yeniden yapabilirim. Bir simli gülüÅŸ, bir dal incelik ve bir maviyle tamamlayabilirim. Olmaz mÄ±? Yeniden yapÄ±lamaz mÄ±?

Sonra çÄ±ktÄ± yeniden balkona hava artÄ±k iyiden iyiye soÄŸumuÅŸtu. Üzerine çöken uyku hali bu son gir çÄ±kla iyice bedenini sarmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°çkisi bitmiÅŸ. SigarasÄ±nÄ±n da son iki dalÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sabah kalkÄ±p bakkala gidip sigara alamazdÄ±. SabahlarÄ± miskin oluyordu. O zaman artÄ±k uyuyacaktÄ±. EÅŸiklerde geçirdiÄŸi bir gecenin daha sonuna gelmiÅŸti bile. Bunu biliyordu. Usulca kalktÄ±. Ä°yi geceler diye seslendi sokak köpeklerine, balkonun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapattÄ±. Girdi yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunaklÄ± mekanÄ± evine.

Bu yorgun gövdeyi cam kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nda uyutma vakti gelmiÅŸti. O karÅŸÄ± yakadaki çocuklarla beraber geçti yataÄŸÄ±na. AldÄ± onlarÄ±n hepsini yorganÄ±n altÄ±na. ÜÅŸüyen ellerini dizlerinin arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Gece lambasÄ±nÄ± yaktÄ±. KaranlÄ±kta yeterince kalmÄ±ÅŸlardÄ± hepsi zaten. En sevdiÄŸi ÅŸiir kitaplarÄ±ndan birini aldÄ±.

Gece yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za çekilen gök-perdeyse

Åžiir içerideki aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r.

Biraz zaman sonra kapÄ± çaldÄ± rüyalarÄ±nda. Bu yakadan çocuklar da gelmiÅŸti kapÄ±ya. Uykulu bir halle onlarÄ± da aldÄ± yataÄŸÄ±na. Hepsi öyle kikirdeÅŸerek, bütün hÄ±nzÄ±rlÄ±klarÄ±yla doldular yorganÄ±n altÄ±na. KÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±rdÄ±lar. Mutluydular hepsi. Öyle güzel kardeÅŸtiler ki ÅŸimdi. Ä°simlerinin, dillerinin, acÄ±larÄ±nÄ±n, kahramanlÄ±klarÄ±nÄ±n hiçbir anlamÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ± bu yorganÄ±n içinde.

Bütün gözyaÅŸlarÄ± toplanmÄ±ÅŸtÄ± kirpiklerden, bütün silahlar bir meydanda yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± mezarlardan ölüler, helalleÅŸilmiÅŸti. Bütün acÄ±lar aÅŸka çevrilmiÅŸti. O çocuklarla bir kardeÅŸlik gecesine doÄŸru gözler usulca kapanmÄ±ÅŸtÄ±.

Budur eÅŸikte bekleyen adamlarÄ±n uykusu.

DeÄŸil mi Edip?

* Edip’e YanÄ±tÄ± Bilinen Sorular

Åžükrü ErbaÅŸ

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