Müdürden öğrenci parasıyla protokol yoluna pankart!

Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü öğrencilerden para toplayarak yaptırdığı 'İsrail Zulmünü Kınıyoruz' yazılı pankartı astırdı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü öğrencilerden para toplayarak pankart yaptırdı.

İsrail Zulmünü Nefretle Kınıyoruz” yazılı ve okulun Öğrenci Meclisi imzalı pankart okul dışında, havaalanı yolunda (protokol yolu) bir üst geçite asıldı. Edinilen bilgiye göre okul müdürü Öğrenci Meclisine toplantı yaptırarak, meclis başkanına tüm sınıflardan pankart parası toplattı. Her sınıftan ne kadar para toplandığına ilişkin liste hazırlatan müdürün bu şekilde para toplatarak, okul dışında bir alana pankart astırmasına eğitimciler ise tepkili. Eğitim-Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Fevzi Yılmaz, öğrencilerden hangi içerikte olursa olsun pankart asmaya yönlendirilemeyeceklerini söyledi. Yılmaz, pankartın okul alanı dışında bir yere asıldığına da dikkat çekerek, bunun eğitimcilik sorumluluğu ile bağdaşmadığını vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 14:26

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