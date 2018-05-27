TLâ€™nin deÄŸer kaybÄ±nÄ± â€˜kimâ€™ durdurur?

Neden iÅŸÃ§i Mehmetâ€™le Ã§iftÃ§i Hasan ve esnaf Ali faiz vurguncusuyla ihracatÃ§Ä±yÄ± finanse etsin?

Mustafa YALÇINER

“Dolar durmuyor, aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor” deniyor!

DolarÄ±n bir yere gittiÄŸi yok. O olduÄŸu yerde duruyor. Sorun dolarda deÄŸil; Türk LirasÄ±’nda. TL deÄŸer kaybediyor. DeÄŸeri düÅŸtükçe düÅŸüyor. Çok deÄŸil bir hafta önce 10 TL’ye ithal edilen bir yabancÄ± ürün ÅŸimdi en az 12 TL.

Gerekçe bulunacak ya, bir nalÄ±na bir mÄ±hÄ±na uyduruluyor. En revaçta olanÄ±, “Türkiye’ye (AKP’ye tabii) döviz komplosu kuruldu”, “spekülasyon yapÄ±lÄ±yor” iddiasÄ±. Ama bununla çeliÅŸerek, baÅŸka iddialarda da bulunuluyor; “baÅŸka ülkelerin paralarÄ± da deÄŸer kaybediyor” deniyor.

Densin de, TL’nin deÄŸer kaybÄ± sürüyor.

Ä°ÅŸin ya da açÄ±klamanÄ±n kolayÄ± ErdoÄŸan’Ä±n faiz takÄ±ntÄ±sÄ±. PayÄ± yok mu? Olmaz olur mu! Beyefendi Ä°ngiltere’de ne Merkez BankasÄ±’nÄ±n özerkliÄŸini bÄ±raktÄ± ne piyasanÄ±n üstünlüÄŸünü! “Her ÅŸey benim iki dudaÄŸÄ±mÄ±n arasÄ±nda” deyip çÄ±kÄ±verdi. Türkiye’de iç kamuoyuna söylendiÄŸinde fazla kÄ±ymeti harbiyesi olmasa bile, “sÄ±cak para” istemek üzere gidilen Ä°ngiltere’de yatÄ±rÄ±mcÄ± uluslararasÄ± sermayenin temsilci ve sözcülerinin önünde “ne piyasasÄ± yahu, her ÅŸey benim istediÄŸim gibi olur” dendiÄŸinde, “hoopp” derler adama! Dediler. Ä°ki kredi derecelendirme kuruluÅŸu hemen açÄ±klama yapÄ±p not kÄ±rdÄ± ve arkasÄ± geldi.

'HANÄ° FAÄ°ZE KARÅžIYDI?'

Sonra? Hani faize karÅŸÄ±ydÄ± Beyefendi? Hani faizleri düÅŸürmeye yeminliydi?

DoÄŸru deÄŸil. AKP iktidarÄ±nda faiz ve faizciler alÄ±p yürüdü. Sadece Ä°ÅŸ BankasÄ±’nÄ±n net kazancÄ± 1,5 milyar dolar. Ama ÅŸimdi tam anlaÅŸÄ±ldÄ± ki, sadece lafmÄ±ÅŸ! Faiz edebiyatÄ±ndan vazgeçildi çünkü. Sadece o deÄŸil, “tekçilik” tafralarÄ± da sökmez oldu. Ekonomi BakanÄ± dedi ki: “Ä°lgili kurumlar CumhurbaÅŸkanÄ± ya da BaÅŸbakanÄ± dahil etmeden sorumluluklarÄ±nÄ±n gereÄŸini yapmalÄ±”! Eee, hani, Saray’da beyefendi ekonomi kurmaylarÄ±nÄ± topluyor, faizi düÅŸürme seanslarÄ± yapÄ±lÄ±p kararlar alÄ±nÄ±yordu?!

AnlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ki, piyasayla oyun oynanmaz! “Eyyy faiz... düÅŸüreceÄŸim seni” filan denmez! Ekonominin yasalarÄ± vardÄ±r.

Sorun tam da buradadÄ±r! Ekonominin yasalarÄ± var, doÄŸru. Peki, faiz ya da TL’nin deÄŸer kaybÄ± kader mi? Ekonominin yasalarÄ± var; tamam, ama hangi ekonominin? Türkiye ekonomisi, tekellerin, rantiye, yani asalak, yani eninde sonunda emek-gücünün sömürüsüyle elde edilen artÄ±-deÄŸerin paylaÅŸÄ±lmasÄ±na dayansa da, paradan para kazanan mali oligarÅŸinin sÄ±kboÄŸaz ettiÄŸi kapitalist bir ekonomi. Piyasa, tekeller gibi, kapitalist ekonominin temel bir gerçeÄŸi. Ve sonuç; kapitalist ekonomide, laf ola “serbestliÄŸi” ileri sürülen tekellerin egemen olduÄŸu piyasa ekonomisinde faizle istediÄŸiniz gibi oynayamazsÄ±nÄ±z! Enflasyon da, tÄ±pkÄ± iÅŸsizlik gibi, kapitalist ekonomiye, tekelci kapitalizme özgüdür.

Ne ErdoÄŸan’Ä±n ne de “CumhurbaÅŸkanÄ± dahil edilmeden...” Merkez BankasÄ± ya da baÅŸkalarÄ±, kapitalist ekonominin yasalarÄ±na aldÄ±rmadan, keyfine göre ne faiz düÅŸürebilir ne de bir kez tökezlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸsa TL’nin deÄŸer kaybÄ±nÄ± önleyebilir. Siyasetçilerle MB türünden mali kurumlarÄ±n yapabilecekleri, izledikleri ekonomi politika ve aldÄ±klarÄ± önlemlerle ekonomik mali süreçleri ancak hÄ±zlandÄ±rÄ±p yavaÅŸlatmak ve yÄ±kÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltÄ±p artÄ±rmak olabilir.

TÄ±pkÄ± ÅŸimdi MB’nÄ±n ErdoÄŸan’a raÄŸmen faizleri yükseltmesinin TL’nin deÄŸer kaybÄ±nÄ± yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gibi. TÄ±pkÄ± yine MB’nÄ±n ihracatçÄ±lara döviz kurunu sabitlemesinin ihracatÄ±n tamamen durmasÄ±nÄ± önleyeceÄŸi gibi. Ne pahasÄ±na? Bankada parasÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla faiz geliri olmayanlarÄ±n faiz vurgunu vuranlarÄ± finanse etmesiyle... Ä°hracatla ilgisi olmayan emekçi halkÄ±n ihracatçÄ±ya saÄŸlanan kur farkÄ± garantisinin yükünü yüklenmesiyle. Neden iÅŸçi Mehmet’le çiftçi Hasan ve esnaf Ali faiz vurguncusuyla ihracatçÄ±yÄ± finanse etsin? Neden vurguncularÄ±n kazançlarÄ± vergilerin yüklendiÄŸi halkÄ±n sÄ±rtÄ±ndan çÄ±ksÄ±n?

Peki, “Ben CumhurbaÅŸkanÄ± seçildiÄŸim gün dolarÄ±n yükseliÅŸi duracak” diyen CHP CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Bey’in elinde sihirli deÄŸnek mi var ki, o saat, TL’nin deÄŸer kaybÄ± dursun? (Meral HanÄ±m da iddialÄ±, o da geldiÄŸinde TL’nin derlenip toparlanacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor.) Allah muradÄ±na göre versin, seçildiÄŸinde, ne olacak ki, kurlar ve deÄŸer kaybÄ±nÄ±n kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ekonomideki bozukluk düzelecek? Siyaset, tamam, belirli bir etkiye sahiptir, izlenecek ekonomi politikalarÄ± önemsiz deÄŸildir. Ama gelir gelmez ne deÄŸiÅŸecek?

