Ekonomide bir devrin sonu hangi devrin baÅŸlangÄ±cÄ±?

2001 krizine nasÄ±l gidilmiÅŸ ve kriz sonrasÄ± neler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±? Sinan AlÃ§Ä±n yazdÄ±.

Sinan ALÇIN

AKP Koalisyonunun 16 yÄ±llÄ±k iktidar serüveninin baÅŸlangÄ±cÄ±nda temel itici gücü oluÅŸturan ÅŸey, 2001 Krizinin toplumda yarattÄ±ÄŸÄ± çaresizlikti. Dönemin sembol olaylarÄ±ndan ve Ecevit yönetimindeki koalisyon hükümetini iktidardan eden konulardan biri, baÅŸbakanlÄ±k merdivenlerinde borcunu çeviremeyen esnafÄ±n attÄ±ÄŸÄ± yazar kasa olmuÅŸtu.

Önce 2000 KasÄ±mÄ±ndaki resesyon tüm topluma kesiliyordu. YÄ±llar içerisinde holding bankalarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hortumlanan milyarlarca dolar 2001 Krizi ile birlikte topluma fatura ediliyordu. Fatura yazÄ±mÄ±nda Kemal DerviÅŸ imdada yetiÅŸmiÅŸ ve Güçlü Ekonomiye GeçiÅŸ ProgramÄ±nÄ± (GEGP) oluÅŸturmuÅŸtu. GEGP esas olarak; birikmiÅŸ kamu borçlarÄ±nÄ±n baÅŸta IMF olmak üzere uluslararasÄ± finans kapital çevrelerine ödenmesini garanti altÄ±na alacak tasarruf önlemleri ile reel ücretleri baskÄ±layacak verimliliÄŸe dayalÄ± büyüme stratejisine dayanÄ±yordu.

Neticede, 2002 KasÄ±m seçimlerinde AKP Koalisyonu iktidar olurken de Genç Parti yüzde 7 oy alÄ±rken de, geniÅŸ halk kesimlerinin içine itildikleri iÅŸsizlik, yoksulluk ve gelir adaletsizliÄŸine yönelik vaatler etkili olmuÅŸtu.

TIKANMADAN, YENÄ°DEN TIKANMAYA...

GEGP uygulamaya konulmuÅŸ, iktidar el deÄŸiÅŸtirmiÅŸ ve 2001 çöküÅŸünün ardÄ±ndan ekonomi 2001 öncesindeki duruma doÄŸru yavaÅŸça ilerlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ÇöküÅŸ sonrasÄ±nÄ±n rutin çÄ±kÄ±ÅŸÄ± (2001’deki yüzde 9’luk küçülme sonrasÄ±) iktidarÄ±n baÅŸarÄ± hanesinde gösterilirken, yeni birikim rejiminin de temelleri atÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

MALÄ° DÄ°SÄ°PLÄ°N HAVUCU

Esas olarak GEGP içerisindeki hedeflerden olan ‘mali disiplin’ 2002-2004 arasÄ±ndaki “çÄ±kÄ±ÅŸ yÄ±llarÄ±nda” iktidarÄ±n temel baÅŸarÄ± alanÄ± olarak gösterilmiÅŸti. Temelde kamunun harcamalarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± ve belli kurallara baÄŸlanmasÄ±nÄ± öngören mali disiplinin bütçe açÄ±klarÄ±nÄ± azaltmasÄ± ve hazine borçlanma gereÄŸi ve kamu borç stoÄŸunu azaltmasÄ± beklenir. Aradan geçen yÄ±llarda kamunun borçlanma gereÄŸi görece azalÄ±rken özel kesim borçlarÄ± (hem iç hem dÄ±ÅŸ) astronomik ölçülerde arttÄ±. AslÄ±nda devletin harcamalarÄ± deÄŸil kendisi azalÄ±yordu…

