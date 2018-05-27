Marx ve yabancÄ±laÅŸma: Hegelyan temalar Ã¼zerine yazÄ±lar

Arif KoÅŸar, Sean Sayersâ€™in 'Marx ve YabancÄ±laÅŸma: Hegelyan Temalar Ãœzerine YazÄ±lar' kitabÄ±nÄ± yazdÄ±.

Arif KOÅžAR

Marx’Ä±n yabancÄ±laÅŸma kuramÄ±, kimileri için onun erken yazÄ±larÄ±nda ele alÄ±nan, ancak daha sonra vazgeçilmiÅŸ bir tema olarak görülür. Marx, yabancÄ±laÅŸma üzerine görüÅŸlerini esasen 1844 yÄ±lÄ±nda Hegel ve Feuerbach’tan esinlenerek yazdÄ±ÄŸÄ± el yazmalarÄ±nda geliÅŸtirmiÅŸti. Daha sonra çeÅŸitli eserlerinde yabancÄ±laÅŸma kavramÄ±na pek rastlanmadÄ±ÄŸÄ± da doÄŸrudur. Buna raÄŸmen yabancÄ±laÅŸma kuramÄ± Marx’Ä±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda Kapital’in meta fetiÅŸizmi bölümünde olduÄŸu gibi kimi zaman görünür, kimi zaman da örtülü olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmüÅŸtür.

Kor Kitap’Ä±n “Marksist AraÅŸtÄ±rmalar Dizisi” kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan, Ferhat SarÄ± tarafÄ±ndan çevrilen Sean Sayers’in “Marx ve YabancÄ±laÅŸma: Hegelyan Temalar Üzerine YazÄ±lar” kitabÄ±, Marx’Ä±n kavramlarÄ±nÄ± onun yöntemsel varsayÄ±mlarÄ± baÄŸlamÄ±nda ele alarak yabancÄ±laÅŸma kuramÄ±nÄ± nasÄ±l geliÅŸtirdiÄŸine açÄ±klÄ±k getiriyor. Marx’Ä±n Hegelci diyalektiÄŸi materyalist bir temelde devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Sayers, böylece sadece yabancÄ±laÅŸma deÄŸil Marx’Ä±n emek, iÅŸbölümü ve komünizm yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± derinlemesine ve tüm zenginliÄŸiyle açÄ±klama baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösteriyor. Bu açÄ±dan kitabÄ±n Marksizmi anlamak açÄ±sÄ±ndan Türkçe literatüre son dönemlerde yapÄ±lmÄ±ÅŸ en önemli katkÄ±lardan birisi olduÄŸunu söylemek mümkün.

YABANCILAÅžMAYI NETLEÅžTÄ°RMEK

Kitap kapaÄŸÄ±

Kitap Sayers’in çeÅŸitli dönemlerde yazdÄ±ÄŸÄ± dokuz makalenin derlenmesinden oluÅŸuyor: “YabancÄ±laÅŸma kavramÄ±: Modern toplumsal düÅŸüncede Hegelyan temalar”, “Hegel ve Marx’ta yaratÄ±cÄ± etkinlik ve yabancÄ±laÅŸma”, “Emek kavramÄ±”, “Birey ve toplum”, “Özgürlük ve ‘zorunluluk alanÄ±’”, “EleÅŸtirel bir kavram olarak yabancÄ±laÅŸma”, “Özel mülkiyet ve komünizm”, “Ä°ÅŸ bölümü ve onu aÅŸma”, “Marx’Ä±n komünizm kavramÄ±”. Makaleler farklÄ± zamanlarda yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bazÄ± bölümlerde kimi tekrarlar hissedilse de makalelerin kurgusu birbirini tamamlÄ±yor ve bütünlüklü bir yapÄ± ortaya çÄ±kÄ±yor.

Sayers’in de dile getirdiÄŸi gibi yabancÄ±laÅŸma Marksizm’in en yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve kullanÄ±lmÄ±ÅŸ terimlerinden birisidir. Daha sonraki çalÄ±ÅŸmalarÄ±na da sinmiÅŸ olan ‘yabancÄ±laÅŸma’yÄ± anlamak için, Marx’Ä±n devraldÄ±ÄŸÄ± ve eleÅŸtirel bir biçimde geliÅŸtirdiÄŸi Hegelci kullanÄ±mÄ± dikkate almak gerekir. Erken yazÄ±larÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ve yorumlanmasÄ±yla, özellikle 1960’lÄ± yÄ±llarda Marx’Ä±n “erken” ve “olgun” dönemleri arasÄ±nda mutlak bir ayrÄ±lÄ±k olduÄŸu ileri sürüldü. Hegelci idealizmin erekselci/kaderci niteliÄŸi ile Marx’Ä±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ilk dönemlerini etkilediÄŸi ve Marx’Ä±n bazÄ± hatalarÄ±nÄ±n sorumlusu olduÄŸu ileri sürüldü. Böylece Levi Strauss gibi yapÄ±salcÄ± düÅŸünürlerden de etkilenen Louis Althusser ve onun Balibar, Poulantzas gibi takipçileri diyalektiÄŸi ya da Hegelci mirasÄ± Marksizm’den çÄ±karmaya dönük yapÄ±salcÄ± bir Marksizm kurmaya giriÅŸti. Anglo-Sakson ülkelerinde, bu yaklaÅŸÄ±mdan da feyzalarak ÅŸekillenen Analitik Marksizm akÄ±mÄ±nÄ±n önüne koyduÄŸu en önemli görevlerden birisi de Marksizm’i Hegelci diyalektikten temizlemek, böylece Marksist kavramlara kesinlik ve açÄ±klÄ±k getirmekti.

DÄ°YALEKTÄ°KTEN KOPUÅž LÄ°BERALÄ°ZME SÜRÜKLER

Oysa Marx’Ä±n Kapital’de dahil eserlerini ve bir bütün olarak Marksizm’i kavramak için onun Hegel’den materyalist bir zeminde devraldÄ±ÄŸÄ±, bu açÄ±dan her fÄ±rsatta atÄ±f yaptÄ±ÄŸÄ± diyalektiÄŸi göz önünde bulundurmak zorunludur. Zaten, diyalektiÄŸi çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan tüm bu ‘okul’lar YapÄ±salcÄ±-Marksizm örneÄŸinde Post-Marksizm’in, Analitik Marksizm’de ise liberal bir adalet kuramÄ±nÄ±n filizlenlenmesi için gerekli zemini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü bu liberal kaymanÄ±n öncülleri, bahsi geçen okullarÄ±n varsayÄ±mlarÄ±nda örtülü ya da açÄ±k olarak bulunmaktaydÄ±. Bu nedenle Marx’Ä±n kavramlarÄ±nÄ±n zenginliÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± için, özel olarak ayrÄ±ntÄ±landÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± diyalektik yönteminin, diÄŸer ve belki de abartÄ±lÄ± bir deyiÅŸle Hegelci baÄŸlamÄ±nÄ±n kavranmasÄ± gereklidir. “Marx ve YabancÄ±laÅŸma” bu baÄŸlamÄ± ve baÄŸlantÄ±yÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir biçimde sergiliyor.

Marx ve YabancÄ±laÅŸma:

Hegelyan Temalar Üzerine YazÄ±lar

Sean Sayers

Çeviren: Ferhat SarÄ±

Kor Kitap

MayÄ±s 2018, Ä°stanbul

260 sayfa

* Bu yazÄ±, Teori ve Eylem Dergisi’nin haziran sayÄ±sÄ±ndaki makaleden kÄ±saltÄ±larak alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

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