DeÄŸiÅŸecek olan, Muharrem Beyin de ekonomide temelli bir deÄŸiÅŸiklik gerçekleÅŸtirmeye giriÅŸmeyeceÄŸinin kanÄ±tÄ± durumunda. Muharrem Beyin “ben gelir gelmez...”le kastettiÄŸi ÅŸu ki, “hukuk devleti”nin öngörülebilir normlarÄ±na dönüldüÄŸünde, herkes önünü göreceÄŸi için piyasalarÄ±n rahatlayacak olmasÄ±. Yerli iÅŸbirlikçisi olsun emperyalisti olsun tekelci sermaye ve kuÅŸkusuz egemenliÄŸindeki piyasa, “tekçi” dayatmalardan, örneÄŸin yarÄ±nki herhangi bir el koyma ya da bir faiz vb. dalaveresinin yol açabileceÄŸi beklenmedik geliÅŸmeden ürkmeden, kendi yatÄ±rÄ±m ya da sömürü iliÅŸkilerini “özgürce” gerçekleÅŸtirebileceÄŸi olaÄŸan yolundan yürüyebildiÄŸinde faizleriyle, TL’siyle ekonomi normalleÅŸeceÄŸini öngörüyor Muharrem Bey.

Bir gerçek payÄ± var. Tekçi siyasal gidiÅŸatÄ±n son bulmasÄ±nÄ±n bir miktar etkili olacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±z. PiyasalarÄ±n alevi azalacaktÄ±r bu durumda. Ama piyasalar belirleyici olmayÄ± sürdürdükçe, yani, tekelci kapitalist ekonominin yasalarÄ± iÅŸlemeye devam ettikçe, kurtuluÅŸ yoktur! Küçük bir kÄ±mÄ±ldama faizi yükseltir, TL’yi yerlerde süründürür. Kapitalizmde kriz kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. Tekellerse krizi kangrenleÅŸtirir. Ve tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r ki, sadece kriz belirtileri biriktiÄŸinde TL’nin deÄŸer kaybÄ± ya da sermayeye saÄŸlanan teÅŸviklerle vergi kolaylÄ±klarÄ± ve faizler deÄŸil, olaÄŸan zamanlarda, faizi, rantÄ±, kârÄ±yla tüm kazançlar, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla emek-gücüne üç kuruÅŸa el konan sömürülen yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n alÄ±n terinin yaÄŸmalanmasÄ±yla elde edilir. PiyasasÄ±yla birlikte tekelci kapitalizme dokunmaz, önünde diz çökerseniz, faiz de baÅŸÄ±nÄ±zÄ±n belasÄ± olmayÄ± sürdürür, TL’nin deÄŸer kaybÄ± da. Ne enflasyondan kurtulabilirsiniz ne iÅŸsizlik ve kronik krizlerden.

Tekellerle bir alÄ±p veremediÄŸi olmayan Muharrem Bey de, “kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±” ve “hukuk devleti normlarÄ±n dönüÅŸ”le tekelci piyasalara belirli bir güven verip onlarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Ama iÅŸte: Ancak yatÄ±ÅŸtÄ±rabilir! Fasit daire yeniden dönüÅŸüne devam eder. HastalÄ±k ekonomidedir ve tedavi edilmediÄŸinde siyasal ilaçlar yetersiz kalÄ±r. Soru ÅŸurada düÄŸümlenir: Tekellerin egemenliÄŸi mi halkÄ±n egemenliÄŸi mi? Faizde, paranÄ±n deÄŸerinde oynamalar da içinde piyasa dalgalanmalarÄ± ve krizleriyle tekelci kapitalizm mi emperyalizm ve tekellerin sultasÄ±na son mu? Ya “Eyy BatÄ±..”, “Eyy Amerika...” türü laflar edilmekle kalÄ±nacak ve faizi, enflasyonu, iÅŸsizliÄŸiyle tekelci kapitalizm kÄ±ble bilinecek ve “grevleri yasakladÄ±k ey tekelci daha ne istiyorsun?” denecek ya da emperyalistlerle kölelik iliÅŸkilerine son verilmeye ve tekellerin karÅŸÄ±sÄ±na dikilmeye cesaret edilecek.

