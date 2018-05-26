Tutuklu HDP MYK üyesi Ağaoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı

HDP'nin 68 gündür tutuklu bulunan MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu için Galatasaray Lisesi önünde özgürlük çağrısı yapıldı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde katıldığı Newroz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle 68 gündür tutuklu olan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu için dostları Galatasaray Lisesi önünde eylem gerçekleştirdi. “Gülsüm Ağaoğlu’ya özgürlük” pankartının açıldığı eyleme HDP Ankara milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Yazar-Dilbilimci Necmiye Alpay ve çok sayıda kadın yurttaş katıldı.

'HERKESİ SUSTURMAK İSTİYORLAR'

Burada ilk konuşmayı HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu gerçekleştirdi. Kerestecioğlu, Gülsüm Ağaoğlu’nun renkli bir kişilik olduğunu belirterek, “Gülsüm’ün fotoğraflarında gördüğünüz, gülümsemesinde gördüğünüz, kedilerinde gördüğünüz, hayvan severliğinde gördüğünüz de doğa severliğinde gördüğünüz gibi her şeyiyle çok değerli bir varlık. Dostumuz, feminist yoldaşımız” dedi. Ağaoğlu ile 1980’li yıllardan beri beraber mücadele ettiklerini anımsatan Kerestecioğlu, “Bu dönemde bunların yaşanması hiç şaşırtıcı değil. Herkesi susturmak istiyorlar. Ancak 24 Haziran’dan sonra biz arkadaşlarımızı cezaevlerinden alacağız. Bizleri susturmak isteyenleri biz susturmayacağız. Adil mahkemelerde yargılayacağız” diye konuştu.

'BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR'

Basın metnini ise Necmiye Alpay okudu. Alpay, Ağaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle bir araya geldiklerini aktararak, “Gülsüm yaptığı konuşma gerekçesiyle tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi’ne götürüldü. On beş gün boyunca havalandırmaya dahi çıkamadan, tecrit koşullarında kaldı. Gülsüm, şeker ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle 30’a yakın ilaç kullanıyor. En temel insani ihtiyaçlarıyla beraber ilaçlarına erişmekte de zorluklar yaşadı” dedi. Ağaoğlu’nun daha sonra Gebze Cezaevi’ne sevk edildiğini belirten Alpay, Ağaoğlu’nun Miraz bebekle beraber özgürlüğe kavuşmayı beklediğini söyledi. Alpay, OHAL’le birlikte düşünce ve ifade özgürlükleri üzerinde ağırlaşan baskılarla, çok sayıda muhalif kadının özgürlüğünden yoksun bırakıldığına, siyaset yapma, dünyayı iyileştirme haklarının ellerinden alındığına dikkat çekti. Ağaoğlu’nun barışa ilişkin düşüncelerini aktardığı konuşma dolayısıyla örgüt propagandası yapmakla suçlandığını belirterek şunları söyledi: “Barış istemek, barış için mücadele etmek suç değildir. İnsan olmanın gereğidir. 68 gündür tutuklu olan arkadaşımız ciddi sorunlar yaşamaktadır. Gülsüm Ağaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 14:19

www.evrensel.net