BABALAR GÄ°BÄ° SATMAK

Türkiye sermaye birikim serüveninde en önemli yapÄ± taÅŸÄ±nÄ± oluÅŸturan KÄ°T’ler her ne kadar 24 Ocak 1980 kararlarÄ± ile özelleÅŸtirme hedefine alÄ±nmÄ±ÅŸsa da, aradan geçen 22 yÄ±l (2002’ye kadar) hemen hemen ancak satÄ±ÅŸ altyapÄ±sÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±yla geçmiÅŸti. AKP iktidarÄ± Kamu Ä°hale Kanunu ve Yerel Yönetimler YasasÄ±nda ardÄ± ardÄ±na gerçekleÅŸtirdiÄŸi deÄŸiÅŸikliklerle, kamuya ait iÅŸletmelerin, taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ve doÄŸa varlÄ±klarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ(!) oldu. Dönemin maliye bakanÄ± Kemal UnakÄ±tan’Ä±n deyiÅŸiyle: Babalar gibi satÄ±ldÄ± KÄ°T’ler…

SOSYAL HAK KALMADI SOSYAL YARDIM VAR

ÖzelleÅŸtirmeler nedeniyle iÅŸsiz kalan ya da geçici iÅŸlerde çalÄ±ÅŸmak durumunda bÄ±rakÄ±lan yüzbinlerce emekçi zaman içerisinde yoksulluÄŸun kollarÄ±na itilirken, ellerinden alÄ±nan sosyal haklarÄ±nÄ±n yerine de ayni veya maddi sosyal yardÄ±mlar devreye alÄ±ndÄ±. Sosyal bir hukuk devleti görüntüsünün aksine, isteyenin istediÄŸine istediÄŸi biçimde ‘yardÄ±mda’ bulunduÄŸu yeni düzen, seçim süreçlerine endeksli ödeme/güvence sistemlerine dönüÅŸtü.

ULUSAL KRÄ°ZÄ° PERDELEYEN KÜRESEL KRÄ°Z

2002-2004 arasÄ±ndaki göreli yükseliÅŸ yerini 2005-2007 arasÄ±nda geriye dönüÅŸe bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve özelleÅŸtirme gelirleriyle harlanmÄ±ÅŸ ekonomi ateÅŸi neredeyse sönmeye yüz tutmuÅŸtu. Ekonomideki çÄ±kÄ±ÅŸ hikâyesinin sonuna gelinmiÅŸti.

Bir yanda GEGP’in terk edilmek istenmeyen “verimliliÄŸe dayalÄ± büyüme stratejisi” ile iÅŸçi ve emekçilerin ücretleri baskÄ±lanÄ±yor, çalÄ±ÅŸma konuÅŸlarÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor ve geniÅŸ halk kesimleri yoksulluÄŸun kollarÄ±na atÄ±lÄ±yorken diÄŸer yanda, sermaye içinde yer deÄŸiÅŸtirmeler, mantar gibi türeyen yeni zenginler peyda oluyordu. EÅŸitsiz geliÅŸimin yarattÄ±ÄŸÄ± dengesizlikle 2017 yÄ±lÄ±nda iktidarÄ± büyük bir krizin eÅŸiÄŸine taÅŸÄ±yordu. Ama birkaç ay sonra dünya genelinde yaÅŸanan kriz içeridekini gölgeliyor, bir anlamda içerideki alt üst oluÅŸ teÄŸet geçiliyor ve günah küresel krizin oluyordu.

EKONOMÄ°DE KOZMETÄ°K: KONUTÇULUK

TÄ±kanmaya çözüm olarak konut sektörü seçilmiÅŸti. Yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lan TOKÄ° ve birleÅŸtirilen Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± icraatlarÄ±yla, ekonomide kozmetik döneme giriÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yeni bir birikim sisteminin geliÅŸimini izlediÄŸimiz bu yÄ±llarÄ± belki de en doÄŸru tanÄ±mlayan söz, eski bakan ErdoÄŸan Bayraktar’Ä±n :”Rant olmadan kalkÄ±nma olmaz” sözüydü.