DAR BÄ°R ZÜMREYE MÄ° DEMOKRASÄ° HALKA MI?

“Tekellerle gül gibi geçinip gideriz” diye düÅŸünenler ya kapitalist tekellerin adamlarÄ± ya da tekellerle uzlaÅŸmayÄ± çÄ±kar yol sayarak emekçi halka tepeden bakanlardÄ±r. EÄŸer doÄŸrudan savunuculuÄŸu yapÄ±lmÄ±yorsa, tekellerle uyum ve uzlaÅŸmanÄ±n siyasetteki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, düzenin sÄ±nÄ±rlarÄ± içine hapsolmak ve halka ancak ve sadece seçimden seçime sandÄ±ÄŸa gidip oy atmayÄ± reva görerek demokrasiyi üst tabakalar için istemekle yetinmektir. “Tek adam diktasÄ± olmasÄ±n”! Elbette olmasÄ±n. Peki ne olsun? Tek adamÄ±n deÄŸil bir de sadece Meral HanÄ±mla Muharrem Beyin dedikleri mi dikkate alÄ±nsÄ±n, yoksa tekçilik ve tekelcilik yerine halkÄ±n dediÄŸi mi olsun? Dar bir zümreye mi demokrasi halka mÄ±?

Tabii ki milli irade, tabii ki sandÄ±k ve halkÄ±n oyuyla memleketin kaderinin belirlenmesi. Ancak lafÄ± çok edilen demokrasi biraz geniÅŸlemeli, iÅŸçi Mehmet’le, çiftçi Hasan ve esnaf Ali’yi ve haklarÄ±nÄ± kapsamalÄ±dÄ±r. ArtÄ±k bugünkü koÅŸullarda grev hakkÄ± olmadan demokrasi olamayacaÄŸÄ± gibi, sadece profesyonel parlamenterlerle politikacÄ±larÄ±n yararlanacaÄŸÄ± demokrasi de yetersizdir! Üstelik talancÄ± emperyalistlerle faizci, asalak iÅŸbirlikçi tekellerin egemenliÄŸi kÄ±rÄ±lacaksa, onun tek yolu, halkÄ±n her kademede egemenliÄŸine dayalÄ± bir Meclis’in bütün iktidarÄ± elinde toplamasÄ±dÄ±r! Liderlerin atadÄ±ÄŸÄ± vekiller deÄŸil, fabrika ve iÅŸletmelerle sokak sokak seçilecek ve beÄŸenilmediÄŸi anda geri çaÄŸrÄ±labilecek delegeleriyle (vekilleriyle) fabrika, ilçe, il ve ülke Meclislerinin egemenliÄŸi. Öyleyse halkÄ±n payÄ±na düÅŸen sadece sandÄ±kta oy kullanmak deÄŸil, devlet iÅŸlerini yürütmek üzere örgütlenerek egemenliÄŸi eline almak olmalÄ±. Emekçi halkÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z egemenliÄŸi.

SOVYETLER NE ENFLASYON GÖRDÜ, NE KRÄ°Z

Bu, ilk kez gerçekleÅŸecek deÄŸil. 1871’de Paris’te iktidar oldu önce iÅŸçiler. Sonra Sovyetler BirliÄŸi’nde 40 yÄ±ldan fazla iktidarÄ± ellerinde tuttular. Ve ne enflasyon gördüler, ne faiz artÄ±rÄ±mÄ±, ne de kapitalist kriz! Büyüme mi? Yüzde 3-5 deÄŸil. Yüzde 150-200! Ve kolaylaÅŸan çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±. Üstelik azalan çalÄ±ÅŸma saatleriyle. Oysa ÅŸimdi en babayiÄŸidi asgari ücret 2200 TL olacak diyor!

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