Rant vardÄ±. Devletten ihale kapan inÅŸaatçÄ±lara kar da vardÄ±. Ancak özellikle bu yÄ±llarla birlikte Türkiye, baÅŸta Ä°nsani KalkÄ±nma Endeksi olmak üzere kalkÄ±nmaya iliÅŸkin tüm sÄ±ralamalarda hÄ±zla aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru inmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Rant varsa o ranttan beslenerek palazlananlar vardÄ±. Palazlananlar palazlandÄ±kça toplumun geneli daha fazla yoksullaÅŸÄ±yordu.

KAPANMAYAN YARA CARÄ° AÇIK

AKP Ä°ktidarÄ± boyunca hiçbir dönemde çözüm bulunamayan ekonomik sorunlarÄ±n baÅŸÄ±nda cari açÄ±k geliyor. Üretimin büyük ölçüde dÄ±ÅŸ girdiye baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ortamda cari açÄ±k kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±. NasÄ±l olmasÄ±n? TarÄ±mdan hayvancÄ±lÄ±ÄŸa, bilimden, eÄŸitime her alanda bir tasfiye süreci yaÅŸanÄ±yor ve üretim için gerekli üretim araçlarÄ± ile yetiÅŸmiÅŸ emek-gücü ithal ediliyordu. Buna bir de atölye tarzÄ± üretimin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± eklenince, çarklar döndükçe insan ve doÄŸa eriyordu. Son Ä±rmaÄŸÄ±n üzerine de HES kuruluncaya kadar da devam etti bu taÅŸeron üretim hastalÄ±ÄŸÄ±.

ZURNANIN ZIRT DEDÄ°ÄžÄ° YER

Ekonomideki tüm bu serüven içerisinde belki de baÅŸrol oyuncusu hep dolar oldu. Hani 70’lerde Ajda Pekkan’Ä±n “Aman petrol, canÄ±m petrol…” ÅŸarkÄ±sÄ± gibi son 16 yÄ±l da dolarla yatÄ±p dolarla kalktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±llar oldu. Onun için körfez sermayesine mi yanaÅŸÄ±lmadÄ±, finansal deregülasyon mu hÄ±zlandÄ±rÄ±lmadÄ±. TL’nin deÄŸeri için 6 sÄ±fÄ±r mÄ± atÄ±lmadÄ±, enflasyon hedeflemesine mi gidilmedi… Ama bir türlü TL’nin dolar karÅŸÄ±sÄ±ndaki ‘serbest düÅŸüÅŸü’ engellenemedi. 2002 yÄ±lÄ± ortalamasÄ± 1.5 TL olan dolar bu yazÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saat itibarÄ±yla 4.71 TL düzeyine eriÅŸmiÅŸti.

Bir ülkenin parasÄ±nÄ±n deÄŸerini belirleyen ÅŸey nedir?

Cevap basit: O ülkenin ekonomik performansÄ±. DÄ±ÅŸ baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüksek, gelir adaletsizliÄŸi yüksek, sosyal haklarÄ± tÄ±rpanlanmÄ±ÅŸ, tarÄ±mÄ± erozyona uÄŸramÄ±ÅŸ, eÄŸitim sistemi felç geçirmiÅŸ bir ekonomide ulusal paranÄ±n deÄŸeri yükselmez.

Bundan sonrasÄ±nda ekonomide düze çÄ±kÄ±lmasÄ± için ÅŸu ana kadar ne yapÄ±lÄ±yorduysa tersinin yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Seçim süreciyle birlikte ekonomide nasÄ±l bir devire gireceÄŸimiz konusu eski yolda Ä±srar ya da yeni yol arasÄ±nda çatallanÄ±yor. Ekonomide yeni yol için gelir adaletini artÄ±rÄ±cÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirici, kamusal haklarÄ± geniÅŸletici, yerli girdi (tarÄ±msal ve sÄ±nai) üretimini teÅŸvik edici, eÄŸitim sisteminde bilimsel yöntemlerin benimseyen politikalar gerekiyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 MayÄ±s 2018 17:04

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